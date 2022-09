Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς «βοήθησε» Βρετανούς αιχμάλωτους στην Ουκρανία- Το ιδιωτικό τζετ, τα iPhone και οι μπριζόλες

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς φέρεται να έπαιξε «καθοριστικό ρόλο» στην απελευθέρωση πέντε Βρετανών αιχμαλώτων.

Ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι συνάντησε πέντε Βρετανούς αιχμαλώτους πολέμου που απελευθερώθηκαν μετά από έξι μήνες στα χέρια των δυνάμεων του Πούτιν, σε ένα πολυτελές ιδιωτικό τζετ από τη Ρωσία στη Σαουδική Αραβία - και μάλιστα τους έδωσε iPhone για να καλέσουν τις οικογένειές τους.

Οι πέντε αιχμάλωτοι επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφαγαν μπριζόλα, καναπεδάκια και τιραμισού με τον Ρώσο ολιγάρχη, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Μετά από μήνες φυλάκισης, βασανιστηρίων και φόβου εκτέλεσης, οι Τζον Χάρντινγκ, Σον Πίνερ, Έιντεν Άσλιν, και Ντίλαν Χίλι αποβιβάστηκαν στη Βρετανία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης κι επανενώθηκαν με τους αγαπημένους τους.

Facebook Twitter Πριν την αιχμαλωσία του, ο Aslin δημοσίευε συχνά στο Instagram από την πρώτη γραμμή, με το προφίλ cossackgund. Τον λογαριασμό διαχειριζόταν ένας φίλος και παρέμεινε ενεργός όσο ήταν αιχμάλωτος στο Ντονέτσκ, της Ουκρανίας.

Σε συνέντευξή του στη Sun, ο Χάρντινγκ δήλωσε ότι ο Αμπράμοβιτς συστήθηκε στον Πίνερ και ο βοηθός του είπε στη συνέχεια ότι είχε παίξει «καθοριστικό ρόλο» στην απελευθέρωσή τους.

Στις 2 Μαρτίου, ο Αμπράμοβιτς ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει την Τσέλσι, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στη συνέχεια, του επιβλήθηκαν κυρώσεις από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 10 Μαρτίου, με την Ντάουνινγκ Στριτ να ισχυρίζεται ότι απέδειξε τους δεσμούς του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Χάρντινγκ ισχυρίστηκε ότι ο 55χρονος Ρώσος δισεκατομμυριούχος προσπάθησε επίσης να τους κάνει να νιώσουν άνετα και έκαναν πλάκα μαζί του, συζητώντας για ποδόσφαιρο.

«Ο Σον συζητούσε μαζί του πολλή ώρα για το ποδόσφαιρο και εγώ μιλούσα με τον βοηθό του. Είπε ότι ο Ρομάν είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή μας. Είναι εκπληκτικό να σκέφτεσαι ότι είχε εμπλακεί - και δεν θα μπορούσα καν να σου πω ποιος ήταν κοιτάζοντάς τον. Τον σέβονται πολύ οι Ουκρανοί και πάρα πολύ κι εμείς τώρα - έχει κάνει πολλά για εμάς. Ήταν ένας πραγματικά υπέροχος τύπος. Είναι θρύλος - τον αγαπάμε απόλυτα και είμαι ευγνώμων για τις προσπάθειές του», πρόσθεσε.

Βέβαια σημείωσε πως αρχικά δεν τον αναγνώρισε. «Δεν το κατάλαβα, και ο Σον μού είπε ότι του μοιάζει. Τον πλησίασε στο αεροπλάνο και τον ρώτησε από πού είναι, και ο Ρομάν τού είπε "Λονδίνο". Τότε ο Σον είπε: "Μοιάζεις με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς" κι εκείνος απάντησε , "επειδή αυτός είμαι". Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Μετά έκανα ένα αστείο λέγοντας πως ο Σον είναι οπαδός της Γουέστ Χαμ και όλοι γελάσαμε», περιέγραψε.

Facebook Twitter Shaun Pinner (αριστερά) και Aiden Aslin (δεξιά), υπηρετούσαν στους Ουκρανούς πεζοναύτες και πιάστηκαν αιχμάλωτοι από τα ρωσικά στρατεύματα, στη Μαριούπολη, τον περασμένο Απρίλιο.

Χθες, η οικογένεια του Πίνερ δήλωσε ότι ήταν «σε καλή διάθεση» και «ανυπομονεί να φάει μπριζόλα και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί» μετά την απελευθέρωσή του.

Δικαστήριο της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ είχε καταδικάσει τους Πίνερ και Άσλιν σε θάνατο τον Ιούλιο. Και οι δύο είχαν ζήσει στην Ουκρανία επί σειρά ετών και υπηρετούσαν στο στρατό της όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, η οικογένεια του Πίνερ ανέφερε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμμετείχαν στην απελευθέρωση του Σον, ιδιαίτερα όλους στο Υπουργείο Εξωτερικών, τη Λιζ Τρας και την ομάδα της, τον Μπόρις Τζόνσον και τον (Ουκρανό) πρόεδρο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι».

«Ο Σον θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει τη φιλοξενία της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας και τον πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, ο οποίος βοήθησε στις διαπραγματεύσεις για την ελευθερία του. Είναι μια πολύ συναισθηματική στιγμή, όπως είναι φυσικό, και δεν είμαστε σε θέση να συζητήσουμε επί του παρόντος τόσο νωρίς για την απελευθέρωσή του οποιεσδήποτε λεπτομέρειες. Ήταν μια οδυνηρή περίοδος για τον Σον και την οικογένειά μας», προσθέτουν.

Facebook Twitter Pinner (δεξιά) και Aslin (αριστερά) είχαν καταδικαστεί σε θάνατο, μαζί με τον Μαροκινό Saaudun Brahim (κέντρο) τον Ιούνιο.

Η μητέρα του Άσλιν, την απελευθέρωση του οποίου επιβεβαίωσε ο τοπικός βουλευτής Ρόμπερτ Τζένρικ, δήλωσε στο BBC ότι φοβόταν ότι «δεν θα τον έβλεπε ποτέ ξανά ζωντανό».

«Η απελευθέρωσή του έγινε μέσα σε μια νύχτα, είμαι ακόμα σε σοκ. Το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω ήταν να τον αγκαλιάσω και να βεβαιωθώ ότι ήταν αληθινό. Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει», δήλωσε η Άντζελα Γουντ.

Facebook Twitter Εξαντλημένος και χαμογελαστός, ο Pinner (δεύτερος από δεξιά) ενώθηκε επιτέλους ξανά με την οικογένειά του, στη Βρετανία, μετά από μήνες αιχμαλωσίας στην Ουκρανία.

Αργά την Τετάρτη κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τους δύο άνδρες να κάθονται μέσα σε ένα αεροπλάνο, στο οποίο ο Άσλιν συστήνει τον εαυτό του και τον Πίνερ, λέγοντας: «Θέλουμε απλώς να ενημερώσουμε όλους ότι βγήκαμε από την επικίνδυνη ζώνη και επιστρέφουμε στις οικογένειές μας».

Στο σημείο εκείνο παρεμβαίνει ο Πίνερ, προσθέτοντας «με το ζόρι», και ο Άσλιν συνεχίζει: «Θέλουμε απλώς να μάθουν όλοι τα καλά νέα κ.λπ., οπότε ευχαριστούμε όλους όσοι μας υποστηρίζουν, πραγματικά το εκτιμούμε πολύ».

Η πρωθυπουργός Λιζ Τρας, η οποία επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη για μια σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ, έγραψε στο Twitter: «Εξαιρετικά ευπρόσδεκτη η είδηση ότι πέντε Βρετανοί υπήκοοι που κρατούνταν στην ανατολική Ουκρανία επιστρέφουν με ασφάλεια, τερματίζοντας μήνες αβεβαιότητας και ταλαιπωρίας γι' αυτούς και τις οικογένειές τους».

I thank @ZelenskyyUa for his efforts to secure the release of detainees, and Saudi Arabia for their assistance.



Russia must end the ruthless exploitation of prisoners of war and civilian detainees for political ends.