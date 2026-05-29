Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τάφους και άλλα ευρήματα σε πρώην άσυλο στο Μισισίπι

Οι τάφοι που έχουν ανακαλυφθεί ανέρχονται σε 1.070

Αρχαιολόγοι του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Μισισίπι ανακάλυψαν 1.070 τάφους στον χώρο του πρώην Ψυχιατρικού Ιδρύματος του Μισισίπι, αποκαλύπτοντας αντικείμενα και στοιχεία για τη ζωή στο ίδρυμα πριν από περισσότερο από έναν αιώνα.

Η ανασκαφή, που αποτελεί μέρος του Asylum Hill Project, ξεκίνησε το 2022 και έχει παρεμποδιστεί από τον πηλό Yazoo και την κακή αποστράγγιση, που έχουν αφήσει ελάχιστα διατηρημένα στοιχεία τα τελευταία 100 χρόνια. Μια ομάδα κατασκευαστών που έσκαβε για την κατασκευή ενός δρόμου εντόπισε αρχικά τα φέρετρα το 2013.

«Έχουμε μερικά θραύσματα οστών, μερικά δόντια και τα καρφιά από το ξύλινο φέρετρο», δήλωσε η Τζένιφερ Μακ, επικεφαλής αρχαιολόγος.

Η ομάδα εργάζεται σύμφωνα με αυστηρά νομικά και ηθικά πρωτόκολλα, με στόχο να επανασυνδέσει τελικά τα λείψανα με τις οικογένειές τους. Ωστόσο, τα αρχεία από τον 18ο και τον 19ο αιώνα είναι περιορισμένα, και οι οικογένειες που δεν βρίσκονταν κοντά συχνά δεν είχαν τα μέσα να ανακτήσουν τους αγαπημένους τους.

«Φαίνεται ότι αν η οικογένεια δεν ειδοποιούνταν εντός 24 ωρών, τα λείψανα θάβονταν στο νεκροταφείο», είπε η Μακ.

Αν και υπάρχουν πιστοποιητικά θανάτου από το 1912 έως το 1935, δεν σώζονται χάρτες νεκροταφείων ή επιτύμβιες πλάκες για την ταυτοποίηση των λειψάνων. Οι αρχαιολόγοι σημείωσαν ότι οι ταφές φαίνεται να έγιναν με σεβασμό.

«Κάθε άτομο που ήταν θαμμένο εδώ βρισκόταν στο δικό του φέρετρο και στον δικό του τάφο, και ήταν όλα τακτοποιημένα στη σειρά», είπε η Μακ.

Τα ευρήματα ρίχνουν φως στη ζωή ατόμων που έζησαν σε μια εποχή που οι ψυχικές ασθένειες δεν ήταν καλά κατανοητές και η φροντίδα για πολλές διαγνώσεις ήταν περιορισμένη.

«Κάποιος μπορεί να έχει κατάθλιψη, αλλά μπορεί να έχει και καρδιακό πρόβλημα, οπότε υπήρχαν πολλές συννοσηρότητες και πολλοί ηλικιωμένοι που έρχονταν εδώ», είπε η Λίντα Κέι, διευθύντρια του Μουσείου Ιατρικής Ιστορίας.

«Αυτό που με συναρπάζει περισσότερο είναι αυτό που αποδεικνύει τις προσωπικές σχέσεις στο άσυλο», είπε η Μακ.

Σε πολλούς από τους τάφους έχουν βρεθεί αντικείμενα όπως νομίσματα, κοσμήματα και αυτοσχέδια επίσημα ρούχα, τα οποία υποδηλώνουν φροντίδα και σύνδεση.

«Αυτό δεν είναι κάτι που κάνεις για έναν τυχαίο άγνωστο», δήλωσε η Μακ.

«Αυτό που μάθαμε είναι ότι υπήρχαν θετικά και αρνητικά, και θέλουμε να αντλήσουμε διδάγματα από αυτό και να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από τις ψυχικές ασθένειες σήμερα», ανέφερε η Κέι.

Οι ερευνητές του UMMC ζητούν από τις οικογένειες να μοιραστούν φωτογραφίες, γράμματα, αναμνήσεις ή ιστορίες για αγαπημένα τους πρόσωπα που συνδέονται με το άσυλο. Με περίπου 7.000 τάφους στο χώρο, απομένει πολλή δουλειά για να αποκαλυφθούν στοιχεία και να αποκατασταθούν τα χαμένα ονόματα.

Υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή ενός μαυσωλείου που θα στεγάσει τα αζήτητα λείψανα και θα εκθέσει τα αντικείμενα που βρέθηκαν, προσφέροντας έναν τελικό τόπο ανάπαυσης και διατηρώντας τις ιστορίες όσων έχουν ταφεί στον χώρο.

Με πληροφορίες από CTV News και Archaeology Magazine

