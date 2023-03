Ο Κέρτ Κομπέιν δεν αυτοκτόνησε αλλά δολοφονήθηκε- Νέα στοιχεία επικαλείται ο Ίαν Χάλπεριν

Ο Κέρτ Κομπέιν δεν αυτοκτόνησε αλλά δολοφονήθηκε, σύμφωνα με τον ερευνητή δημοσιογράφο, συγγραφέα και ντοκιμαντερίστα, Ίαν Χάλπεριν.

Ο Ίαν Χάλπεριν προσφέρει στη χήρα του Κέρτ Κομπέιν, Κόρτνεϊ Λοβ, την ευκαιρία να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μετά από χρόνια εικασιών σχετικά με τον θάνατο του συζύγου της.

Ο ερευνητής δημοσιογράφος, συγγραφέας και ντοκιμαντερίστας προκαλεί την ηθοποιό και τραγουδίστρια, να περάσει από ανιχνευτή ψεύδους για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον θάνατο του Κομπέιν το 1994, ο οποίος θεωρήθηκε ως αυτοκτονία.

Ο Χάλπεριν πιστεύει ότι το νέο του βιβλίο «Case Closed: The Cobain Murder: The Killing And Cover Up of Kurt Cobain» παρουσιάζει ένα «πειστικό επιχείρημα» ότι ο Κομπέιν δεν αυτοκτόνησε.

Ο Χάρπελιν, ο οποίος έχει διερευνήσει την αυτοκτονία του Κομπέιν από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, λέει ότι αποκάλυψε νέες αποδείξεις ότι ο frontman των Nirvana δολοφονήθηκε.

Πιστεύει ότι ένα επιτυχημένο τεστ ανιχνευτή ψεύδους θα βοηθήσει την Κόρτνεϊ Λοβ να καθαρίσει το όνομά της μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες υποψίας.

Ο Κομπέιν, ο οποίος ήταν χρήστης ηρωίνης, βρέθηκε νεκρός σε ένα δωμάτιο πάνω από το γκαράζ του σπιτιού του στη συνοικία Lake Washington του Σιάτλ στις 8 Απριλίου 1994.

Παρά το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής και το αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ δήλωσαν ότι ο θάνατος ήταν αυτοκτονία, οι θεωρίες ότι η Κόρτνεϊ Λοβ μπορεί να έπαιξε ρόλο στον θάνατό του έχουν διατηρηθεί ζωντανές παρά το πέρασμα των χρόνων.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην αμερικανική εφημερίδα The U.S. Sun, ο Χάλπεριν δήλωσε: «Σε αυτό το βιβλίο, καταλήγω ακλόνητα στο συμπέρασμα ότι η αστυνομία έκανε χίλια τοις εκατό λάθος και ότι επρόκειτο για φόνο. Η ετυμηγορία πρέπει να αλλάξει από αυτοκτονία σε δολοφονία».