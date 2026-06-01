Ο Κλιντ Ίστγουντ έγινε 96 ετών: Ο γιος του λέει ότι αποσύρθηκε οριστικά από τον κινηματογράφο

Ο Κλιντ Ίστγουντ συμπλήρωσε χθες, Κυριακή (31/5), τα 96 του χρόνια, και, σύμφωνα με τον γιο του Κάιλ Ίστγουντ, έχει πλέον αποσυρθεί οριστικά από τον κινηματογράφο.

Παρότι τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο θρυλικός δημιουργός ίσως σκηνοθετούσε ακόμη μία ταινία, η πιο πρόσφατη δημόσια αναφορά από μέλος της οικογένειάς του φαίνεται να βάζει τέλος στα σχετικά σενάρια.

Πολλοί θεωρούσαν ότι η ταινία «Juror #2», η οποία κυκλοφόρησε το 2024, θα αποτελούσε το κινηματογραφικό του κύκνειο άσμα. Ήδη από τότε, δημοσιεύματα του Hollywood Reporter ανέφεραν ότι ο Κλιντ Ίστγουντ αναζητούσε «ένα τελευταίο πρότζεκτ» ώστε να ολοκληρώσει την καριέρα του με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμούσε.

The 96-year-old actor questioned why same-sex marriage needs to be a big deal in a 2011 interview with GQ Magazine.



Κλιντ Ίστγουντ: Τι δήλωσε ο γιος του

Σε συνέντευξη που ήρθε ξανά στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες λόγω των γενεθλίων του πατέρα του, ο Κάιλ Ίστγουντ είχε δηλώσει: «Έχω πολλές υπέροχες αναμνήσεις από τη συνεργασία μαζί του. Τώρα έχει αποσυρθεί. Είναι 95 ετών (η συνέντευξη είχε δοθεί πέρυσι). Ήμουν τυχερός που συνεργάστηκα μαζί του σε τόσες πολλές ταινίες. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για μένα».

Ο ίδιος ο Κλιντ Ίστγουντ δεν έκανε καμία προωθητική εμφάνιση για το «Juror #2» και δεν παρευρέθηκε ούτε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας που διοργάνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI).

Για πολλούς, αυτό αποτέλεσε ακόμη μία ένδειξη ότι είχε ήδη αποφασίσει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κλιντ Ίστγουντ: Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του αμερικανικού σινεμά

Ο Κλιντ Ίστγουντ θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του Χόλιγουντ. Η καριέρα του εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες και περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου.

Έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τα σπαγγέτι γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε, όπως το «Για Μια Χούφτα Δολάρια» (A Fistful of Dollars), το «Για Λίγα Δολάρια Περισσότερα» (For a Few Dollars More) και το κλασικό «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος» (The Good, the Bad and the Ugly).

Αργότερα καθιέρωσε τον θρυλικό χαρακτήρα του επιθεωρητή Χάρι Κάλαχαν στη σειρά ταινιών «Dirty Harry», που επηρέασε βαθιά το αστυνομικό σινεμά των επόμενων δεκαετιών.

Ως σκηνοθέτης, ο Κλιντ Ίστγουντ υπέγραψε μερικά από τα πιο σημαντικά φιλμ της εποχής του. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα «Οι Ασυγχώρητοι» (Unforgiven), «Mystic River», «Gran Torino», «Ένας Τέλειος Κόσμος» (A Perfect World), «Million Dollar Baby», «Richard Jewell» και «Η Μούλα» (The Mule).

Όπως είναι φυσιολογικό και λόγω της μακροχρόνιας παρουσίας του στον αμερικάνικο κινηματογράφο, ο Κλιντ Ίστγουντ έχει τιμηθεί και από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, παραλαμβάνοντας τέσσερα βραβεία Όσκαρ.

Το 1993 κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το αριστουργηματικό γουέστερν «Οι Ασυγχώρητοι» (Unforgiven), μια ταινία που πολλοί θεωρούν την κορύφωση του είδους.

Έντεκα χρόνια αργότερα επανέλαβε το ίδιο επίτευγμα με το «Million Dollar Baby» (2004), το οποίο απέσπασε ξανά τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

Παράλληλα έχει προταθεί πολλές ακόμη φορές για Όσκαρ, τόσο ως σκηνοθέτης όσο και ως παραγωγός.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter