ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας

ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 24 HOUR PARTY, PEOPLE, Η JULIETTE CASSIDY ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ ΤΗ HARDCORE ΚΑΙ CAR TUNING ΥΠΟΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΣΕ ΦΙΛΜ 35MM ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΡΥΒΕΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΕ

The LiFO team
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
0

Η Juliette Cassidy ενδιαφέρεται για ανθρώπους που ζουν στα άκρα της κοινωνικής ορατότητας. Για εκείνους που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να χωρέσουν εύκολα στα κουτιά που τους προσφέρονται. Στη φωτογραφική σειρά 24 Hour Party, People, η Βρετανίδα φωτογράφος στρέφει τον φακό της στη hardcore και car tuning σκηνή της Βαρκελώνης, ακολουθώντας την για ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο.

Η σειρά, τραβηγμένη εξ ολοκλήρου σε φιλμ 35mm, ξεκινά από την περιέργεια της Cassidy για μια υποκουλτούρα που συνδέεται ιστορικά με τη Ruta del Bakalao της Βαλένθια και την έκρηξη της rave και ηλεκτρονικής μουσικής στην Ισπανία των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Αυτό που την ενδιέφερε, όπως λέει στο Dazed, δεν ήταν να αναπαράγει το στερεότυπο μιας σκηνής γύρω από τα ναρκωτικά και την αταξία, αλλά να πλησιάσει έναν κόσμο με δικούς του κανόνες, πάθη, δεσμούς και έναν έντονο DIY κώδικα.

Η Cassidy ξεκίνησε να φωτογραφίζει στις 11 το πρωί, αρχικά ακολουθώντας ένα μόνο πρόσωπο. Πολύ γρήγορα, όμως, το project άνοιξε: κι άλλοι άνθρωποι της σκηνής μπήκαν στο κάδρο και η ημέρα εξελίχθηκε σε μια συλλογική διαδρομή που κατέληξε σε ένα μεγάλο club στην Cerdanyola del Vallès. Όταν έπεσε το φως, η φωτογράφος σταμάτησε να τραβά για να αποφύγει το φλας και να μην αλλοιώσει την ατμόσφαιρα. Ξανάρχισε γύρω στις 6 το πρωί, όταν η αυγή έφερε ένα άλλο, πιο εύθραυστο φως.

Το πιο ενδιαφέρον, για την ίδια, συνέβη ακριβώς προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Η κούραση είχε κατεβάσει τις άμυνες των ανθρώπων που φωτογράφιζε, ενώ εκείνη παρέμενε απόλυτα συνειδητή μέσα στη διαδικασία. Έτσι προέκυψαν εικόνες πιο ανοιχτές, πιο άμεσες, λιγότερο στημένες: αγκαλιές, τσιγάρα, σώματα μετά τη νύχτα, παρέες που μοιάζουν να κρατιούνται μεταξύ τους όσο κρατά ακόμη η μουσική.

Επηρεασμένη από φωτογράφους όπως η Nan Goldin και ο Danny Lyon, η Cassidy δεν φωτογραφίζει την υποκουλτούρα από απόσταση. Μπαίνει μέσα της, μένει αρκετά ώστε να χαθεί η αίσθηση του εξωτερικού παρατηρητή και κοιτάζει αυτό που συχνά δεν φαίνεται στις γρήγορες εικόνες της νύχτας: ότι αυτή η σκηνή δεν είναι μόνο πάρτι. Είναι σύστημα στήριξης. Είναι πίστη. Είναι τρόπος επιβίωσης για ανθρώπους που έχουν μάθει να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον μέσα από μουσική, αυτοκίνητα, τατουάζ, ρούχα, ένταση και φροντίδα.

Όπως λέει η ίδια, ακόμη και στις πιο απρόβλεπτες στιγμές, η ομάδα λειτουργούσε με έναν δικό της κώδικα αλληλεγγύης. Αν κάποιος δεν ήταν καλά και έπρεπε να φύγει, οι υπόλοιποι δεν έμεναν πίσω για να συνεχίσουν. Έφευγαν μαζί. Κάτω από τη σκληρή επιφάνεια, το 24 Hour Party, People καταγράφει ακριβώς αυτό: μια κοινότητα που μοιάζει άγρια μόνο αν την κοιτάξεις από μακριά.

με στοιχεία από Dazed

Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας Facebook Twitter
Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η τσίχλα της Νίνα Σιμόν και τα ιερά λείψανα της ποπ κουλτούρας

Πολιτισμός / Holy Pop!Όταν οι ποπ σταρ γίνονται άγιοι και τα σουβενίρ τους ιερά λείψανα

Με αφορμή την έκθεση Holy Pop! στο Somerset House, η ποπ λατρεία αντιμετωπίζεται σαν θρησκεία: από ιδιωτικά shrines για τον Prince, την Britney Spears και τον Elvis μέχρι μια τσίχλα της Νίνα Σιμόν που φυλάσσεται σαν ιερό αντικείμενο.
THE LIFO TEAM
Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Πολιτισμός / Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Μιλώντας για το Spider-Noir, ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ότι ο Σαμ Ράιμι τον ήθελε για τον ρόλο του Γκριν Γκόμπλιν στο Spider-Man του 2002. Εκείνος, όμως, προτίμησε τότε να κάνει το Adaptation.
THE LIFO TEAM
Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ’ όσο έδειχνε

Πολιτισμός / Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ’ όσο έδειχνε

Με αφορμή την έκθεση Marilyn Monroe: Hollywood Icon στο Academy Museum του Λος Άντζελες, το θρυλικό ροζ φόρεμα από το «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» επιστρέφει στο κοινό. Ένα εύθραυστο αντικείμενο, φτιαγμένο βιαστικά μέσα στον πανικό ενός στούντιο που προσπάθησε να ελέγξει τη σεξουαλική εικόνα της Μονρό και κατέληξε να της χαρίσει έναν από τους πιο αθάνατους μύθους της.
THE LIFO TEAM
Η Betye Saar πριν γίνει μύθος έραβε μαγικά ρούχα

Πολιτισμός / Η Μπέτι Σαρ πριν γίνει μύθος έραβε μαγικά ρούχα

Με αφορμή την έκθεση Let’s Get It On: The Wearable Art of Betye Saar στο Roberts Projects του Λος Άντζελες, η σχεδόν 100χρονη καλλιτέχνιδα επιστρέφει στα κοστούμια, τα κοσμήματα και τα φυλαχτά που έφτιαχνε από τα ’50s έως τα ’70s το κρυφό εργαστήριο από όπου γεννήθηκε η γλώσσα των assemblages της.
THE LIFO TEAM
Ένας χαμένος πίνακας της Λεονόρα Κάρινγκτον βγαίνει πρώτη φορά στο φως

Πολιτισμός / Ένας χαμένος πίνακας της Λεονόρα Κάρινγκτον βγαίνει πρώτη φορά στο φως

Το Villa Pilar, που η σουρεαλίστρια ζωγράφισε το 1940 ενώ νοσηλευόταν σε σανατόριο στο Σανταντέρ, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά δημόσια στο Freud Museum του Λονδίνου πριν ταξιδέψει στην πόλη όπου δημιουργήθηκε
THE LIFO TEAM
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγάζει νέο άλμπουμ με τον Τζον Λένον ακόμα στο μυαλό του

Πολιτισμός / Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγάζει νέο άλμπουμ με τον Τζον Λένον ακόμα στο μυαλό του

Στο The Boys of Dungeon Lane, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επιστρέφει στα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ, στη μνήμη του Τζον Λένον, σε ένα νέο τραγούδι με τον Ρίνγκο Σταρ και στην απρόσμενη έμπνευση που πήρε από τους Oasis.
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χόλαντ πρότεινε μια “αραχνο-εφηβεία” για το νέο Spider-Man και το στούντιο το απέρριψε αμέσως

Πολιτισμός / Ο Τομ Χόλαντ ήθελε ο νέος Spider-Man να περάσει μια «αραχνο-εφηβεία»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε στο Empire ότι συμμετείχε για πρώτη φορά στις σεναριακές συζητήσεις του Spider-Man: Brand New Day, προτείνοντας έναν Πίτερ Πάρκερ που χάνει τον έλεγχο καθώς οι δυνάμεις του αλλάζουν.
THE LIFO TEAM
Ο Τζον Τραβόλτα έγινε σκηνοθέτης και αγόρασε 12 μπερέδες

Πολιτισμός / Ο Τζον Τραβόλτα έγινε σκηνοθέτης και αγόρασε 12 μπερέδες

Στην πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, ο Τζον Τραβόλτα εξήγησε γιατί υιοθέτησε τον μπερέ ως νέο σήμα κατατεθέν του: ήθελε να νιώσει σαν παλιός σκηνοθέτης και, όπως λέει, «και οι άντρες μπορούν να διασκεδάσουν».
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Πολιτισμός / Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Ο Τομ Χανκς και ο Τιμ Άλεν παρουσίασαν στο Λονδίνο το Toy Story 5, όπου η Pixar βάζει τον Γούντι, τον Μπαζ και τη Τζέσι απέναντι στον νέο μεγάλο αντίπαλο της παιδικής ηλικίας: τις οθόνες.
THE LIFO TEAM
Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Πολιτισμός / Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μπαίνει στο σύμπαν του Bleu de Chanel, σε μια νέα καμπάνια που σκηνοθετεί ο Αλφόνσο Κουαρόν και μοιάζει περισσότερο με μικρό κατασκοπικό φιλμ παρά με κλασική διαφήμιση αρώματος
THE LIFO TEAM
Όταν η τέχνη σταματά να κρύβει την αρρώστια

Πολιτισμός / Flare-Up: η έκθεση που φέρνει την ασθένεια και την αναπηρία στο κέντρο της εικόνας

Η έκθεση Flare-Up στο Goldsmiths CCA του Λονδίνου φέρνει κοντά έργα των Derek Jarman και Felix Gonzalez-Torres με μια νέα γενιά καλλιτεχνών και ξανασκέφτεται την ασθένεια, την αναπηρία και τη φροντίδα όχι ως περιθώριο, αλλά ως αισθητική, γλώσσα και πολιτική εμπειρία.
THE LIFO TEAM
Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Πολιτισμός / Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Η μεγάλη αναδρομική Tracey Emin: A Second Life στην Tate Modern ξαναδιαβάζει τη γυναίκα του My Bed όχι ως σκάνδαλο των ’90s, αλλά ως καλλιτέχνιδα που έκανε τη σεξουαλική βία, την έκτρωση, την τάξη, την αρρώστια και τη ντροπή υλικό μιας ακραία ειλικρινούς τέχνης.
THE LIFO TEAM
 
 