Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Πήγε με τον Τζορτζ στο γήπεδο- Και οι ίδιες αντιδράσεις τους έγιναν viral

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πήγε μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του, Τζορτζ, στο γήπεδο και οι σχεδόν ολόιδιες αντιδράσεις πατέρα και γιου έγιναν viral.

Ο 9χρονος ακολουθεί τα βήματα του πρίγκιπα Ουίλιαμ, καθώς είναι και εκείνος υποστηρικτής της Άστον Βίλα. Μαζί πήγαν στο γήπεδο και παρακολούθησαν την αναμέτρηση της αγαπημένης τους ομάδας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, το Σάββατο.

Οι αντιδράσεις του πρίγκιπα Τζορτζ και το γεγονός ότι ήταν σχεδόν ολόιδιες με εκείνες του πατέρα του, βλέποντας το ματς από τις κερκίδες, έγιναν viral. Κάποια στιγμή ο φωτογραφικός φακός τους «έπιασε» να κρατούν ταυτόχρονα το πρόσωπό τους, με τον ίδιο τρόπο.

Prince William enjoys mini me moments with his Prince George as they watch Aston Villa https://t.co/JKl1EaxpZ8 pic.twitter.com/hRPI88Fnnl