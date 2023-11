Ο Πιρς Μόργκαν αποκάλυψε, τελικά, τους ρατσιστές στο παλάτι - Η μια είναι η Κέιτ Μίντλετον

Μέσα από την εκπομπή του ο Πιρς Μόργκαν αποκάλυψε τα ονόματα των μελών της βασιλικής οικογένειας που φέρονται να είχαν «ανησυχίες» για το χρώμα του δέρματος του πρίγκιπα Άρτσι, γιου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Πρόκειται για τα ονόματα των δύο βασιλικών μελών που αναφέρθηκαν κατά λάθος στα ολλανδικά αντίτυπα του βιβλίου «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival», του δημοσιογράφου Omid Scobie. Σύμφωνα με τον Πιρς Μόργκαν, τα εν λόγω πρόσωπα είναι ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον, σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, του μεγαλύτερου αδελφού του πρίγκιπα Χάρι.

Στο βιβλίο, ο Omid Scobie ισχυρίζεται ότι η 42χρονη Μέγκαν Μαρκλ έγραψε προσωπικές επιστολές στον βασιλιά Κάρολο, αναφέροντας δύο μέλη της βασιλικής οικογένειας που συμμετείχαν σε υποτιθέμενες «ανησυχητικές» συζητήσεις γύρω από την επιδερμίδα τόσο της ίδιας όσο και του -τότε- αγέννητου γιου της. Ωστόσο στην τελική έκδοση του βιβλίου, που καλύπτει την κατάσταση της βρετανικής μοναρχίας μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Omid Scobie δεν κατονομάζει τα μέλη της οικογένειας που λέγεται ότι αμφισβήτησαν τον τόνο του δέρματος του πρίγκιπα Άρτσο λόγω των νόμων περί συκοφαντίας.

Στην τελική έκδοση του βιβλίου, το απόσπασμα για το συγκεκριμένο συμβάν αναφέρει: «Παρόλο που η Μέγκαν και ο Τσαρλς αντάλλαξαν επιστολές για πιθανή ασυνείδητη προκατάληψη εντός της οικογένειας, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο (όνομα) συμμετείχε σε τέτοιες συζητήσεις για τον Άρτσι, ο (όνομα) απέφυγε να συζητήσει το θέμα με τον (όνομα). Ωστόσο, πολλά αντίτυπα του βιβλίου που μεταφράστηκαν στα ολλανδικά και κυκλοφόρησαν στην Ολλανδία είχαν τυπωμένα τα ονόματα.

Ο Πιρς Μόργκαν εξήγησε στους τηλεθεατές ότι, παρόλο που «δεν πιστεύει ότι έγιναν ποτέ ρατσιστικά σχόλια από κανένα από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας», ένιωθε ότι οι συμπολίτες του είχαν το δικαίωμα να γνωρίζουν πληροφορίες, τις οποίες γνώριζε μόνο μια χούφτα αναγνωστών άλλης χώρας.

«Ειλικρινά, αν οι Ολλανδοί που αναζητούν το βιβλίο σ’ ένα βιβλιοπωλείο, μπορούν να το πάρουν και να δουν αυτά τα ονόματα, τότε εσείς, οι Βρετανοί που πληρώνετε πραγματικά για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, έχετε το δικαίωμα να το μάθετε επίσης», έγραψε στην ανάρτησή του ο Πιρς Μόργκαν.

“If Dutch people walking into a book shop can see these names then you, the British people are entitled to know, too."



Piers Morgan decides to name the two members of the Royal Family accused of racism in pulled copies of Omid Scobie's book 👇@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/CkmMRLYaKO