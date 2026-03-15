O Jonathan Anderson συνεργάζεται με τη Guinness και λανσάρει πουλόβερ αξίας 1.450 ευρώ εμπνευσμένο από χαλί παμπ

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου μόδας DIOR συνεργάζεται με τη Guinness και παρουσιάζει μια ιδιαίτερη συλλογή ρούχων εμπνευσμένη από την αισθητική των παραδοσιακών παμπ

Το πουλόβερ που πωλείται στα 1.450 ευρώ
Τα χαλιά των παμπ και τα σουβέρ μπύρας δεν αποτελούν συνήθως πηγή έμπνευσης για την πασαρέλα.

Ωστόσο, η νέα συνεργασία του Jonathan Anderson με τη Guinness, με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου την Τρίτη, αντλεί έμπνευση από τη ζεστή και οικεία ατμόσφαιρα μιας ιρλανδικής παμπ.

Η συλλογή Guinness x JW Anderson, που αποτελείται από 17 κομμάτια, διατίθεται σε επτά πολυτελή καταστήματα, μεταξύ των οποίων το Sanki στο Τόκιο και το Selfridges στο Λονδίνο.

Το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας είναι ο ηθοποιός Joe Alwyn. Η παρουσίαση της συλλογής έγινε στις 11 Μαρτίου σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, όπου καλλιτέχνες και στιλίστες φορούσαν τα ρούχα της σειράς και έπιναν espresso martini με Guinness.

Ο ηθοποιός Joe Alwyn
Πετσετέ ζακέτα εμπνευσμένη από τις πετσέτες των παμπ, τιμή 790 ευρώ

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία της Guinness με τον σχεδιαστή Jonathan Anderson, ο οποίος είναι επίσης δημιουργικός διευθυντής του οίκου Dior, και αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια της μάρκας να ενισχύσει το προφίλ της στον χώρο της μόδας.

Πλέον οι θαυμαστές της μπύρας μπορούν να επεκτείνουν την «εμμονή» τους και στη μόδα: η συλλογή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πετσετέ σορτσάκι εμπνευσμένο από «την υφή ενός σουβέρ μπύρας» με τιμή 490 ευρώ, αλλά και ένα «πουλόβερ που επαναπροσδιορίζει την αισθητική των παραδοσιακών παμπ» με τιμή 1.450 ευρώ, σύμφωνα με τον Stephen O’Kelly, επικεφαλής παγκόσμιου μάρκετινγκ της Diageo, στην οποία ανήκει η Guinness.

Πετσετέ σορτσάκι στα 490 ευρώ

Έρευνα που ανέθεσε η Diageo στην εταιρεία ερευνών αγοράς Kantar έδειξε ότι οι συνεργασίες με τον χώρο της μόδας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας θετικής αντίληψης για το brand. Ακόμη και μεταξύ ανθρώπων που δεν πίνουν αλκοόλ, τέτοιες συνεργασίες αυξάνουν έως και κατά 45 ποσοστιαίες μονάδες την πιθανότητα να αγοράσουν Guinness — η οποία κυκλοφόρησε και την έκδοση χωρίς αλκοόλ Guinness 0.0 στα τέλη του 2020.

Για τον σχεδιασμό της συλλογής, όπως εξήγησε ο O’Kelly: «Η ομάδα [του Anderson] πέρασε χρόνο μαζί με τον αρχειοφύλακά μας εξερευνώντας την οπτική ιστορία της μάρκας, μελετώντας διαφημιστικό υλικό, γραφικά και υλικά από τα αρχεία που σχετίζονται με τη Guinness εδώ και πολλές γενιές».

Η ίδια η μπύρα παραμένει βασική πηγή έμπνευσης. Ένα πουλόβερ της συλλογής αξίας 750 ευρώ διαθέτει «απαλή υφή που θυμίζει τον αφρό της μπύρας και αναπαράγει την αίσθηση του τέλειου σερβιρίσματος μιας pint», σημείωσε.

Με πληροφορίες από The Sunday Times

