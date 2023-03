Ο Σι Τζινπίνγκ στη Μόσχα για συνάντηση με Πούτιν – Στο επίκεντρο η Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έφτασε στη Μόσχα όπου θα έχει συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Κινέζος πρόεδρος προσγειώθηκε πριν λίγη ώρα στη ρωσική πρωτεύουσα μετά από πρόσκληση του Πούτιν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass ανέφερε ορισμένα σχόλια του Σι, κατά την άφιξή του στη Μόσχα. «Είμαι πολύ χαρούμενος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν, να επιστρέψω στη χώρα του στενού μας γείτονα για μια κρατική επίσκεψη», ανέφερε, προσθέτοντας: «Η Κίνα και η Ρωσία είναι καλοί γείτονες και αξιόπιστοι εταίροι που συνδέονται με βουνά και ποτάμια».

Σύμφωνα με τον Ντμίτρι Σ. Πεσκόφ, εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, η συνάντηση θα είναι «ανεπίσημη αλλά πολύ σημαντική».

Όπως προσθέτει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο Σι θα είναι ο πρώτος διεθνής ηγέτης ο οποίος «θα σφίξει το χέρι» του Ρώσου προέδρου, μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψής του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως υπεύθυνο για εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί στην Ουκρανία.

