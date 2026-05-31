Ποιο είναι το «Δέντρο του Ιούδα» και γιατί ονομάστηκε έτσι

Δεν αφορά μόνο τον Ιούδα τον Ισκαριώτη

ΔΕΝΤΡΟ ΙΟΥΔΑΣ
Τι ξέρουμε για το «δέντρο του Ιούδα»; / Φωτογραφία, Unsplash
Ένα δέντρο που συναντάμε συχνά σε δρόμους, πλατείες και αυλές σε όλη την Ελλάδα, κρύβει πίσω από τη χαρακτηριστική και εντυπωσιακή του εικόνα μια ονομασία που προκαλεί απορία.

Γιατί ένα δέντρο να συνδέεται με μια μορφή της χριστιανικής παράδοσης; Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή και περνά μέσα από θρύλους, γλωσσικές παρανοήσεις και ιστορικές αφηγήσεις που χάνονται στον χρόνο.

Το «δέντρο του Ιούδα» συνδέεται με τον βιβλικό πρόσωπο του Ιούδα του Ισκαριώτη. Σύμφωνα με την μια εκδοχή, μετά την προδοσία του, ο Ιούδας φέρεται να απαγχονίστηκε σε ένα τέτοιο δέντρο και το αίμα «έβαψε» τα άνθη του κόκκινα. Από αυτή την αφήγηση προέκυψε η ονομασία «Judas tree», η οποία πέρασε σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Encyclopaedia Britannica, πρόκειται για μια λαογραφική εκδοχή, χωρίς ιστορική τεκμηρίωση. Η σύνδεση παραμένει συμβολική και όχι αποδεδειγμένη.

Δύο εναλλακτικές εξηγήσεις για το «Δέντρο του Ιούδα»

Μια δεύτερη εκδοχή, που θεωρείται από πολλούς ειδικούς πιο πιθανή, σχετίζεται με τη γεωγραφική προέλευση του φυτού. Σύμφωνα με τη Encyclopaedia Britannica και βοτανικούς οργανισμούς, η ονομασία προέρχεται από την περιοχή της Ιουδαίας, όπου το δέντρο ευδοκιμεί φυσικά.

Η φράση «tree of Judea» (δέντρο της Ιουδαίας) φέρεται με την πάροδο του χρόνου να παραφθάρθηκε σε «Judas tree», οδηγώντας στη σημερινή ονομασία.

Πρόκειται για την κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), ένα δέντρο ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Μεσόγειο. Όπως καταγράφουν φορείς όπως το Royal Botanic Gardens Kew και το Royal Horticultural Society, ξεχωρίζει για τα έντονα ροζ άνθη του που εμφανίζονται την άνοιξη, ακόμη και πάνω στον κορμό του.

Μια άλλη πιθανή πηγή για την τοπική ονομασία είναι το γεγονός ότι τα άνθη και οι λοβοί μπορούν να κρέμονται απευθείας από τον κορμό με έναν τρόπο που θυμίζει την πιθανή μέθοδο αυτοκτονίας του Ιούδα.

Χρησιμοποιείται ευρέως σε αστικούς χώρους για καλλωπιστικούς λόγους και αποτελεί παράλληλα χαρακτηριστικό στοιχείο του φυσικού τοπίου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

 
 
Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Ο Εντγκάρ Μορέν, ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους της σύγχρονης Ευρώπης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 104 ετών. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ένας ακούραστος ερμηνευτής της Ιστορίας και των μεγάλων προκλήσεων του καιρού του.
Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Η νέα έκθεση The Garbage Man στο ARKEN Museum της Δανίας φέρνει για πρώτη φορά σε μουσείο τα γιγάντια τρολ του Thomas Dambo, φτιαγμένα από πεταμένο ξύλο, υφάσματα, χαρτόνια και σκουπίδια που ξαναγίνονται παραμύθι.
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας

Στη φωτογραφική σειρά 24 Hour Party, People, η Juliette Cassidy ακολουθεί για ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο τη hardcore και car tuning υποκουλτούρα της Βαρκελώνης, καταγράφοντας σε φιλμ 35mm έναν κόσμο που πίσω από την ένταση κρύβει φροντίδα, πίστη και δικούς του κανόνε
Η τσίχλα της Νίνα Σιμόν και τα ιερά λείψανα της ποπ κουλτούρας

Με αφορμή την έκθεση Holy Pop! στο Somerset House, η ποπ λατρεία αντιμετωπίζεται σαν θρησκεία: από ιδιωτικά shrines για τον Prince, την Britney Spears και τον Elvis μέχρι μια τσίχλα της Νίνα Σιμόν που φυλάσσεται σαν ιερό αντικείμενο.
Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Μιλώντας για το Spider-Noir, ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ότι ο Σαμ Ράιμι τον ήθελε για τον ρόλο του Γκριν Γκόμπλιν στο Spider-Man του 2002. Εκείνος, όμως, προτίμησε τότε να κάνει το Adaptation.
Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ' όσο έδειχνε

Με αφορμή την έκθεση Marilyn Monroe: Hollywood Icon στο Academy Museum του Λος Άντζελες, το θρυλικό ροζ φόρεμα από το «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» επιστρέφει στο κοινό. Ένα εύθραυστο αντικείμενο, φτιαγμένο βιαστικά μέσα στον πανικό ενός στούντιο που προσπάθησε να ελέγξει τη σεξουαλική εικόνα της Μονρό και κατέληξε να της χαρίσει έναν από τους πιο αθάνατους μύθους της.
Η Betye Saar πριν γίνει μύθος έραβε μαγικά ρούχα

Με αφορμή την έκθεση Let’s Get It On: The Wearable Art of Betye Saar στο Roberts Projects του Λος Άντζελες, η σχεδόν 100χρονη καλλιτέχνιδα επιστρέφει στα κοστούμια, τα κοσμήματα και τα φυλαχτά που έφτιαχνε από τα ’50s έως τα ’70s το κρυφό εργαστήριο από όπου γεννήθηκε η γλώσσα των assemblages της.
Ένας χαμένος πίνακας της Λεονόρα Κάρινγκτον βγαίνει πρώτη φορά στο φως

Το Villa Pilar, που η σουρεαλίστρια ζωγράφισε το 1940 ενώ νοσηλευόταν σε σανατόριο στο Σανταντέρ, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά δημόσια στο Freud Museum του Λονδίνου πριν ταξιδέψει στην πόλη όπου δημιουργήθηκε
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγάζει νέο άλμπουμ με τον Τζον Λένον ακόμα στο μυαλό του

Στο The Boys of Dungeon Lane, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επιστρέφει στα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ, στη μνήμη του Τζον Λένον, σε ένα νέο τραγούδι με τον Ρίνγκο Σταρ και στην απρόσμενη έμπνευση που πήρε από τους Oasis.
Ο Τομ Χόλαντ πρότεινε μια "αραχνο-εφηβεία" για το νέο Spider-Man και το στούντιο το απέρριψε αμέσως

Ο ηθοποιός αποκάλυψε στο Empire ότι συμμετείχε για πρώτη φορά στις σεναριακές συζητήσεις του Spider-Man: Brand New Day, προτείνοντας έναν Πίτερ Πάρκερ που χάνει τον έλεγχο καθώς οι δυνάμεις του αλλάζουν.
Ο Τζον Τραβόλτα έγινε σκηνοθέτης και αγόρασε 12 μπερέδες

Στην πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, ο Τζον Τραβόλτα εξήγησε γιατί υιοθέτησε τον μπερέ ως νέο σήμα κατατεθέν του: ήθελε να νιώσει σαν παλιός σκηνοθέτης και, όπως λέει, «και οι άντρες μπορούν να διασκεδάσουν».
