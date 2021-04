Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα τα επίσημα πορτρέτα του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις.

Ο φωτογράφος πίσω από τις δυο λήψεις είναι ο επίσημος φωτογράφος του Λευκού Οίκου, Adam Schultz, που τράβηξε τα στιγμιότυπα στις 3 Μαρτίου, εντός της βιβλιοθήκης του Λευκού Οίκου.

Στη φωτογραφία του, ο Τζο Μπάιντεν ποζάρει χαμογελαστός φορώντας μπλε κοστούμι και γαλάζια γραβάτα, ενώ η Κάμαλα Χάρις ένα επίσης μπλε σακάκι και κολιέ με πέρλες στο λαιμό.

Proud to unveil the official portrait of @POTUS, taken on March 3, 2021, in the Library room of the @WhiteHouse. pic.twitter.com/8FXoJ4vYQ5