ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Σπάνια γέφυρα δοντιών του 19ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην Πορτογαλία

Η γέφυρα πιθανότατα ανήκει σε γυναίκα υψηλότερης κοινωνικής τάξης

The LiFO team
The LiFO team
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 19ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Vassallo et al., International Journal of Osteoarchaeology
0

Μια μικρή γέφυρα δοντιών από οστό, που βρέθηκε σε έναν τάφο του 19ου αιώνα στο Πόρτο, προσφέρει στους ερευνητές μια σπάνια εικόνα της πρώιμης οδοντιατρικής περίθαλψης στην Πορτογαλία.

Το αντικείμενο, το οποίο περιγράφεται στο περιοδικό International Journal of Osteoarchaeology, αποτελεί την πρώτη τεκμηριωμένη περίπτωση σταθερής οδοντικής γέφυρας από οστό που έχει ανακαλυφθεί σε πορτογαλικό αρχαιολογικό χώρο.

Η γέφυρα προήλθε από τον χώρο ταφής του νοσοκομείου του 3ου Τάγματος της Παναγίας του Κάρμο στο Πόρτο. Οι ερευνητές συνέδεσαν την ταφή με τις αρχές του 1800, μεταξύ 1801 και 1831, μέσω της μελέτης του τάφου και ενός σχετικού σταυρού. Τα λείψανα ανήκαν σε έναν νεαρό ενήλικα, πιθανώς γυναίκα, αν και το ακριβές φύλο του ατόμου δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί με σιγουριά, καθώς έλειπαν τμήματα του κρανίου και της κάτω γνάθου.

Η άνω γνάθος παρουσίαζε σοβαρή απώλεια δοντιών πολύ πριν από το θάνατο. Οι κενές οδοντικές κοιλότητες είχαν ήδη αρχίσει να επουλώνονται, δείχνοντας ότι τα δόντια έλειπαν εδώ και αρκετό καιρό. Μόνο δύο χαλαρά κάτω δόντια είχαν διασωθεί μαζί με τα λείψανα.

Οι ερευνητές ανέσυραν την οδοντική γέφυρα κοντά στο κρανίο. Το κομμάτι είχε μήκος 24 χιλιοστά, πλάτος 6 χιλιοστά και ύψος 12 χιλιοστά. Είχε σκαλιστεί σαν τρία τραχιά δόντια σε σχήμα U, τα οποία αυξάνονταν σε μέγεθος από τη μία πλευρά στην άλλη. Μικρές οπές σε κάθε άκρο υποδηλώνουν ότι η γέφυρα ήταν δεμένη στη θέση της με νήμα ή σύρμα.

Η μελέτη της οδοντικής γέφυρας που εντοπίστηκε στην Πορτογαλία

Για τη μελέτη του αντικειμένου, η ομάδα χρησιμοποίησε διάφορες μη καταστροφικές τεχνικές, καταφέρνοντας να εξετάσει τη γέφυρα χωρίς να προκαλέσει ζημιά στο αντικείμενο.

Η ανάλυση έδειξε ότι η γέφυρα κατασκευάστηκε από οστά ζώων της οικογένειας των βοοειδών (Bovidae), η οποία περιλαμβάνει βοοειδή, βίσονες και διάφορα είδη αντιλόπης. Τα οστά βοοειδών φαίνονται ως η πιο πιθανή πηγή, λόγω της ευρείας χρήσης τους στην Ευρώπη κατά την περίοδο εκείνη. Ωστόσο, οι ερευνητές σημείωσαν ότι οι εμπορικές σχέσεις της Πορτογαλίας με την Αφρική αυξάνουν την πιθανότητα προέλευσης από αφρικανική αντιλόπη.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 19ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Vassallo et al., International Journal of Osteoarchaeology

Οι σαρώσεις αποκάλυψαν επίσης ένα ασυνήθιστο υλικό σε σχήμα κύβου ενσωματωμένο σε μια γωνία της γέφυρας. Η χημική ανάλυση προσδιόρισε την ουσία ως ενώσεις μολύβδου, κυρίως πυρομορφίτη και κερουσίτη. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το υλικό μολύβδου ενίσχυσε ή επιδιόρθωσε τις οπές στερέωσης. Ο μόλυβδος χρησιμοποιούνταν ευρέως στην ιστορική χειροτεχνία και την ιατρική παρά τις τοξικές του επιδράσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το υλικό με τον θάνατο του ατόμου.

Ο ακριβής σκοπός της γέφυρας παραμένει αβέβαιος. Η λεπτή δομή και το απλό σχήμα της δεν θα παρείχαν επαρκή στήριξη για τη μάσηση. Αντίθετα, ο σχεδιασμός της υποδηλώνει αισθητική χρήση. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η κατασκευή πιθανότατα κάλυπτε την ορατή επιφάνεια των κάτω μπροστινών δοντιών, βοηθώντας στην απόκρυψη βλαβών, αποχρωματισμών ή ελλειπόντων δοντιών. Η γέφυρα ενδέχεται επίσης να βελτίωνε την ομιλία, καλύπτοντας τα κενά στο στόμα.

Τι στοιχεία παρέχει η ανακάλυψη

Οι οδοντικές βελτιώσεις από παλαιότερες πορτογαλικές περιόδους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Προηγούμενα ευρήματα περιλαμβάνουν έναν οδοντικό σύνδεσμο από σύρμα που χρονολογείται στα τέλη του 15ου αιώνα και μια γέφυρα από ελεφαντόδοντο που χρονολογείται μεταξύ του 16ου και του 17ου αιώνα. Πιο εξελιγμένες κορώνες και οδοντοστοιχίες εμφανίστηκαν αργότερα, κατά τη διάρκεια της επίσημης ανάπτυξης της πορτογαλικής οδοντιατρικής τον 19ο και τον 20ό αιώνα.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η οδοντιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν δαπανηρή και συνήθως περιοριζόταν στα πλουσιότερα μέλη της κοινωνίας. Η παρουσία μιας τέτοιας εξατομικευμένης γέφυρας υποδηλώνει ότι το άτομο πιθανότατα ανήκε σε υψηλότερη κοινωνική τάξη.

Η μελέτη αποτελεί μέρος του προγράμματος BeFRAIL, το οποίο εξετάζει την ανθρώπινη ευθραυστότητα και την υγεία στο Πόρτο του 19ου αιώνα μέσω αρχαιολογικών ευρημάτων από τοποθεσίες που συνδέονται με το ίδρυμα Carmo. Οι χώροι ταφής ήταν ενεργοί κατά τη διάρκεια δεκαετιών που σημαδεύτηκαν από επιδημίες χολέρας και στρατιωτικές συγκρούσεις.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι μελλοντικές ανασκαφές στον χώρο θα αποκαλύψουν επιπλέον αντικείμενα σχετικά με τα δόντια. Κάθε νέα ανακάλυψη προσθέτει λεπτομέρειες στην ιστορία της οδοντιατρικής και δείχνει πώς οι άνθρωποι στο παρελθόν προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν την απώλεια δοντιών πολύ πριν η σύγχρονη οδοντιατρική θεραπεία γίνει ευρέως διαθέσιμη.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Πολιτισμός / Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Ο Εντγκάρ Μορέν, ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους της σύγχρονης Ευρώπης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 104 ετών. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ένας ακούραστος ερμηνευτής της Ιστορίας και των μεγάλων προκλήσεων του καιρού του.
THE LIFO TEAM
Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Πολιτισμός / Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Η νέα έκθεση The Garbage Man στο ARKEN Museum της Δανίας φέρνει για πρώτη φορά σε μουσείο τα γιγάντια τρολ του Thomas Dambo, φτιαγμένα από πεταμένο ξύλο, υφάσματα, χαρτόνια και σκουπίδια που ξαναγίνονται παραμύθι.
THE LIFO TEAM
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας

Πολιτισμός / Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας

Στη φωτογραφική σειρά 24 Hour Party, People, η Juliette Cassidy ακολουθεί για ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο τη hardcore και car tuning υποκουλτούρα της Βαρκελώνης, καταγράφοντας σε φιλμ 35mm έναν κόσμο που πίσω από την ένταση κρύβει φροντίδα, πίστη και δικούς του κανόνε
THE LIFO TEAM
Η τσίχλα της Νίνα Σιμόν και τα ιερά λείψανα της ποπ κουλτούρας

Πολιτισμός / Holy Pop!Όταν οι ποπ σταρ γίνονται άγιοι και τα σουβενίρ τους ιερά λείψανα

Με αφορμή την έκθεση Holy Pop! στο Somerset House, η ποπ λατρεία αντιμετωπίζεται σαν θρησκεία: από ιδιωτικά shrines για τον Prince, την Britney Spears και τον Elvis μέχρι μια τσίχλα της Νίνα Σιμόν που φυλάσσεται σαν ιερό αντικείμενο.
THE LIFO TEAM
Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Πολιτισμός / Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Μιλώντας για το Spider-Noir, ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ότι ο Σαμ Ράιμι τον ήθελε για τον ρόλο του Γκριν Γκόμπλιν στο Spider-Man του 2002. Εκείνος, όμως, προτίμησε τότε να κάνει το Adaptation.
THE LIFO TEAM
Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ’ όσο έδειχνε

Πολιτισμός / Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ’ όσο έδειχνε

Με αφορμή την έκθεση Marilyn Monroe: Hollywood Icon στο Academy Museum του Λος Άντζελες, το θρυλικό ροζ φόρεμα από το «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» επιστρέφει στο κοινό. Ένα εύθραυστο αντικείμενο, φτιαγμένο βιαστικά μέσα στον πανικό ενός στούντιο που προσπάθησε να ελέγξει τη σεξουαλική εικόνα της Μονρό και κατέληξε να της χαρίσει έναν από τους πιο αθάνατους μύθους της.
THE LIFO TEAM
Η Betye Saar πριν γίνει μύθος έραβε μαγικά ρούχα

Πολιτισμός / Η Μπέτι Σαρ πριν γίνει μύθος έραβε μαγικά ρούχα

Με αφορμή την έκθεση Let’s Get It On: The Wearable Art of Betye Saar στο Roberts Projects του Λος Άντζελες, η σχεδόν 100χρονη καλλιτέχνιδα επιστρέφει στα κοστούμια, τα κοσμήματα και τα φυλαχτά που έφτιαχνε από τα ’50s έως τα ’70s το κρυφό εργαστήριο από όπου γεννήθηκε η γλώσσα των assemblages της.
THE LIFO TEAM
Ένας χαμένος πίνακας της Λεονόρα Κάρινγκτον βγαίνει πρώτη φορά στο φως

Πολιτισμός / Ένας χαμένος πίνακας της Λεονόρα Κάρινγκτον βγαίνει πρώτη φορά στο φως

Το Villa Pilar, που η σουρεαλίστρια ζωγράφισε το 1940 ενώ νοσηλευόταν σε σανατόριο στο Σανταντέρ, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά δημόσια στο Freud Museum του Λονδίνου πριν ταξιδέψει στην πόλη όπου δημιουργήθηκε
THE LIFO TEAM
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγάζει νέο άλμπουμ με τον Τζον Λένον ακόμα στο μυαλό του

Πολιτισμός / Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγάζει νέο άλμπουμ με τον Τζον Λένον ακόμα στο μυαλό του

Στο The Boys of Dungeon Lane, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επιστρέφει στα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ, στη μνήμη του Τζον Λένον, σε ένα νέο τραγούδι με τον Ρίνγκο Σταρ και στην απρόσμενη έμπνευση που πήρε από τους Oasis.
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χόλαντ πρότεινε μια “αραχνο-εφηβεία” για το νέο Spider-Man και το στούντιο το απέρριψε αμέσως

Πολιτισμός / Ο Τομ Χόλαντ ήθελε ο νέος Spider-Man να περάσει μια «αραχνο-εφηβεία»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε στο Empire ότι συμμετείχε για πρώτη φορά στις σεναριακές συζητήσεις του Spider-Man: Brand New Day, προτείνοντας έναν Πίτερ Πάρκερ που χάνει τον έλεγχο καθώς οι δυνάμεις του αλλάζουν.
THE LIFO TEAM
Ο Τζον Τραβόλτα έγινε σκηνοθέτης και αγόρασε 12 μπερέδες

Πολιτισμός / Ο Τζον Τραβόλτα έγινε σκηνοθέτης και αγόρασε 12 μπερέδες

Στην πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, ο Τζον Τραβόλτα εξήγησε γιατί υιοθέτησε τον μπερέ ως νέο σήμα κατατεθέν του: ήθελε να νιώσει σαν παλιός σκηνοθέτης και, όπως λέει, «και οι άντρες μπορούν να διασκεδάσουν».
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Πολιτισμός / Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Ο Τομ Χανκς και ο Τιμ Άλεν παρουσίασαν στο Λονδίνο το Toy Story 5, όπου η Pixar βάζει τον Γούντι, τον Μπαζ και τη Τζέσι απέναντι στον νέο μεγάλο αντίπαλο της παιδικής ηλικίας: τις οθόνες.
THE LIFO TEAM
 
 