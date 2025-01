Ουάσινγκτον: Δεν υπάρχουν ελπίδες για επιζώντες - Παγωμένος ο ποταμός όπου έπεσαν τα συντρίμμια

Δεν υπάρχουν ελπίδες για επιζώντες μετά τη σύγκρουση και τη συντριβή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου με ένα επιβατικό αεροσκάφος στην Ουάσινγκτον.

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, τοπική ώρα, οι αρχές επισήμαναν πως τα σωστικά συνεργεία εργάζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων: Το αεροσκάφος μετέφερε 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος, ενώ στο ελικόπτερο επέβαιναν τρεις στρατιωτικοί. Μέχρι στιγμής, από τον ποταμό Πότομακ έχουν ανασυρθεί 18 πτώματα.

BREAKING:



New video shows the moment a plane collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC.



A search for survivors in the Potomac River is ongoing pic.twitter.com/oJ57ivyVWw