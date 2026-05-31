Ποιο είναι το «Δέντρο του Ιούδα» και γιατί ονομάστηκε έτσι

Ένα δέντρο που συναντάμε συχνά σε δρόμους, πλατείες και αυλές σε όλη την Ελλάδα, κρύβει πίσω από τη χαρακτηριστική και εντυπωσιακή του εικόνα μια ονομασία που προκαλεί απορία.

Γιατί ένα δέντρο να συνδέεται με μια μορφή της χριστιανικής παράδοσης; Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή και περνά μέσα από θρύλους, γλωσσικές παρανοήσεις και ιστορικές αφηγήσεις που χάνονται στον χρόνο.

Το «δέντρο του Ιούδα» συνδέεται με τον βιβλικό πρόσωπο του Ιούδα του Ισκαριώτη. Σύμφωνα με την μια εκδοχή, μετά την προδοσία του, ο Ιούδας φέρεται να απαγχονίστηκε σε ένα τέτοιο δέντρο και το αίμα «έβαψε» τα άνθη του κόκκινα. Από αυτή την αφήγηση προέκυψε η ονομασία «Judas tree», η οποία πέρασε σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Encyclopaedia Britannica, πρόκειται για μια λαογραφική εκδοχή, χωρίς ιστορική τεκμηρίωση. Η σύνδεση παραμένει συμβολική και όχι αποδεδειγμένη.

Δύο εναλλακτικές εξηγήσεις για το «Δέντρο του Ιούδα»

Μια δεύτερη εκδοχή, που θεωρείται από πολλούς ειδικούς πιο πιθανή, σχετίζεται με τη γεωγραφική προέλευση του φυτού. Σύμφωνα με τη Encyclopaedia Britannica και βοτανικούς οργανισμούς, η ονομασία προέρχεται από την περιοχή της Ιουδαίας, όπου το δέντρο ευδοκιμεί φυσικά.

Η φράση «tree of Judea» (δέντρο της Ιουδαίας) φέρεται με την πάροδο του χρόνου να παραφθάρθηκε σε «Judas tree», οδηγώντας στη σημερινή ονομασία.

Πρόκειται για την κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), ένα δέντρο ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Μεσόγειο. Όπως καταγράφουν φορείς όπως το Royal Botanic Gardens Kew και το Royal Horticultural Society, ξεχωρίζει για τα έντονα ροζ άνθη του που εμφανίζονται την άνοιξη, ακόμη και πάνω στον κορμό του.

Μια άλλη πιθανή πηγή για την τοπική ονομασία είναι το γεγονός ότι τα άνθη και οι λοβοί μπορούν να κρέμονται απευθείας από τον κορμό με έναν τρόπο που θυμίζει την πιθανή μέθοδο αυτοκτονίας του Ιούδα.

Χρησιμοποιείται ευρέως σε αστικούς χώρους για καλλωπιστικούς λόγους και αποτελεί παράλληλα χαρακτηριστικό στοιχείο του φυσικού τοπίου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.