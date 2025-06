Αναδίπλωση Μασκ: «Μετανιώνω για κάποιες από τις αναρτήσεις μου για τον Τραμπ»

Σε μια εντυπωσιακή αναδίπλωση, ο Έλον Μασκ εμφανίστηκε να μετανιώνει δημοσίως για τις πρόσφατες αναρτήσεις του κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα X.

«Μετανιώνω για κάποιες από τις αναρτήσεις μου για τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Το παράκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας.

Μόλις πριν λίγες ημέρες, ο Μασκ είχε προκαλέσει πολιτικό σεισμό, ισχυριζόμενος δημόσια ότι το όνομα του Τραμπ περιλαμβάνεται στη διαβόητη λίστα του Τζέφρι Έπσταϊν – της μυστικής λίστας επιφανών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τον καταδικασμένο για σωματεμπορία ανηλίκων χρηματιστή. Στην επίμαχη ανάρτηση, η οποία αργότερα διαγράφηκε, ο Μασκ είχε γράψει: «Ώρα να ρίξω την πραγματικά μεγάλη βόμβα: Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη λίστα Έπσταϊν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Να έχεις μια όμορφη μέρα, Ντόναλντ Τραμπ!»

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.