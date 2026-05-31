ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πέθανε η Marcia Lucas, βραβευμένη με Όσκαρ μοντέρ του Star Wars

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειάς της, η Lucas έπασχε από καρκίνο

The LiFO team
The LiFO team
STAR WARS MARCIA LUCAS Facebook Twitter
Η Marcia Lucas μαζί με τον πρώην σύζυγό της, George Lucas/Φωτογραφία: Getty Images
0

Η Marcia Lucas, που κέρδισε Όσκαρ για το μοντάζ του «Star Wars», σε σκηνοθεσία του πρώην συζύγου της, George Lucas, και συνέβαλε καθοριστικά σε μερικές από τις πιο επιδραστικές ταινίες της δεκαετίας του 1970, πέθανε την Τετάρτη (27/5) σε ηλικία 80 ετών.

Ο δικηγόρος της οικογένειας επιβεβαίωσε ότι πέθανε από καρκίνο.

«Η Μάρσια θα μείνει στη μνήμη ως μια λαμπρή αφηγήτρια ιστοριών, πρωτοπόρος για τις γυναίκες στον κινηματογράφο, στοργική μητέρα και γιαγιά, γενναιόδωρη οικοδέσποινα και πιστή φίλη, της οποίας το χιούμορ και η ζωντάνια φώτιζαν κάθε χώρο στον οποίο βρισκόταν», ανέφερε η οικογένειά της σε ανακοίνωση.

«Η επιρροή της στον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη, όμως όσοι τη γνώριζαν καλύτερα θα θυμούνται κυρίως τον τρόπο με τον οποίο έκανε τη ζωή να μοιάζει πιο ζωντανή, πιο όμορφη, πιο διασκεδαστική και πιο γεμάτη αγάπη. Η δουλειά της ξεχώριζε για τη συναισθηματική της ευφυΐα, τον ρυθμό και την ανθρωπιά της – μια σπάνια ικανότητα να ανακαλύπτει την αλήθεια μιας σκηνής και να μεταφέρει στην οθόνη συναίσθημα, δυναμική και καθαρότητα».

Η Marcia Lucas, την οποία κάποιοι αποκαλούσαν το «μυστικό όπλο» του George Lucas, συνυπέγραψε το μοντάζ της ταινίας «American Graffiti», για την οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ, ενώ στη συνέχεια κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο για το «Star Wars».

Εργάστηκε επίσης στο μοντάζ του «Return of the Jedi», αλλά και στις ταινίες του Μάρτιν Σκορσέζε «Alice Doesn't Live Here Anymore», «Taxi Driver» και «New York, New York».

Η συμβολή της στη διαμόρφωση του σύμπαντος του «Star Wars» θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Στο βιβλίο του «The Secret History of Star Wars», ο Μάικλ Καμίνσκι έγραψε ότι η Marcia, μαζί με φίλους του George Lucas, αξιολογούσε τους χαρακτήρες και τις σκηνές του σεναρίου, επηρεάζοντας ουσιαστικά την τελική του μορφή.

Ο ίδιος ο George Lucas είχε δηλώσει στο Rolling Stone το 1977 ότι ήταν δική της ιδέα να πεθάνει ο Όμπι-Γουαν Κενόμπι στο πρώτο φιλμ. Όπως είχε εξηγήσει, όσο περισσότερο το σκεφτόταν τόσο περισσότερο θεωρούσε ότι η επιλογή αυτή ενίσχυε την απειλή που αντιπροσώπευε ο Νταρθ Βέιντερ.

Γεννημένη ως Marcia Lou Griffin στο Μοντέστο της Καλιφόρνιας, μεγάλωσε στο Βόρειο Χόλιγουντ. Ξεκίνησε την καριέρα της ως αρχειονόμος κινηματογραφικού υλικού και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στο Σωματείο Μοντέρ. Γνώρισε τον George Lucas όταν και οι δύο εργάζονταν δίπλα στη θρυλική μοντέρ Βέρνα Φιλντς.

Παντρεύτηκαν το 1969 και η Marcia εργάστηκε ως βοηθός μοντέρ στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, το «THX 1138».

Το ζευγάρι χώρισε το 1983. Ο δεύτερος γάμος της, με τον Τομ Ροντρίγκες, ο οποίος εργαζόταν ως διευθυντής παραγωγής στο Skywalker Ranch, έληξε το 1993.

Με πληροφορίες από Variety

 
 
Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Πολιτισμός / Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Ο Εντγκάρ Μορέν, ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους της σύγχρονης Ευρώπης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 104 ετών. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ένας ακούραστος ερμηνευτής της Ιστορίας και των μεγάλων προκλήσεων του καιρού του.
THE LIFO TEAM
Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Πολιτισμός / Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Η νέα έκθεση The Garbage Man στο ARKEN Museum της Δανίας φέρνει για πρώτη φορά σε μουσείο τα γιγάντια τρολ του Thomas Dambo, φτιαγμένα από πεταμένο ξύλο, υφάσματα, χαρτόνια και σκουπίδια που ξαναγίνονται παραμύθι.
THE LIFO TEAM
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας

Πολιτισμός / Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας

Στη φωτογραφική σειρά 24 Hour Party, People, η Juliette Cassidy ακολουθεί για ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο τη hardcore και car tuning υποκουλτούρα της Βαρκελώνης, καταγράφοντας σε φιλμ 35mm έναν κόσμο που πίσω από την ένταση κρύβει φροντίδα, πίστη και δικούς του κανόνε
THE LIFO TEAM
Η τσίχλα της Νίνα Σιμόν και τα ιερά λείψανα της ποπ κουλτούρας

Πολιτισμός / Holy Pop!Όταν οι ποπ σταρ γίνονται άγιοι και τα σουβενίρ τους ιερά λείψανα

Με αφορμή την έκθεση Holy Pop! στο Somerset House, η ποπ λατρεία αντιμετωπίζεται σαν θρησκεία: από ιδιωτικά shrines για τον Prince, την Britney Spears και τον Elvis μέχρι μια τσίχλα της Νίνα Σιμόν που φυλάσσεται σαν ιερό αντικείμενο.
THE LIFO TEAM
Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Πολιτισμός / Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Μιλώντας για το Spider-Noir, ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ότι ο Σαμ Ράιμι τον ήθελε για τον ρόλο του Γκριν Γκόμπλιν στο Spider-Man του 2002. Εκείνος, όμως, προτίμησε τότε να κάνει το Adaptation.
THE LIFO TEAM
Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ’ όσο έδειχνε

Πολιτισμός / Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ’ όσο έδειχνε

Με αφορμή την έκθεση Marilyn Monroe: Hollywood Icon στο Academy Museum του Λος Άντζελες, το θρυλικό ροζ φόρεμα από το «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» επιστρέφει στο κοινό. Ένα εύθραυστο αντικείμενο, φτιαγμένο βιαστικά μέσα στον πανικό ενός στούντιο που προσπάθησε να ελέγξει τη σεξουαλική εικόνα της Μονρό και κατέληξε να της χαρίσει έναν από τους πιο αθάνατους μύθους της.
THE LIFO TEAM
Η Betye Saar πριν γίνει μύθος έραβε μαγικά ρούχα

Πολιτισμός / Η Μπέτι Σαρ πριν γίνει μύθος έραβε μαγικά ρούχα

Με αφορμή την έκθεση Let’s Get It On: The Wearable Art of Betye Saar στο Roberts Projects του Λος Άντζελες, η σχεδόν 100χρονη καλλιτέχνιδα επιστρέφει στα κοστούμια, τα κοσμήματα και τα φυλαχτά που έφτιαχνε από τα ’50s έως τα ’70s το κρυφό εργαστήριο από όπου γεννήθηκε η γλώσσα των assemblages της.
THE LIFO TEAM
Ένας χαμένος πίνακας της Λεονόρα Κάρινγκτον βγαίνει πρώτη φορά στο φως

Πολιτισμός / Ένας χαμένος πίνακας της Λεονόρα Κάρινγκτον βγαίνει πρώτη φορά στο φως

Το Villa Pilar, που η σουρεαλίστρια ζωγράφισε το 1940 ενώ νοσηλευόταν σε σανατόριο στο Σανταντέρ, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά δημόσια στο Freud Museum του Λονδίνου πριν ταξιδέψει στην πόλη όπου δημιουργήθηκε
THE LIFO TEAM
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγάζει νέο άλμπουμ με τον Τζον Λένον ακόμα στο μυαλό του

Πολιτισμός / Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγάζει νέο άλμπουμ με τον Τζον Λένον ακόμα στο μυαλό του

Στο The Boys of Dungeon Lane, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επιστρέφει στα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ, στη μνήμη του Τζον Λένον, σε ένα νέο τραγούδι με τον Ρίνγκο Σταρ και στην απρόσμενη έμπνευση που πήρε από τους Oasis.
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χόλαντ πρότεινε μια “αραχνο-εφηβεία” για το νέο Spider-Man και το στούντιο το απέρριψε αμέσως

Πολιτισμός / Ο Τομ Χόλαντ ήθελε ο νέος Spider-Man να περάσει μια «αραχνο-εφηβεία»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε στο Empire ότι συμμετείχε για πρώτη φορά στις σεναριακές συζητήσεις του Spider-Man: Brand New Day, προτείνοντας έναν Πίτερ Πάρκερ που χάνει τον έλεγχο καθώς οι δυνάμεις του αλλάζουν.
THE LIFO TEAM
Ο Τζον Τραβόλτα έγινε σκηνοθέτης και αγόρασε 12 μπερέδες

Πολιτισμός / Ο Τζον Τραβόλτα έγινε σκηνοθέτης και αγόρασε 12 μπερέδες

Στην πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, ο Τζον Τραβόλτα εξήγησε γιατί υιοθέτησε τον μπερέ ως νέο σήμα κατατεθέν του: ήθελε να νιώσει σαν παλιός σκηνοθέτης και, όπως λέει, «και οι άντρες μπορούν να διασκεδάσουν».
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Πολιτισμός / Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Ο Τομ Χανκς και ο Τιμ Άλεν παρουσίασαν στο Λονδίνο το Toy Story 5, όπου η Pixar βάζει τον Γούντι, τον Μπαζ και τη Τζέσι απέναντι στον νέο μεγάλο αντίπαλο της παιδικής ηλικίας: τις οθόνες.
THE LIFO TEAM
 
 