Πέθανε ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος σε ηλικία 87 ετών

Υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς βιβλιογράφους και ανθρώπους που ασχολήθηκαν με το έργο του Κ.Π. Καβάφη και του Γιώργου Σεφέρη

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ποιητής, βιβλιογράφος, μελετητής και κριτικός λογοτεχνίας, σε συνέντευξή του στη LiFO / Φωτ.: Πάρις Ταβιτάν
Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ποιητής, βιβλιογράφος, μελετητής και κριτικός λογοτεχνίας, όπως έκανε γνωστό η Εταιρεία Συγγραφέων με ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μεταξύ άλλων, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ενασχολιστές με την ποίηση του Καβάφη και του Σεφέρη και ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων: «Πρώτα απ’ όλα, στα 154 ποιήματά του (Καβάφη) συνειδητοποιούμε ότι χρησιμοποιεί συνολικά περίπου 3.300 λέξεις. Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι με τόσο λίγες λέξεις καταφέρνει να γράψει αυτή την ποίηση, και αναμφίβολα εντυπωσιακό» είχε πει σε συνέντευξη στον Γιάννη Πανταζόπουλο, και τη LiFO, τον Δεκέμβριο του 2023.

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος γεννήθηκε το 1939 στην Πάτρα, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα, όπου για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε την ευθύνη του Τομέα Εκδόσεων & Ιστορικού Αρχείου, της έκδοσης του πολιτιστικού περιοδικού της Εμείς, ενώ υπήρξε και διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της Τράπεζας.

Δημήτρης Δασκαλόπουλος: Η πορεία και το έργο του

«Αποχαιρετάμε με μεγάλη θλίψη το ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, σπουδαίο ποιητή, μελετητή της λογοτεχνίας και βιβλιογράφο Δημήτρη Δασκαλόπουλο» αναφέρει αρχικά στη συλλυπητήρια ανάρτησή της η Εταιρεία Συγγραφέων. 

«Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος υπήρξε μέλος με συνεχόμενη και πολυετή ενεργή προσφορά στη ζωή της Εταιρείας μας. Την υπηρέτησε ως μέλος του δεύτερου Διοικητικού της Συμβουλίου (1984-1986) υπό την Προεδρία του Εμμανουήλ Κάσδαγλη και επί σειρά ετών, μέχρι και σήμερα, εισηγήθηκε για την εισδοχή πολλών νέων μελών στην Εταιρεία μας. Το 2025 απένειμε το Μεγάλο Βραβείο Διδώ Σωτηρίου της Εταιρείας στον σημαντικό μας ποιητή και στενό του φίλο Τίτο Πατρίκιο» συμπληρώνει σχετικά. 

Είχε εκδώσει πολλά ποιητικά βιβλία, μελέτες για τη λογοτεχνία και δοκίμια, ενώ δημοσίευε επί σειρά ετών κριτικές λογοτεχνίας στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Είχε επιμεληθεί εκδόσεις έργων του Σεφέρη και είχε συντάξει βιβλιογραφίες για τον Σεφέρη, τον Γ. Κ. Κατσίμπαλη, τον Σικελιανό, τον Ελύτη, τον Μανόλη Αναγνωστάκη, τον Αλέξανδρο Κοτζιά, τη Νόρα Αναγνωστάκη, τον Κ. Π. Καβάφη κ.ά.

Είχε προσκληθεί και συμμετάσχει ως ομιλητής σε πολυάριθμα συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες. Ήταν μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α), της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού, της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας της Σχολής Μωραΐτη. 

Το 2006 ανακηρύχτηκε επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 2010 του Πανεπιστημίου Πατρών και το 2023 του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

Χρημάτισε αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και Πρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου Φίλων του Μανόλη Αναγνωστάκη. Υπήρξε μέλος της Κριτικής Επιτροπής των κρατικών λογοτεχνικών βραβείων και της Κριτικής Επιτροπής του περιοδικού Διαβάζω.

Το 2015 βραβεύθηκε με το βραβείο του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου του, το 2021 με το Μεγάλο Τιμητικό Βραβείο του ηλεκτρονικού περιοδικού Αναγνώστης, το 2022 με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς Βασίλης Μιχαηλίδης του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής της Κύπρου και με το Βραβείο Ζαν Μορεάς του Γραφείου Ποιήσεως και το 2026 με το Ειδικό Βραβείο Καβάφη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Καβάφεια 2026.

