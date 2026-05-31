ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Αρχαίοι αιγυπτιακοί τάφοι και μούμιες γατών ανακαλύφθηκαν στη νεκρόπολη του Λούξορ

Τα φέρετρα διατηρήθηκαν σε αρκετά καλή κατάσταση

The LiFO team
The LiFO team
ΛΟΥΞΟΡ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΜΟΥΜΙΕΣ ΓΑΤΕΣ ΤΑΦΟΙ ΤΑΦΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
0

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στη νεκρόπολη Αμπού ελ-Νάγκα, στη Δυτική Όχθη του Λούξορ, έχουν αποκαλύψει μια σειρά ευρημάτων που προσφέρουν νέες πληροφορίες σχετικά με τα ταφικά έθιμα, τη θρησκευτική ζωή και λιγότερο γνωστούς αξιωματούχους της αρχαίας Αιγύπτου.

Τα ευρήματα προέρχονται από την τελευταία ανασκαφική περίοδο υπό την καθοδήγηση της αιγυπτιακής αρχαιολογικής αποστολής του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων.

Η ανασκαφή επικεντρώθηκε στο νοτιοανατολικό τμήμα του τάφου του Ρόι, γνωστού ως TT255. Για περισσότερα από 150 χρόνια, η περιοχή παρέμενε θαμμένη κάτω από τα συντρίμμια που είχαν απομείνει από παλαιότερες ανασκαφές. Η τρέχουσα περίοδος ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 και σηματοδοτεί το όγδοο έτος εργασιών της αιγυπτιακής αποστολής στον χώρο.

Μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις ήταν μια ομάδα δέκα ζωγραφισμένων ξύλινων φέρετρων που βρέθηκαν μέσα σε έναν ταφικό φρεάτιο στην αυλή του τάφου του Μπάκι. Οι αρχαιολόγοι ανέφεραν ότι τα φέρετρα διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση, με ζωγραφισμένες σκηνές και ιερογλυφικές επιγραφές που είναι ακόμα ορατές.

Οι ταφές που εντοπίστηκαν στο Λούξορ

Μελέτες δείχνουν ότι τέσσερα φέρετρα χρονολογούνται στην 18η Δυναστεία. Το ένα ανήκε σε μια γυναίκα ονόματι Μέριτ, η οποία ταυτοποιήθηκε ως ψάλτρια θεότητας. Ένα άλλο φέρετρο χρονολογείται στην 21η Δυναστεία και ανήκε σε έναν ιερέα ονόματι Πάντι-Άμμων. Τα υπόλοιπα φέρετρα χρονολογούνται στην Ύστερη Περίοδο.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο χώρος χρησίμευε ως αποθήκη, όπου μεταφέρονταν τα φέρετρα από τους αρχικούς τους τάφους για να φυλαχθούν κατά τη διάρκεια περιόδων αναταραχής. Αρκετές από τις μούμιες που βρέθηκαν εκεί είχαν υποστεί σοβαρές φθορές πριν από την εκ νέου ταφή τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα λείψανα είχαν ήδη υποστεί διαταραχή κατά την αρχαιότητα.

Η αποστολή ανακάλυψε επίσης τον τάφο ενός μέχρι τότε άγνωστου ιερέα ονόματι Αα-Σέφι-Νακτού, ο οποίος έφερε τον τίτλο «Εξαγνιστής Ιερέας στον Ναό του Άμμωνα». Ο τάφος βρίσκεται στη νότια γωνία της αυλής του Μπάκι και περιλαμβάνει μια μικρή ανοιχτή αυλή, έναν ορθογώνιο φρεάτιο, έναν θάλαμο προσφορών διακοσμημένο με ταφικά κείμενα και έναν ταφικό θάλαμο.

ΛΟΥΞΟΡ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΜΟΥΜΙΕΣ ΓΑΤΕΣ ΤΑΦΟΙ ΤΑΦΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Επιγραφές στο εσωτερικό του τάφου αναφέρουν τον πατέρα του, Πάντι-Άμμων, ο οποίος κατείχε τον ίδιο ιερατικό ρόλο. Τα κείμενα αναφέρουν επίσης δύο γυναίκες, την Ίσις και την Τα-Καφτ, οι οποίες περιγράφονται ως ψάλτριες στο Ναό του Άμμωνα. Οι αρχαιολόγοι αναφέρουν ότι αυτές οι επιγραφές προσθέτουν νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις θρησκευτικές οικογένειες που συνδέονταν με τη λατρεία του Άμμωνα.

Μια άλλη ανακάλυψη προήλθε από έναν μικρό τάφο με την ένδειξη DP91, όπου οι ανασκαφείς αποκάλυψαν μία μικρή πυραμίδα από ψαμμίτη διακοσμημένη με επαναλαμβανόμενες σκηνές λατρείας. Το αντικείμενο ανήκε σε έναν άνδρα ονόματι Μπέντζι, ο οποίος κατείχε τους τίτλους «γραμματέας» και «ευγενής».

Οι αρχές πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο κάποτε βρισκόταν στην κορυφή μιας πυραμίδας από πλίνθους που αργότερα κατέρρευσε ή εξαφανίστηκε. Η κοντινή τοποθεσία του αντικειμένου υποδηλώνει ότι ο αρχικός τάφος του Μπέντζι μπορεί να βρίσκεται ακόμα κρυμμένος κάπου στη γύρω περιοχή.

Ευρήματα από διαφορετικές περιόδους

Η ομάδα βρήκε επίσης μια ταφική απόθεση που περιείχε περισσότερες από 30 μουμιοποιημένες γάτες τυλιγμένες σε κομμάτια λινού υφάσματος και δεμένες με υφασμάτινες ταινίες. Τα ζώα περιλάμβαναν τόσο οικόσιτες όσο και άγριες γάτες διαφορετικών μεγεθών. Οι αρχαιολόγοι χρονολογούν την ταφή στην Πτολεμαϊκή Περίοδο, όταν οι μούμιες ζώων χρησιμοποιούνταν ευρέως ως θρησκευτικές προσφορές.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι πιστοί πρόσφεραν τις γάτες κατά τη διάρκεια τελετών στο ναό που σχετίζονταν με τη θεϊκή προστασία. Μετά το πέρας των τελετών, οι ιερείς μάζευαν τα μουμιοποιημένα ζώα και τα έθαβαν όλα μαζί σε λάκκους γύρω από ιερούς χώρους.

Αξιωματούχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων αναφέρουν ότι οι ανακαλύψεις καταδεικνύουν το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην περιοχή του Αμπού ελ-Νάγκα κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων. Ο χώρος περιλαμβάνει ταφές και αντικείμενα από διάφορες χρονικές περιόδους, που αντανακλούν τις αλλαγές στις θρησκευτικές παραδόσεις και τις ταφικές πρακτικές σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της αρχαίας Αιγύπτου.

Η ομάδα ανασκαφών συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των σαρκοφάγων, των τάφων και των ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής περιόδου. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη λεπτομερείς επιστημονικές μελέτες.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους που συμμετέχουν στο έργο, αρκετοί από τους ιδιοκτήτες των τάφων που ταυτοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφής ήταν μέχρι τώρα άγνωστοι από τα ιστορικά αρχεία που έχουν διασωθεί.

Οι επιγραφές που βρέθηκαν μέσα στους τάφους περιλαμβάνουν επίσης διοικητικούς και θρησκευτικούς τίτλους που δεν είχαν καταγραφεί στο παρελθόν. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι αυτά τα κείμενα θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση μιας σαφέστερης εικόνας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι αξιωματούχοι, οι ιερείς και οι εργαζόμενοι στους ναούς στο πλαίσιο της κοινωνικής δομής της περιοχής.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων

Πολιτισμός / Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων

Σκαλισμένος βαθιά μέσα στον βράχο, ο τάφος του Αμενχοτέπ Γ΄ δεσπόζει ξανά μετά από 20 χρόνια, στη δυτική όχθη του Νείλου - Τα πρώτα πλάνα από το εσωτερικό του
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Πολιτισμός / Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Ο Εντγκάρ Μορέν, ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους της σύγχρονης Ευρώπης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 104 ετών. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ένας ακούραστος ερμηνευτής της Ιστορίας και των μεγάλων προκλήσεων του καιρού του.
THE LIFO TEAM
Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Πολιτισμός / Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Η νέα έκθεση The Garbage Man στο ARKEN Museum της Δανίας φέρνει για πρώτη φορά σε μουσείο τα γιγάντια τρολ του Thomas Dambo, φτιαγμένα από πεταμένο ξύλο, υφάσματα, χαρτόνια και σκουπίδια που ξαναγίνονται παραμύθι.
THE LIFO TEAM
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας

Πολιτισμός / Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας

Στη φωτογραφική σειρά 24 Hour Party, People, η Juliette Cassidy ακολουθεί για ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο τη hardcore και car tuning υποκουλτούρα της Βαρκελώνης, καταγράφοντας σε φιλμ 35mm έναν κόσμο που πίσω από την ένταση κρύβει φροντίδα, πίστη και δικούς του κανόνε
THE LIFO TEAM
Η τσίχλα της Νίνα Σιμόν και τα ιερά λείψανα της ποπ κουλτούρας

Πολιτισμός / Holy Pop!Όταν οι ποπ σταρ γίνονται άγιοι και τα σουβενίρ τους ιερά λείψανα

Με αφορμή την έκθεση Holy Pop! στο Somerset House, η ποπ λατρεία αντιμετωπίζεται σαν θρησκεία: από ιδιωτικά shrines για τον Prince, την Britney Spears και τον Elvis μέχρι μια τσίχλα της Νίνα Σιμόν που φυλάσσεται σαν ιερό αντικείμενο.
THE LIFO TEAM
Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Πολιτισμός / Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Μιλώντας για το Spider-Noir, ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ότι ο Σαμ Ράιμι τον ήθελε για τον ρόλο του Γκριν Γκόμπλιν στο Spider-Man του 2002. Εκείνος, όμως, προτίμησε τότε να κάνει το Adaptation.
THE LIFO TEAM
Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ’ όσο έδειχνε

Πολιτισμός / Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ’ όσο έδειχνε

Με αφορμή την έκθεση Marilyn Monroe: Hollywood Icon στο Academy Museum του Λος Άντζελες, το θρυλικό ροζ φόρεμα από το «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» επιστρέφει στο κοινό. Ένα εύθραυστο αντικείμενο, φτιαγμένο βιαστικά μέσα στον πανικό ενός στούντιο που προσπάθησε να ελέγξει τη σεξουαλική εικόνα της Μονρό και κατέληξε να της χαρίσει έναν από τους πιο αθάνατους μύθους της.
THE LIFO TEAM
Η Betye Saar πριν γίνει μύθος έραβε μαγικά ρούχα

Πολιτισμός / Η Μπέτι Σαρ πριν γίνει μύθος έραβε μαγικά ρούχα

Με αφορμή την έκθεση Let’s Get It On: The Wearable Art of Betye Saar στο Roberts Projects του Λος Άντζελες, η σχεδόν 100χρονη καλλιτέχνιδα επιστρέφει στα κοστούμια, τα κοσμήματα και τα φυλαχτά που έφτιαχνε από τα ’50s έως τα ’70s το κρυφό εργαστήριο από όπου γεννήθηκε η γλώσσα των assemblages της.
THE LIFO TEAM
Ένας χαμένος πίνακας της Λεονόρα Κάρινγκτον βγαίνει πρώτη φορά στο φως

Πολιτισμός / Ένας χαμένος πίνακας της Λεονόρα Κάρινγκτον βγαίνει πρώτη φορά στο φως

Το Villa Pilar, που η σουρεαλίστρια ζωγράφισε το 1940 ενώ νοσηλευόταν σε σανατόριο στο Σανταντέρ, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά δημόσια στο Freud Museum του Λονδίνου πριν ταξιδέψει στην πόλη όπου δημιουργήθηκε
THE LIFO TEAM
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγάζει νέο άλμπουμ με τον Τζον Λένον ακόμα στο μυαλό του

Πολιτισμός / Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγάζει νέο άλμπουμ με τον Τζον Λένον ακόμα στο μυαλό του

Στο The Boys of Dungeon Lane, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επιστρέφει στα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ, στη μνήμη του Τζον Λένον, σε ένα νέο τραγούδι με τον Ρίνγκο Σταρ και στην απρόσμενη έμπνευση που πήρε από τους Oasis.
THE LIFO TEAM
 
 