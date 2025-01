Ο Κυβερνήτης «Σάλι» του Χάντσον για το δυστύχημα στην Ουάσινγκτον: Δύσκολη η προσγείωση στο Ρίγκαν

Ο κυβερνήτης Τσέσλι ‘Σάλι’ Σάλενμπεργκερ III, ο πιλότος που προσγείωσε με ασφάλεια ένα επιβατικό αεροπλάνο στον ποταμό Χάντσον το 2009, είπε ότι η συντριβή στον ποταμό Πότομακ το βράδυ της Τετάρτης στην Ουάσινγκτον ήρθε σε μια «εξαιρετικά ασφαλή» στιγμή στην ιστορία της αμερικανικής αεροπορίας, αλλά δείχνει «πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε».

«Χρειάστηκε να μάθουμε σημαντικά μαθήματα κυριολεκτικά με αίμα πολύ συχνά, και επιτέλους φτάσαμε πέρα ​​από αυτό, στο σημείο όπου μπορούσαμε να μάθουμε από περιστατικά και όχι από ατυχήματα», είπε ο κυβερνήτης Σάλενμπεργκερ σε συνέντευξή του την Τετάρτη το βράδυ, λίγο μετά το δυστύχημα.

Πριν από την σύγκρουση του επιβατικού αεροσκάφους με το στρατιωτικό ελικόπτερο και τη συντριβή τους στον Πότομακ, δεν είχε σημειωθεί θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στις Ηνωμένες Πολιτείες επί σχεδόν 16 χρόνια.

Το αεροσκάφος που μετέφερε 64 άτομα συγκρούστηκε στον αέρα με ένα ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού και στη συνέχεια βυθίστηκε στα σκοτεινά, παγωμένα νερά του ποταμού Πότομακ. Το αεροπλάνο, ένα Bombardier CRJ700, συγκρούστηκε με το ελικόπτερο κατά την κάθοδο στο Εθνικό Αεροδρόμιο του Ρίγκαν, το οποίο απέχει μόλις λίγα μίλια από το κέντρο της Ουάσιγκτον και θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά αεροδρόμια της χώρας για πλοήγηση.

Το αεροδρόμιο Ρίγκαν απαιτεί πρόσθετη εκπαίδευση για τους πιλότους που επιχειρούν από αυτό, είπε ο κυβερνήτης Σάλενμπεργκερ. Έχει μεγάλη κίνηση και έχει μικρούς διαδρόμους. Χτίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1930. «Δεν έχει αλλάξει πολύ από τότε», είπε. «Φυσικά, προσθέσαμε τεχνολογία σε αυτό. Όμως, πολλή τεχνολογία είναι πλέον παλιά».

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

