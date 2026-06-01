A$AP Rocky: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η ανακοίνωση για τη συναυλία του A$AP Rocky στην Αθήνα

Ο A$AP Rocky έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα / Φωτ. αρχείου: EPA
Ο A$AP Rocky έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Με ανάρτησή της, η εταιρεία παραγωγής High Priority ανακοίνωσε τη μεγάλη συναυλία του ράπερ στην Αθήνα, στο Telekom Center Athens το φθινόπωρο.

«Ο A$AP Rocky ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης hip hop σκηνής, φέρνει το Don't Be Dumb World Tour στο Telekom Center Athens την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026», αναφέρει στη δημοσίευσή της η High Priority, δίνοντας παράλληλα λεπτομέρειες για την προπώληση των εισιτηρίων.

A$AP Rocky στην Ελλάδα: Πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίων

Όπως ενημέρωσε το κοινό η εταιρεία: «Η προπώληση εισιτηρίων για την επίσημη mailing list του ASAPROCKY.COM ξεκινά την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 09:00 μέσω του highpriority.ticketmaster.gr

Η προπώληση εισιτηρίων για τους subscribers του newsletter της High Priority Promotions ξεκινά την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 09:00 μέσω του highpriority.ticketmaster.gr.

Κάντε subscribe στο highpriority.gr έως την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 12:00 μ.μ. για να λάβετε τον μοναδικό σας κωδικό και να αποκτήσετε πρόσβαση στην προπώληση.

Η γενική προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 09:00 μέσω του highpriority.ticketmaster.gr».

