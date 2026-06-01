Παράξενος «κροκόδειλος» χωρίς δόντια που μοιάζει με δεινόσαυρο ανακαλύφθηκε στο Νέο Μεξικό

Μια ομάδα παλαιοντολόγων, με επικεφαλής ερευνητές από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κομητείας του Λος Άντζελες, μόλις ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός παράξενου, δίποδου και χωρίς δόντια συγγενή του κροκοδείλου από την Τριασική Περίοδο.

Αυτό το παράξενο πλάσμα ονομάστηκε Labrujasuchus expectatus, ή «κροκόδειλος μάγισσα», από την παλιά ισπανική ονομασία του Ghost Ranch, «Ranchos de los Brujos» – την τοποθεσία στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, όπου βρέθηκαν τα απομεινάρια του.



Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Vertebrate Paleontology, οι ερευνητές περιέγραψαν ο Labrujasuchus ως πολύ παρόμοιο με μια ομάδα δίποδων δεινοσαύρων γνωστών ως ornithomimosaurs. Όπως και αυτοί οι δεινόσαυροι της Κρητιδικής περιόδου, ο Labrujasuchus περπατούσε στα δύο πόδια και είχε ένα ράμφος χωρίς δόντια.

Η νέα ανακάλυψη του κροκοδείλου που μοιάζει με δεινόσαυρο

Παρά την επιφανειακή ομοιότητά του με τους μεταγενέστερους δεινόσαυρους, ο Labrujasuchus ανήκει στον κλάδο των archosaurs που οδήγησε στους κροκόδειλους, οι οποίοι ως τετράποδα ζώα με σιαγόνες γεμάτες δόντια, δεν θα μπορούσαν να μοιάζουν περισσότερο διαφορετικοί από αυτόν τον από καιρό χαμένο, μακρινό συγγενή τους. Ωστόσο, ο Labrujasuchus μοιάζει πολύ με άλλους archosaurs της γενιάς των κροκοδείλων από την Τριασική περίοδο.

Οι shuvosaurs είναι μια ομάδα δίποδων archosaurs με ράμφος που περιπλανιόνταν στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ κατά την Ύστερη Τριασική περίοδο, πριν από 235 έως 201 εκατομμύρια χρόνια. Ο Labrujasuchus ανήκει σε αυτή την ομάδα των ζώων που μοιάζουν με δεινόσαυρους και αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα ερπετά που έζησαν κατά την περίοδο αυτή – συγγενείς των κροκοδείλων και δεινόσαυροι – «πειραματίζονταν» με παρόμοιες σωματικές δομές.

«Βλέπουμε πολλές από τις επιτυχημένες στρατηγικές των σύγχρονων ζώων και των μη ιπτάμενων δεινοσαύρων να εμφανίζονται για πρώτη φορά κατά την Τριασική περίοδο, και οι shuvosaurs αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της συγκλίνουσας εξέλιξης», δήλωσε ο κύριος συγγραφέας Άλαν Τέρνερ. «Η δίποδη κίνηση είναι σίγουρα μια μοναδική πορεία για τους συγγενείς των κροκοδείλων, αλλά είναι μια πορεία που έχουν ακολουθήσει εκτενώς οι δεινόσαυροι και αργότερα τα πτηνά. Προφανώς, λειτούργησε για αυτά τα ζώα».

Ο Labrujasuchus είναι μόλις το πέμπτο είδος shuvosaurs που έχει ταυτοποιηθεί, αλλά γεφυρώνει το κενό μεταξύ δύο shuvosaurs που είχαν ανακαλυφθεί νωρίτερα στην περιοχή. Πρόκειται για έναν εξελικτικό σύνδεσμο που οι παλαιοντολόγοι περίμεναν, εξ ου και το όνομα του είδους «expectatus». Αν και η ύπαρξη ενός ζώου όπως ο Labrujasuchus ήταν αναμενόμενη, η ανακάλυψη των απολιθωμάτων του παραμένει αξιοσημείωτη.

Τα είδη που «περιμένουν» να ανακαλυφθούν

«Θέλαμε να τονίσουμε πώς λειτουργεί το απολιθωμένο αρχείο», είπε ο συν-συγγραφέας Νέιτ Σμιθ όταν εξήγησε πώς πήρε το όνομά του το Labrujasuchus expectatus. «Η εύρεση ενός shuvosaurs από νωρίτερα στην Τριασική περίοδο και ενός από αργότερα σήμαινε ότι εμείς οι παλαιοντολόγοι γνωρίζαμε ότι πιθανώς υπήρχαν περισσότεροι από το ενδιάμεσο διάστημα που περίμεναν να ανακαλυφθούν και να περιγραφούν».

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται 20 χρόνια αφότου ο Σμιθ και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν τις ανασκαφές στο Ghost Ranch. Η έκταση 21.000 στρεμμάτων στο βορειοκεντρικό Νέο Μεξικό αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους παλαιοντολόγους από τότε που ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά απολιθώματα στα τέλη του 19ου αιώνα.

Το 1947, ο διάσημος παλαιοντολόγος Έντγουιν Χ. Κόλμπερτ κατέγραψε την ανακάλυψη περισσότερων από χίλιων καλά διατηρημένων σκελετών ενός μικροσκοπικού δεινοσαύρου της Τριαδικής περιόδου, γνωστού ως Coelophysis.

Το Ghost Ranch έχει επίσης προσελκύσει πολλούς κινηματογραφιστές και έχει χρησιμεύσει ως σκηνικό για αρκετές μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων δύο ταινιών που κέρδισαν Όσκαρ για την Καλύτερη Ταινία, το No Country for Old Men (2008) και το Oppenheimer (2024).

Με πληροφορίες από BBC Wildlife