Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, ο Thomas Dambo έφτιαχνε γιγάντια τρολ από πεταμένο ξύλο και τα έκρυβε σε δάση, πάρκα, βουνά και απρόσμενες γωνιές του κόσμου. Οι άνθρωποι τα αναζητούσαν σαν θησαυρούς, τα φωτογράφιζαν, σκαρφάλωναν πάνω τους, μοιράζονταν τις ανακαλύψεις τους στα κοινωνικά δίκτυα και μετέτρεπαν κάθε συνάντηση μαζί τους σε μικρή εκδρομή.

Τώρα, ο Δανός καλλιτέχνης που έχτισε μια παγκόσμια κοινότητα γύρω από αυτά τα ξύλινα πλάσματα, μπαίνει για πρώτη φορά σε μουσείο.

Η έκθεση The Garbage Man παρουσιάζεται στο ARKEN Museum of Contemporary Art, έξω από την Κοπεγχάγη, από τις 24 Μαΐου έως τις 29 Νοεμβρίου 2026. Είναι η πρώτη μουσειακή έκθεση του Dambo και μεταφέρει στο εσωτερικό ενός θεσμού μια πρακτική που μέχρι τώρα ανήκε κυρίως στο ύπαιθρο, στην περιπλάνηση και στην ανακάλυψη.

Υφάσματα και πεταμένα ρούχα που συγκεντρώθηκαν από σταθμούς ανακύκλωσης κοντά στην Κοπεγχάγη για την έκθεση The Garbage Man στο ARKEN. Φωτ.: Hilary Swift

Ο Dambo έχει δημιουργήσει σχεδόν 200 τρολ από ανακυκλωμένα υλικά, σε χώρες από τη Σκανδιναβία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα έργα του λειτουργούν συχνά σαν κρυμμένοι προορισμοί. Δεν τα συναντά κανείς πάντα σε κεντρικές πλατείες ή μουσεία, αλλά σε μονοπάτια, δάση και τοπία που απαιτούν μικρή αναζήτηση. Η τέχνη γίνεται αφορμή για να βγει κανείς από τη διαδρομή που θα ακολουθούσε έτσι κι αλλιώς.

Στο ARKEN, όμως, ο Dambo αντιστρέφει το παιχνίδι. Αντί να αφήσει τα τρολ στη φύση, φαντάζεται ότι μια ομάδα από αυτά έχει εισβάλει στο μουσείο μέσα στη νύχτα, έχει γεμίσει τον χώρο με σκουπίδια και έχει φτιάξει από αυτά μια τεράστια ανθρώπινη μορφή. Το παραμύθι είναι παιγνιώδες, αλλά το μήνυμα είναι σαφές: οι άνθρωποι πρέπει να ξαναδούν τη σχέση τους με όσα πετούν.

Ένα από τα γιγάντια τρολ του Thomas Dambo, φτιαγμένο από ανακυκλωμένο ξύλο, μέσα στο τοπίο απορριμμάτων της έκθεσης The Garbage Man. Φωτ.: Hilary Swift

Η έκθεση στήνεται σαν τοπίο απορριμμάτων. Υφάσματα, χαρτόνια, παλιά αντικείμενα, ανακυκλωμένο ξύλο, πλαστικά και υλικά που συγκεντρώθηκαν από σταθμούς ανακύκλωσης κοντά στην Κοπεγχάγη μετατρέπονται σε σκηνικό, γλυπτική ύλη και σχόλιο πάνω στην υπερκατανάλωση. Ο Dambo δεν αντιμετωπίζει τα σκουπίδια ως κάτι βρόμικο, αλλά ως υλικό που έχασε προσωρινά την αξία του επειδή κάποιος αποφάσισε να το πετάξει.

Αυτή είναι και η βασική του ιδέα. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι να ανοίξει κανείς έναν κάδο και να ψάξει κάτι χρήσιμο. Το πρόβλημα είναι ότι πετάμε πράγματα που θα μπορούσαν ακόμη να έχουν ζωή.

Ο Dambo γνώρισε το ψάξιμο στα σκουπίδια από μικρός, στην πόλη Οντένσε της Δανίας, όταν πήγαινε με τον πατέρα του στον τοπικό σταθμό ανακύκλωσης. Ως έφηβος άκουγε αμερικανικό hip hop, KRS-One και Chuck D, και ξεκίνησε με graffiti μαζί με φίλους του. Αργότερα σπούδασε στη σχολή design του Κόλντινγκ και άρχισε να σκέφτεται πώς θα μπορούσε να ενώσει τη νοοτροπία της street art με την ανακύκλωση και τη μεγάλης κλίμακας γλυπτική.

Η πρώτη του δουλειά με ανακυκλωμένο ξύλο δεν ήταν τα τρολ, αλλά 250 σπιτάκια για πουλιά, τα οποία τοποθέτησε σε όλη τη Δανία μετακινούμενος με ποδήλατο cargo. Το είδε σαν ένα είδος χακαρίσματος του δημόσιου χώρου: κανείς δεν θα καλούσε την αστυνομία για ένα σπιτάκι πουλιών.

Το Rancho Dambo, η φάρμα και εργαστήριο του καλλιτέχνη στη Δανία, όπου η φύση, τα πεταμένα υλικά και οι κατασκευές συνυπάρχουν σαν σκηνικό παραμυθιού. Φωτ.: Hilary Swift

Από εκεί πέρασε σε μεγαλύτερες κατασκευές: χάρτινες βάρκες, προσωρινά ξενοδοχεία από χαρτόκουτα, τεράστια ζώα από ξύλο. Τα τρολ ήρθαν το 2014, αντλώντας από τη σκανδιναβική λαογραφία που τον γοήτευε από παιδί. Με τον καιρό έγιναν η υπογραφή του.

Η επιτυχία τους οφείλεται εν μέρει στη μορφή τους. Είναι τεράστια, αναγνωρίσιμα, φιλικά και λίγο αλλόκοτα. Έχουν κάτι από παιδικό παραμύθι, κάτι από λαϊκή μυθολογία και κάτι από οικολογική εγκατάσταση. Δεν ζητούν από τον επισκέπτη να σταθεί σιωπηλός μπροστά τους. Του ζητούν να πλησιάσει, να ψάξει, να παίξει, να φωτογραφίσει, να νιώσει ότι τα ανακάλυψε.

Σπιτάκια για πουλιά από ανακυκλωμένο ξύλο στο Rancho Dambo. Η πρώτη μεγάλη δράση του καλλιτέχνη με επαναχρησιμοποιημένα υλικά ήταν 250 τέτοια σπιτάκια σε όλη τη Δανία. Φωτ.: Hilary Swift

Αυτό ακριβώς κάνει τη μεταφορά τους στο μουσείο ενδιαφέρουσα. Στη φύση, οι επισκέπτες μπορούν να τα αγγίξουν, να σκαρφαλώσουν πάνω τους, να τα συναντήσουν με το σώμα. Στο ARKEN, οι κανόνες αλλάζουν. Δεν επιτρέπεται να αγγίξει κανείς τα τρολ ή τους σωρούς σκουπιδιών. Η τέχνη που συνδέθηκε με την ελεύθερη περιπλάνηση μπαίνει τώρα σε ένα πιο ελεγχόμενο περιβάλλον.

Ο Dambo το γνωρίζει. Έχει δηλώσει ότι παραμένει street artist και graffiti artist, κάποιος που προτιμά να κάθεται σε ένα παγκάκι με φίλους παρά σε ένα κομψό καφέ μουσείου. Δεν είναι βέβαιος ότι η τέχνη του ανήκει πραγματικά στα μουσεία. Και ίσως ακριβώς γι’ αυτό η έκθεση έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι απλώς η θεσμική επιβεβαίωση ενός καλλιτέχνη που έγινε δημοφιλής έξω από το σύστημα. Είναι και μια δοκιμή: τι συμβαίνει όταν μια τέχνη φτιαγμένη για δάση, περιθώρια και ανοιχτούς χώρους μπαίνει μέσα σε έναν λευκό μουσειακό χώρο;

Ο Thomas Dambo και η ομάδα του στήνουν την έκθεση The Garbage Man στο ARKEN, μέσα σε έναν χώρο γεμάτο χαρτόνια, υφάσματα, πλαστικά και άλλα πεταμένα υλικά. Φωτ.: Hilary Swift

Ο επιμελητής Rasmus Stenbakken περιμένει ότι πολλοί από τους επισκέπτες της έκθεσης θα είναι άνθρωποι που ίσως δεν θα πήγαιναν αλλιώς στο ARKEN. Αυτό είναι σημαντικό για την ιστορία του Dambo. Τα τρολ του δεν απευθύνονται μόνο σε ένα ειδικευμένο art κοινό. Έχουν ήδη χτίσει το δικό τους κοινό: οικογένειες, παιδιά, ταξιδιώτες, θαυμαστές, άνθρωποι που τα κυνηγούν σαν σημεία σε έναν παγκόσμιο χάρτη.

Ο ίδιος δουλεύει σε μια φάρμα περίπου 220 στρεμμάτων κοντά στο Ροσκίλντε, όπου ζει με τη γυναίκα του και τους δίδυμους γιους τους. Την αποκαλεί Rancho Dambo. Εκεί υπάρχουν εργαστήρια, σάουνα, μπαρ και τεράστιες ποσότητες από πεταμένα υλικά: ξύλινα καρούλια, παλέτες, πλαστικά κουτιά, ψυγεία, κάδοι, παλιά αντικείμενα που περιμένουν να γίνουν κάτι άλλο.

Γύρω του υπάρχει μια ομάδα περισσότερων από 20 βοηθών, μαζί με εθελοντές που συμμετέχουν σε συγκεκριμένα έργα. Τα κεφάλια των τρολ κατασκευάζονται συνήθως στο στούντιο και χρειάζονται δύο ή τρεις εβδομάδες. Τα σώματα στήνονται συχνά με τοπικά ανακυκλωμένα υλικά στον τόπο όπου θα εγκατασταθούν. Κάθε έργο γίνεται και μια μικρή κοινότητα εργασίας.

Για τον Dambo, αυτή η διαδικασία είναι εξίσου σημαντική με το τελικό αντικείμενο. Τα τρολ δεν είναι μόνο μεγάλα γλυπτά. Είναι αφορμές για συνεργασία, για να μάθουν άνθρωποι πώς να ξαναχρησιμοποιούν υλικά, για να δουν ότι η δημιουργία δεν χρειάζεται πάντα καινούργια πράγματα. Με έναν τρόπο, κάθε κατασκευή γίνεται ένα μικρό σχολείο ανακύκλωσης.

Σχέδιο από το εργαστήριο του Thomas Dambo για ένα από τα τρολ του, όπου η σκανδιναβική λαογραφία συναντά την ανακυκλωμένη γλυπτική και το δημόσιο παιχνίδι. Φωτ.: Hilary Swift

Στο The Garbage Man, αυτή η ιδέα μεγαλώνει σε κλίμακα μουσείου. Οι σωροί από σκουπίδια δεν λειτουργούν μόνο ως εντυπωσιακό σκηνικό, αλλά και ως καθρέφτης. Οι επισκέπτες βλέπουν υλικά που ίσως πέταξαν οι ίδιοι ή θα μπορούσαν να έχουν πετάξει. Ρούχα, χαρτόνια, αντικείμενα καθημερινότητας. Το μουσείο δεν παρουσιάζει απλώς ένα οικολογικό μήνυμα. Φέρνει τον θεατή μπροστά στη δική του κατανάλωση.

Ο Dambo επιμένει ότι το θέμα του δεν είναι μόνο η ανακύκλωση, αλλά η μείωση της ανάγκης να αγοράζουμε διαρκώς καινούργια πράγματα. Τα τρολ του μπορεί να είναι το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι της δουλειάς του, αλλά το πραγματικό του έργο, όπως λέει, είναι να αλλάξει την οπτική μας απέναντι στα σκουπίδια.

Γι’ αυτό και η είσοδός του στο μουσείο δεν μοιάζει με εξημέρωση, τουλάχιστον όχι πλήρως. Ο Dambo δεν εγκαταλείπει το χάος των υλικών του για να γίνει πιο καθαρός. Αντιθέτως, φέρνει το χάος μέσα στο μουσείο. Βάζει τα τρολ να κουβαλήσουν τα σκουπίδια μέσα στον θεσμό και να χτίσουν από αυτά έναν άνθρωπο.

Είναι σαν να λένε ότι το τέρας δεν είναι το πλάσμα του παραμυθιού. Το τέρας είναι αυτό που αφήνουμε πίσω μας.

με στοιχεία από NYT