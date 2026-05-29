ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Μιλώντας για το Spider-Noir, ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ότι ο Σαμ Ράιμι τον ήθελε για τον ρόλο του Γκριν Γκόμπλιν στο Spider-Man του 2002. Εκείνος, όμως, προτίμησε τότε να κάνει το Adaptation.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Ο Γουίλεμ Νταφόε μοιάζει σήμερα αδιανόητο να αντικατασταθεί στη μνήμη του Spider-Man του 2002. Ο Γκριν Γκόμπλιν του Σαμ Ράιμι ήταν μανιακός, θεατρικός, σχεδόν ταινία τρόμου και ταυτόχρονα απόλυτα ελεγχόμενος. Κι όμως, υπάρχει ένα άλλο, πολύ πιο παράξενο χρονολόγιο του Χόλιγουντ στο οποίο τον Νόρμαν Όσμπορν δεν τον έπαιζε ο Νταφόε, αλλά ο Νίκολας Κέιτζ.

Μιλώντας στο Variety με αφορμή το Spider-Noir, τη νέα σειρά στην οποία επιστρέφει στο σύμπαν του Spider-Man, ο Κέιτζ αποκάλυψε ότι είχε συναντηθεί τότε με τον Σαμ Ράιμι για τον ρόλο του Γκριν Γκόμπλιν στην πρώτη ταινία Spider-Man.

Ο ίδιος θυμήθηκε ότι είχε ένα πολύ καλό γεύμα με τον Ράιμι και ότι ήθελε να δουλέψει μαζί του, κυρίως λόγω της αγάπης του για τα Evil Dead. Όπως είπε, ο Ράιμι τον ήθελε για τον Γκριν Γκόμπλιν, αλλά εκείνη την περίοδο ο Κέιτζ είχε μπροστά του το Adaptation του Σπάικ Τζόνζε. Τελικά διάλεξε το Adaptation, μια απόφαση που του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.

Ο Κέιτζ συνέκρινε μάλιστα την απόφαση με ένα άλλο μεγάλο «όχι» της καριέρας του. Όπως είχε πει όχι στο Dumb and Dumber με τον Τζιμ Κάρεϊ για να κάνει το Leaving Las Vegas, που του έφερε το Όσκαρ, έτσι και με τον Ράιμι προτίμησε το Adaptation. «Και οι δύο αποφάσεις ήταν οι σωστές για μένα», ανέφερε, λέγοντας ότι είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.

Η πληροφορία δεν είναι εντελώς καινούργια. Ήδη από την εποχή της πρώτης ταινίας είχε γραφτεί ότι ο Κέιτζ, ο Τζον Μάλκοβιτς και ο Γουίλεμ Νταφόε ήταν ανάμεσα στα ονόματα που συζητούνταν για τον Γκριν Γκόμπλιν. Η διαφορά είναι ότι τώρα ο ίδιος ο Κέιτζ μίλησε πιο καθαρά για το πώς έφτασε κοντά στον ρόλο και γιατί τελικά δεν τον έκανε.

Το ενδιαφέρον, βέβαια, δεν είναι μόνο το χαμένο κάστινγκ. Είναι η φαντασίωση του τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν ο πιο απρόβλεπτος μεγάλος ηθοποιός του αμερικανικού σινεμά έμπαινε μέσα στο ήδη υπερθεατρικό σύμπαν του Σαμ Ράιμι.

Ο Spider-Man του 2002 δεν ήταν ποτέ μια νηφάλια υπερηρωική ταινία. Είχε μελόδραμα, στιγμές τρόμου, γκροτέσκα ξεσπάσματα, ακροβατική αθωότητα, έναν Τόμπι Μαγκουάιρ που έπαιζε τον Πίτερ Πάρκερ σαν παιδί που μόλις ανακάλυψε το σώμα του, και έναν Νταφόε που έκανε τον Όσμπορν να μοιάζει με πατέρα, επιχειρηματία, τέρας και παρανοϊκό θεατρίνο μαζί.

Ο Κέιτζ θα μπορούσε να είχε σπρώξει όλο αυτό ακόμη πιο μακριά. Ο ηθοποιός του Vampire's Kiss, του Face/Off, του Bad Lieutenant και τόσων άλλων ερμηνευτικών εκρήξεων θα είχε δώσει στον Γκριν Γκόμπλιν μια άλλη θερμοκρασία: λιγότερο χειρουργική τρέλα, περισσότερο ανεξέλεγκτο οπερατικό χάος.

Θα ήταν καλύτερο; Όχι απαραίτητα. Ο Νταφόε έδωσε μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες supervillain στο σύγχρονο σινεμά, ακριβώς επειδή ήξερε πότε να παραδοθεί στην υπερβολή και πότε να την τραβήξει πίσω. Ο Κέιτζ ίσως να είχε κάνει κάτι πιο εκρηκτικό, πιο αλλόκοτο, ίσως και υπερβολικά πολύ για την ταινία.

Αλλά αυτός είναι ο λόγος που η ιδέα παραμένει τόσο απολαυστική. Ο Νίκολας Κέιτζ ως Γκριν Γκόμπλιν δεν είναι απλώς ένα χαμένο κάστινγκ. Είναι μια μικρή τρύπα στο χρονολόγιο του Χόλιγουντ. Ένα από εκείνα τα «τι θα γινόταν αν» που δεν χρειάζεται να έχουν γίνει πραγματικότητα για να μοιάζουν ήδη κινηματογραφικά.

με στοιχεία από Variety

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Νίκολας Κέιτζ λέει ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν του ξανατηλεφώνησε μετά το «όχι» στο Insomnia

Πολιτισμός / Ο Νίκολας Κέιτζ λέει ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν του ξανατηλεφώνησε μετά το «όχι» στο Insomnia

Σε νέα συνέντευξή του στους New York Times, ο Νίκολας Κέιτζ είπε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Γούντι Άλεν δεν τον ξανακάλεσαν μετά από ρόλους που απέρριψε: «Οι περισσότεροι πληγώνονται και δεν σε ξαναπαίρνουν».
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ’ όσο έδειχνε

Πολιτισμός / Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ’ όσο έδειχνε

Με αφορμή την έκθεση Marilyn Monroe: Hollywood Icon στο Academy Museum του Λος Άντζελες, το θρυλικό ροζ φόρεμα από το «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» επιστρέφει στο κοινό. Ένα εύθραυστο αντικείμενο, φτιαγμένο βιαστικά μέσα στον πανικό ενός στούντιο που προσπάθησε να ελέγξει τη σεξουαλική εικόνα της Μονρό και κατέληξε να της χαρίσει έναν από τους πιο αθάνατους μύθους της.
THE LIFO TEAM
Η Betye Saar πριν γίνει μύθος έραβε μαγικά ρούχα

Πολιτισμός / Η Μπέτι Σαρ πριν γίνει μύθος έραβε μαγικά ρούχα

Με αφορμή την έκθεση Let’s Get It On: The Wearable Art of Betye Saar στο Roberts Projects του Λος Άντζελες, η σχεδόν 100χρονη καλλιτέχνιδα επιστρέφει στα κοστούμια, τα κοσμήματα και τα φυλαχτά που έφτιαχνε από τα ’50s έως τα ’70s το κρυφό εργαστήριο από όπου γεννήθηκε η γλώσσα των assemblages της.
THE LIFO TEAM
Ένας χαμένος πίνακας της Λεονόρα Κάρινγκτον βγαίνει πρώτη φορά στο φως

Πολιτισμός / Ένας χαμένος πίνακας της Λεονόρα Κάρινγκτον βγαίνει πρώτη φορά στο φως

Το Villa Pilar, που η σουρεαλίστρια ζωγράφισε το 1940 ενώ νοσηλευόταν σε σανατόριο στο Σανταντέρ, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά δημόσια στο Freud Museum του Λονδίνου πριν ταξιδέψει στην πόλη όπου δημιουργήθηκε
THE LIFO TEAM
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγάζει νέο άλμπουμ με τον Τζον Λένον ακόμα στο μυαλό του

Πολιτισμός / Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγάζει νέο άλμπουμ με τον Τζον Λένον ακόμα στο μυαλό του

Στο The Boys of Dungeon Lane, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επιστρέφει στα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ, στη μνήμη του Τζον Λένον, σε ένα νέο τραγούδι με τον Ρίνγκο Σταρ και στην απρόσμενη έμπνευση που πήρε από τους Oasis.
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χόλαντ πρότεινε μια “αραχνο-εφηβεία” για το νέο Spider-Man και το στούντιο το απέρριψε αμέσως

Πολιτισμός / Ο Τομ Χόλαντ ήθελε ο νέος Spider-Man να περάσει μια «αραχνο-εφηβεία»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε στο Empire ότι συμμετείχε για πρώτη φορά στις σεναριακές συζητήσεις του Spider-Man: Brand New Day, προτείνοντας έναν Πίτερ Πάρκερ που χάνει τον έλεγχο καθώς οι δυνάμεις του αλλάζουν.
THE LIFO TEAM
Ο Τζον Τραβόλτα έγινε σκηνοθέτης και αγόρασε 12 μπερέδες

Πολιτισμός / Ο Τζον Τραβόλτα έγινε σκηνοθέτης και αγόρασε 12 μπερέδες

Στην πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, ο Τζον Τραβόλτα εξήγησε γιατί υιοθέτησε τον μπερέ ως νέο σήμα κατατεθέν του: ήθελε να νιώσει σαν παλιός σκηνοθέτης και, όπως λέει, «και οι άντρες μπορούν να διασκεδάσουν».
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Πολιτισμός / Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Ο Τομ Χανκς και ο Τιμ Άλεν παρουσίασαν στο Λονδίνο το Toy Story 5, όπου η Pixar βάζει τον Γούντι, τον Μπαζ και τη Τζέσι απέναντι στον νέο μεγάλο αντίπαλο της παιδικής ηλικίας: τις οθόνες.
THE LIFO TEAM
Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Πολιτισμός / Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μπαίνει στο σύμπαν του Bleu de Chanel, σε μια νέα καμπάνια που σκηνοθετεί ο Αλφόνσο Κουαρόν και μοιάζει περισσότερο με μικρό κατασκοπικό φιλμ παρά με κλασική διαφήμιση αρώματος
THE LIFO TEAM
Όταν η τέχνη σταματά να κρύβει την αρρώστια

Πολιτισμός / Flare-Up: η έκθεση που φέρνει την ασθένεια και την αναπηρία στο κέντρο της εικόνας

Η έκθεση Flare-Up στο Goldsmiths CCA του Λονδίνου φέρνει κοντά έργα των Derek Jarman και Felix Gonzalez-Torres με μια νέα γενιά καλλιτεχνών και ξανασκέφτεται την ασθένεια, την αναπηρία και τη φροντίδα όχι ως περιθώριο, αλλά ως αισθητική, γλώσσα και πολιτική εμπειρία.
THE LIFO TEAM
Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Πολιτισμός / Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Η μεγάλη αναδρομική Tracey Emin: A Second Life στην Tate Modern ξαναδιαβάζει τη γυναίκα του My Bed όχι ως σκάνδαλο των ’90s, αλλά ως καλλιτέχνιδα που έκανε τη σεξουαλική βία, την έκτρωση, την τάξη, την αρρώστια και τη ντροπή υλικό μιας ακραία ειλικρινούς τέχνης.
THE LIFO TEAM
 
 