Αυτό είναι το τέταρτο ακριβότερο έργο τέχνης που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία

Το έργο προερχόταν από τη συλλογή εκλιπόντος μεγιστάνα των media

Φωτ.: Christy's
Ο πίνακας «Number 7A, 1948» του Τζάκσον Πόλοκ πωλήθηκε έναντι 181 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για έργο του Αμερικανού ζωγράφου σε δημοπρασία.

Το έργο προερχόταν από τη συλλογή του εκλιπόντος μεγιστάνα των media Σι Νιούχαουζ και θεωρείται πλέον το τέταρτο ακριβότερο έργο τέχνης που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία, σύμφωνα με το ARTnews.

Ο Πόλοκ, που πέθανε το 1956, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του αφηρημένου εξπρεσιονισμού και έγινε γνωστός για την τεχνική «drip painting», κατά την οποία το χρώμα στάζει ή εκτοξεύεται πάνω στον καμβά.

Το προηγούμενο ρεκόρ για έργο του σε δημοπρασία ήταν τα 61,2 εκατ. δολάρια για τον πίνακα «Number 17, 1951», ο οποίος είχε πωληθεί το 2021. Άλλα έργα του έχουν αλλάξει χέρια έναντι υψηλότερων ποσών σε ιδιωτικές πωλήσεις.

Ο οίκος Christie’s χαρακτήρισε το «Number 7A, 1948» ως κομβικό έργο στην ιστορία της τέχνης. Ο πίνακας, με μαύρες πιτσιλιές και κόκκινες λεπτομέρειες πάνω σε καμβά μήκους άνω των τριών μέτρων, θεωρείται από ειδικούς ένα από τα έργα που καθιέρωσαν την πλήρως αφηρημένη ζωγραφική.

Στην ίδια δημοπρασία πωλήθηκε επίσης το γλυπτό «Danaide» του Ρουμάνου καλλιτέχνη Κονσταντίν Μπρανκούζι έναντι 107,6 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ για γλυπτό σε δημοπρασία.

Ρεκόρ σημείωσαν ακόμη έργα των Μαρκ Ρόθκο και Ζοάν Μιρό, τα οποία ξεπέρασαν τις προηγούμενες επιδόσεις των καλλιτεχνών σε δημοπρασίες.

Η Νικόλ Κίντμαν, ο Μπρανκούζι και η νύχτα του 1,1 δισ. δολαρίων στη Christie’s

Η Christie’s πούλησε στη Νέα Υόρκη έργα αξίας 1,1 δισ. δολαρίων μέσα σε μία νύχτα, σε μια δημοπρασία που έσπασε ρεκόρ για Μπρανκούζι, Πόλοκ και Ρόθκο. Η εικόνα που έμεινε, όμως, ήταν η Νικόλ Κίντμαν μπροστά στη χρυσή «Δαναΐδα».
Η καριέρα του Κλιντ Ίστγουντ εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες και περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου
Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Ο Εντγκάρ Μορέν, ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους της σύγχρονης Ευρώπης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 104 ετών. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ένας ακούραστος ερμηνευτής της Ιστορίας και των μεγάλων προκλήσεων του καιρού του.
Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Η νέα έκθεση The Garbage Man στο ARKEN Museum της Δανίας φέρνει για πρώτη φορά σε μουσείο τα γιγάντια τρολ του Thomas Dambo, φτιαγμένα από πεταμένο ξύλο, υφάσματα, χαρτόνια και σκουπίδια που ξαναγίνονται παραμύθι.
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας

Στη φωτογραφική σειρά 24 Hour Party, People, η Juliette Cassidy ακολουθεί για ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο τη hardcore και car tuning υποκουλτούρα της Βαρκελώνης, καταγράφοντας σε φιλμ 35mm έναν κόσμο που πίσω από την ένταση κρύβει φροντίδα, πίστη και δικούς του κανόνε
Η τσίχλα της Νίνα Σιμόν και τα ιερά λείψανα της ποπ κουλτούρας

Με αφορμή την έκθεση Holy Pop! στο Somerset House, η ποπ λατρεία αντιμετωπίζεται σαν θρησκεία: από ιδιωτικά shrines για τον Prince, την Britney Spears και τον Elvis μέχρι μια τσίχλα της Νίνα Σιμόν που φυλάσσεται σαν ιερό αντικείμενο.
Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Μιλώντας για το Spider-Noir, ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ότι ο Σαμ Ράιμι τον ήθελε για τον ρόλο του Γκριν Γκόμπλιν στο Spider-Man του 2002. Εκείνος, όμως, προτίμησε τότε να κάνει το Adaptation.
Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ’ όσο έδειχνε

Με αφορμή την έκθεση Marilyn Monroe: Hollywood Icon στο Academy Museum του Λος Άντζελες, το θρυλικό ροζ φόρεμα από το «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» επιστρέφει στο κοινό. Ένα εύθραυστο αντικείμενο, φτιαγμένο βιαστικά μέσα στον πανικό ενός στούντιο που προσπάθησε να ελέγξει τη σεξουαλική εικόνα της Μονρό και κατέληξε να της χαρίσει έναν από τους πιο αθάνατους μύθους της.
Η Betye Saar πριν γίνει μύθος έραβε μαγικά ρούχα

Με αφορμή την έκθεση Let’s Get It On: The Wearable Art of Betye Saar στο Roberts Projects του Λος Άντζελες, η σχεδόν 100χρονη καλλιτέχνιδα επιστρέφει στα κοστούμια, τα κοσμήματα και τα φυλαχτά που έφτιαχνε από τα ’50s έως τα ’70s το κρυφό εργαστήριο από όπου γεννήθηκε η γλώσσα των assemblages της.
