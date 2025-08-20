ΤECH & SCIENCE
Οι ΗΠΑ σε διαπραγματεύσεις για το 10% της Intel: «Ο πρόεδρος θέτει τις ανάγκες της Αμερικής σε προτεραιότητα»

Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος πως υπάρχει ενδιαφέρον για τη γιγαντιαία εταιρεία μικροτσίπ - Οι ΗΠΑ ζητούν μερίδιο σε αντάλλαγμα για παλαιότερες επιχορηγήσεις

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει το αμερικανικό κράτος στην απόκτηση μεριδίου 10% στη γιγαντιαία εταιρεία μικροτσίπ Intel.

«Ο πρόεδρος θέλει να θέσει τις ανάγκες της Αμερικής σε πρώτη προτεραιότητα, τόσο από άποψη εθνικής ασφάλειας όσο και από οικονομική σκοπιά», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, η πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει ανταλλαγή κρατικών επιχορηγήσεων με μετοχές της Intel.

Η ασυνήθιστη αυτή κίνηση θα μπορούσε να ενισχύσει την Intel, η οποία πασχίζει να ανταγωνιστεί κολοσσούς όπως η Nvidia, η Samsung και η TSMC, ειδικά στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Όπως ανέφερε ο Λάτνικ σε δηλώσεις του στο CNBC την Τρίτη, οι ΗΠΑ ζητούν μερίδιο στην Intel σε αντάλλαγμα για τις επιχορηγήσεις που είχαν εγκριθεί κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. «Πρέπει να αποκτήσουμε μετοχικό μερίδιο για τα χρήματά μας», τόνισε. «Θα πάρουμε μετοχές ως αντάλλαγμα… αντί να δίνουμε απλώς επιχορηγήσεις».

Η πιθανή συμφωνία, που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα, στοχεύει να βοηθήσει την Intel στην κατασκευή ενός κορυφαίου βιομηχανικού συγκροτήματος στην πολιτεία Οχάιο. Την περασμένη εβδομάδα, η Intel δεν σχολίασε ευθέως τα ρεπορτάζ, αλλά ανέφερε πως είναι «βαθιά δεσμευμένη να στηρίξει τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ» για την ενίσχυση της βιομηχανίας και της τεχνολογίας στις ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, ο ιαπωνικός επενδυτικός κολοσσός Softbank ανακοίνωσε την αγορά μεριδίου 2 δισ. δολαρίων (1,5 δισ. λίρες) στην Intel, μια κίνηση που, σύμφωνα με αναλυτές, δείχνει εμπιστοσύνη στην πορεία ανάκαμψης της εταιρείας.

Μετά την ανακοίνωση αυτή, η μετοχή της Intel ενισχύθηκε σχεδόν κατά 7% στη Νέα Υόρκη την Τρίτη.

Η Intel είναι μία από τις ελάχιστες αμερικανικές εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής προηγμένων ημιαγωγών, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει μείνει πίσω σε σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές της. Η πιθανότητα κρατικής συμμετοχής στην Intel θεωρείται λογική, δεδομένου του καίριου ρόλου της εταιρείας στην αμερικανική παραγωγή ημιαγωγών, σημείωσε ο Βίνσεντ Φερνάντο από την επενδυτική Zero One. Η Ουάσινγκτον χρειάζεται κρίσιμους τομείς, όπως η βιομηχανία ημιαγωγών και η άμυνα, να μην εξαρτώνται από ξένους προμηθευτές, πρόσθεσε.

Η μετατροπή επιχορηγήσεων σε μετοχές θα μπορούσε να ενισχύσει την Intel, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει «αβεβαιότητα για κάθε εταιρεία που ήδη συμμετέχει ή σκέφτεται να συμμετάσχει σε ομοσπονδιακό πρόγραμμα επιχορηγήσεων» Η πολιτική ανάμειξη, παράλληλα, θα μπορούσε να επιβραδύνει τη λήψη αποφάσεων και να μετατοπίσει τις προτεραιότητες, προσθέτοντας εμπόδια στην ήδη δύσκολη προσπάθεια ανάκαμψης της Intel, εκτίμησε ο Νταν Σίχαν από την Telos Wealth Advisors. «Η εισαγωγή κρατικού μετοχικού κεφαλαίου σε αυτό το περιβάλλον εγκυμονεί τον κίνδυνο να θολώσει η γραμμή ανάμεσα στην επιχειρηματική πειθαρχία και στους πολιτικούς στόχους», προειδοποίησε ο Σίχαν.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο που ο αμερικανικός κλάδος μικροτσίπ βρίσκεται υπό έντονη εποπτεία από τον Λευκό Οίκο. Την περασμένη εβδομάδα, οι Nvidia και AMD συμφώνησαν να καταβάλουν στην αμερικανική κυβέρνηση το 15% των εσόδων τους από την Κίνα, στο πλαίσιο μιας πρωτοφανούς συμφωνίας που εξασφαλίζει άδειες εξαγωγών προς την κινεζική αγορά.

Με πληροφορίες από BBC

 
