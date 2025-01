Ο Ντον Jr Τραμπ στη Γροιλανδία: «Αγαπούν την Αμερική και τον Τραμπ»

Το «φωτογραφικό άλμπουμ» του από τη Γροιλανδία ανέβασε στο Instagram ο πρωτότοκος γιος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, την ώρα που ο πατέρας του δεν απέκλειε ακόμη και στρατιωτική επέμβαση για την προσάρτηση του νησιού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έφτασε στη Γροιλανδία την Τρίτη, για ένα «προσωπικό ημερήσιο ταξίδι» και δεν είχε προγραμματίσει συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ωστόσο, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, συναντήθηκε με οπαδούς του τραμπισμού, που φορούσαν μάλιστα το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο με το σύνθημα MAGA - Make America Great Again, που αποτελεί το χαρακτηριστικό σύνθημα του Αμερικανού προέδρου. Μεταξύ των φωτογραφιών που ανέβασε, βρίσκεται και μία όπου ο ίδιος εμφανίζεται ως Βίκινγκ...

Στο twitter, ο Ντον Jr δεν παρέλειψε να ανεβάσει και διάφορα βίντεο από το αεροσκάφος της οικογένειας Τραμπ, το «Trump Force One», όπως το ονομάζουν.

Full throttle takeoff out of Greenland after an epic day. Big plane short runway in Nuuk. Send it. pic.twitter.com/TYCYjIEJTG — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 7, 2025

Greenland coming in hot… well, actually, really really cold!!!! pic.twitter.com/IhLKVOfYVM — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 7, 2025

Μάλιστα, σε μία από τις αναρτήσεις του Ντον, φαίνεται πως κάλεσαν τηλεφωνικά τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απηύθυνε έναν σύντομο, τηλεφωνικό (!) χαιρετισμό στη συγκέντρωση.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας την ίδια ώρα σε συνέντευξη Τύπου στο Μαρ-α-Λάγκο, επανέλαβε πως «η ιδιοκτησία και ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι απόλυτη αναγκαιότητα» για τις ΗΠΑ, ενώ ερωτηθείς αν θα μπορούσε να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ή οικονομικής βίας για το θέμα, ο Τραμπ είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει.

Μετά την άφιξη του γιου του στο Νουκ, ο Τραμπ είπε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι «η υποδοχή ήταν εξαιρετική». Η Γροιλανδία «και ο Ελεύθερος Κόσμος, χρειάζονται ασφάλεια, ασφάλεια, δύναμη και ειρήνη!», έγραψε και συμπλήρωσε: «Κάντε τη Γροιλανδία υπέροχη ξανά!».

Για την επίσκεψή του στο Νουκ, ο Ντον Jr έγραψε στο Instagram: «Μερικά στιγμιότυπα από τη Γροιλανδία. Απλά μια απίστευτη εμπειρία. Τόσος κόσμος ενθουσιάστηκε με την επίσκεψή μας, ειδικά η νεολαία. Αγαπούν την Αμερική και τον Τραμπ».

Με πληθυσμό 57.000 κατοίκων, η Γροιλανδία έχει ευρεία αυτονομία - αλλά η οικονομία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από επιδοτήσεις από την Κοπεγχάγη και παραμένει μέρος του βασιλείου της Δανίας. Κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει αρχικά το ενδιαφέρον του να αγοράσει το νησί της Αρκτικής. Τότε οι αιτιάσεις του είχαν αποκρουστεί, όπως και τώρα.

Όταν ρωτήθηκε για την επίσκεψη του Τραμπ Τζούνιορ στη Γροιλανδία, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είπε στην τηλεόραση της Δανίας ότι «η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς» και ότι μόνο ο τοπικός πληθυσμός θα μπορούσε να καθορίσει το μέλλον του. Συμφώνησε ότι «η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση», τονίζοντας πάντως ότι η Δανία χρειάζεται πολύ στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, στενό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Μούτε Έγκεντε σήμερα Τετάρτη βρίσκεται στην Κοπεγχάγη για να συναντηθεί με τον βασιλιά Φρειδερίκο.

