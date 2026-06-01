Επιστρέφουν οι εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος: Πού έχει κίνηση

Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από τις περιφέρειες προς την Αττική μέσω των εθνικών οδών.

Το μοναδικό σημείο που παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου, είναι στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων όπου νωρίτερα είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα λόγω πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση αλλά πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Επίσης, αυξημένη κίνηση αλλά με σταθερή ροή σημειώνεται στο ύψος της Κινέττας και στα διόδια της Ελευσίνας.

Αντίστοιχα πολύ καλή είναι η εικόνα και στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου η κίνηση εξελίσσεται ομαλά.

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Τα μέτρα της Τροχαίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική 62.385 οχήματα και συγκεκριμένα 33.937 από την Αθηνών-Κορίνθου και 28.448 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών.

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Επιστρέφουν και οι εκδρομείς της Θεσσαλονίκης

Επίσης, με αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στο εθνικό οδικό δίκτυο και σύμμαχο τον καλό καιρό, εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος προς τη Θεσσαλονίκη.

Η κίνηση από τη Χαλκιδική, την Πιερία και την Καβάλα συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι αυτή την ώρα. Θετική είναι η εικόνα στα διόδια των Νέων Μαλγάρων (ΠΑΘΕ) και της Ανάληψης (Εγνατία Οδός), όπου η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται χωρίς σημαντικές αναμονές.

Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Καρδίας (επί της εθνικής οδού Ν. Μουδανίων - Θεσσαλονίκης), ενώ, νωρίτερα, με χαμηλές ταχύτητες διεξαγόταν η κίνηση στα φανάρια της Νικήτης, στη Χαλκιδική, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα.

Παράλληλα, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες διεξάγεται η κυκλοφορία στον βασικό κορμό της Εγνατίας Οδού, ενώ ομαλή παραμένει η κίνηση και στις κύριες τελωνειακές διαβάσεις από και προς τη χώρα.

Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, με στόχο την ασφαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση της επιστροφής των εκδρομέων.

