Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στη δημόσια συγγνώμη του Έλον Μασκ

Η δημόσια έκφραση μετάνοιας του Έλον Μασκ για ορισμένες από τις πρόσφατες αναρτήσεις του που στόχευαν τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως προκάλεσε την πρώτη θετική αντίδραση του Αμερικανού προέδρου έπειτα από την πολυήμερη διένεξη ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX ανάρτησε σειρά επικριτικών ποστ στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντας, μεταξύ άλλων, το φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ ως «αηδιαστικό τερατούργημα».

Είχε επίσης υπονοήσει, σε ανάρτηση που στη συνέχεια διέγραψε, ότι ο Τραμπ εμφανίζεται σε έγγραφα που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδόφιλο χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Το πρωί της Τρίτης, ο Μασκ ανέβασε το εξής μήνυμα στο X: «Μετανιώνω για κάποιες από τις αναρτήσεις μου σχετικά με τον Πρόεδρο @realDonaldTrump την περασμένη εβδομάδα. Ήταν υπερβολικές.»

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.