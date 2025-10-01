Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Ο Jonathan Anderson έκανε το ντεμπούτο του στη Dior και ήταν όλοι εκεί

Διάσημα πρόσωπα παρακολούθησαν την παρουσίαση της πρώτης γυναικείας prêt-à-porter (ready to wear) συλλογής Dior του Jonathan Anderson στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Μεταξύ των καλεσμένων στο πολυαναμενόμενο σόου της Τετάρτης βρέθηκαν ο Τζόνι Ντεπ, η Τζένιφερ Λόρενς, η πρώτη κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν, καθώς και οι K-pop σταρ Jimin και Jisoo.

Ο Anderson, που κατάγεται από τη Βόρεια Ιρλανδία, είχε ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος ως ο πρώτος σχεδιαστής που θα ηγείται ταυτόχρονα τόσο της γυναικείας όσο και της ανδρικής γραμμής του παγκοσμίως αναγνωρισμένου οίκου. Είναι γνωστός για τις καινοτόμες προσεγγίσεις του, έχοντας σχεδιάσει στο παρελθόν κοστούμια για τη Ριάνα και την Αριάνα Γκράντε.

Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος Dior ανέφερε ότι η νέα συλλογή αποτελεί έναν φόρο τιμής στις παλαιότερες δημιουργίες του.

«Το να τολμά κανείς να εισέλθει στον οίκο Dior απαιτεί ενσυναίσθηση με την ιστορία του, διάθεση να αποκωδικοποιήσει τη γλώσσα του –που είναι μέρος της συλλογικής φαντασίας– και αποφασιστικότητα να τα βάλει όλα σε ένα κουτί. Όχι για να τα σβήσει, αλλά για να τα φυλάξει, επιστρέφοντας κατά καιρούς σε αποσπάσματα, ίχνη ή ολόκληρες σιλουέτες, σαν να ξαναζωντανεύει μνήμες», σημείωσε ο οίκος.

Πρόσθεσε ακόμη πως «το συναίσθημα πίσω από το όραμα» του σόου ήταν «μια ισορροπία ανάμεσα στην αρμονία και την ένταση».

Ολόκληρο το show της Dior:

Οι πρώτες κριτικές για το ντεμπούτο του Anderson στη γυναικεία γραμμή ήταν ιδιαίτερα θετικές. Η Vogue έγραψε ότι «ξεκλείδωσε έναν τολμηρό νέο Dior», ενώ ο Independent σημείωσε ότι η συλλογή «κατάφερε να είναι ταυτόχρονα ρομαντική, επαναστατική και αναπάντεχα φορέσιμη», δίνοντας στον οίκο «μια δόση νεανικής ενέργειας» χωρίς να χαθεί η ουσία του DNA του.

«Στον Dior, [ο Anderson] δεν κληρονομεί απλώς έναν οίκο αλλά ένα πολιτιστικό ίδρυμα. Το ντεμπούτο του έδειξε ότι είναι έτοιμος για την πρόκληση», ανέφερε η εφημερίδα.

Jonathan Anderson at the end of his Dior womenswear debut 🥹🥹🥹 https://t.co/cQZZ2So5S0 pic.twitter.com/kk6AbPOeW2 — beyza misses chandler (@beyzanurapaydin) October 1, 2025

More of Anya Taylor-Joy greeting Dior's new creative director Jonathan Anderson after his debut show in Paris #DiorSS26 pic.twitter.com/zQkZqi9v2w — best of anya taylor-joy (@anyafolders) October 1, 2025

Ο Ιρλανδός σχεδιαστής Jen Kelly, μιλώντας στο BBC News NI λίγο πριν το σόου, τόνισε ότι «τα μάτια όλου του κόσμου θα είναι στραμμένα εδώ και οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές». Όπως είπε, «ο Jonathan είναι νέος, γεμάτος ζωντάνια και νέες ιδέες και θέλει σίγουρα να αφήσει το στίγμα του. Ο Dior έχει στην ιστορία του καθοριστικές στιγμές, και η δουλειά του Anderson θα μας δείξει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο οίκος».

Jenna with Jonathan Anderson (Dior’s creative director) 🙌🏻 pic.twitter.com/rFdbiSire2 — Micol ♡ ♤ (@wensadms) October 1, 2025

Monica Barbaro greeting Jonathan Anderson after the Dior show ended during Paris Fashion Week. pic.twitter.com/ckJzikmgZ8 — Monica Barbaro Archives (@barbaroarchives) October 1, 2025

Ο Kelly πρόσθεσε ότι η βιομηχανία της μόδας είναι αμείλικτη: «Μπορεί μια μέρα να είσαι στην κορυφή και την επόμενη να έχεις εξαφανιστεί, αν δεν ανταποκριθείς στις προσδοκίες». Ωστόσο, χαρακτήρισε εντυπωσιακό το γεγονός ότι ένας σχεδιαστής από τη Βόρεια Ιρλανδία κατακτά τέτοιες κορυφές: «Δείχνει για άλλη μια φορά ότι αυτός ο τόπος, παρά το μικρό του μέγεθος, έχει τεράστια δυναμική».

Ο Anderson έχει ήδη πίσω του μακρά εμπειρία, αφού ίδρυσε το δικό του brand και διετέλεσε δημιουργικός διευθυντής στον ισπανικό οίκο Loewe. Τον Ιανουάριο του 2025, ο Βρετανός σχεδιαστής Κιμ Τζόουνς αποχώρησε από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή της ανδρικής γραμμής του Dior, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Anderson.

Μετά το ντεμπούτο του στη Dior με την ανδρική συλλογή τον Ιούνιο, η πρώτη του γυναικεία παρουσίαση συγκαταλέγεται ήδη στα πιο πολυαναμενόμενα shows της σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2026.