Ο Ρούντι Τζουλιάνι ήταν διαγωνιζόμενος του "The Masked Singer" και οι θεατές εξοργίστηκαν

Ο Ρούντι Τζουλιάνι, πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δικηγόρος του Τραμπ, αποκαλύφθηκε ως διαγωνιζόμενος στο The Masked Singer, εξοργίζοντας τους τηλεθεατές, ενώ ένας κριτής αποχώρησε.

Ο Τζουλιάνι, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για διαφθορά και κερδοσκοπία και βοήθησε τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο να διαδώσει ψέματα και θεωρίες συνωμοσίας περί εκλογικής νοθείας το 2020, αποκαλύφθηκε ως Jack in the Box στο πρόσφατο επεισόδιο.

Για τελευταίο του τραγούδι, ερμήνευσε μεταμφιεσμένος το «Bad to the Bone». Όταν αποκαλύφθηκε, ωστόσο, ο κριτής Κεν Τζέονγκ, γνωστός από το ρόλο του στο franchise «The Hangover», τον κοιτούσε αποσβολωμένος και στη συνέχεια σηκώθηκε και αποχώρησε από το πλατό, λέγοντας: «Γεια σας, τέλος».

Εξίσου έκπληκτοι εμφανίστηκαν και οι υπόλοιποι κριτές με τη Νικόλ Σέρζινγκερ να ρωτάει «Αυτός είναι ο Ρόμπερτ Ντιβάλ;», ενώ ο Ρόμπιν Θικ σχολίασε χαμογελώντας: «Αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ».

Rudy Giuliani sings "Bad to the Bone" on Masked Singer as host @kenjeong leaves saying, "I'm done." pic.twitter.com/nPmcTBye4m — andrew kaczynski (@KFILE) April 21, 2022

Good on @kenjeong for walking off. Rudy Giuliani is a melting bag a shit. It’s not clever or funny to have him as a contestant. It’s gross. https://t.co/E0fq0cXaVx — Jenny Johnson (@JennyJohnsonHi5) April 21, 2022

Σε ερώτηση γιατί επέλεξε να εμφανιστεί στην εκπομπή, ο Ρούντι Τζουλιάνι απάντησε: «Δεν έχω πολλές ευκαιρίες να διασκεδάζω».

Η αποκάλυψη του Ρούντι Τζουλιάνι προκάλεσε οργή στους τηλεθεατές, που έκαναν λόγο για «απαράδεκτη κίνηση» ενώ πολλοί τόνισαν ότι θα έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή, όχι σε εκπομπή ριάλιτι.

Μεταξύ άλλων σχολίασαν πως θα έπρεπε «να βρεθεί αντιμέτωπος με κάποιον δικαστή αντί με τους κριτές» ενώ υπογράμμισαν την έλλειψη αξιών που χαρακτηρίζει την εμπορική τηλεόραση της Αμερικής.

He should be in prison, but Rudy Giuliani is on The Masked Singer right now. pic.twitter.com/ZKM5Gkca7F — Parker Molloy (@ParkerMolloy) April 21, 2022

Masked Singer Rudy Giuliani tried to rob 3,458,229 Pennsylvanians of their vote. — southpaw (@nycsouthpaw) April 21, 2022

Ken Jeong had the courage and the dignity do the right thing. Giuliani deserves to be in prison along with his puppet master trump, not on a television show. This was a very poor decision even for the Fox network, who is notorious for their poor decisions #TheMaskedSinger — Robin Hollingsworth (@rrjbpmhlbrz) April 21, 2022

Seeing that Rudy Giuliani was on The Masked Singer reminded me that we're living in the darkest timeline. But an internet search revealed no good darkest timeline medal memes. So I created this. Please pass along so the world can award itself. pic.twitter.com/g5exzIcQFp — Matt Casamassina (@mattcasa) April 21, 2022

Η Πάρκερ Μόλοϊ, συγγραφέας και ακτιβίστρια για τα τρανς δικαιώματα, έγραψε στο Twitter: «Θα έπρεπε να είναι στη φυλακή, αλλά είναι στο The Masked Singer… Υπάρχει κάτι πολύ λάθος με εμάς ως κοινωνία, εάν ο Τζουλιάνι δεν λογοδοτήσει για όλα όσα έχει κάνει».

«Πίστευα ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει χειρότερο και πιο ταπεινωτικό βίντεο του Ρούντι Τζουλιάνι από όταν η βαφή μαλλιών έπεφτε στο ιδρωμένο πρόσωπό του. Έκανα λάθος», πρόσθεσε η δημοσιογράφος Άνα Ναβάρο.

I thought there could not ever possibly be worse and more humiliating footage of Rudy Giuliani than when shit-colored sweaty dye streaked down his face.



I was wrong. https://t.co/W6I0af5Iz5 — Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) April 21, 2022

Τον Νοέμβριο του 2020, σε μια συνέντευξη Τύπου του «στρατοπέδου» Τραμπ, ο Ρούντι Τζουλιάνι κατάφερε να γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους, όταν άρχισε να τρέχει σκουρόχρωμη βαφή στους κροτάφους του.

Donald Trump's personal lawyer Rudy Giuliani appeared to be sweating a dark colour from his temples as he gave a news conference.



Latest news from the US here: https://t.co/zFeaRB4gbw pic.twitter.com/4SDSy8zLtn — Sky News (@SkyNews) November 19, 2020