Αυτό είναι το τέταρτο ακριβότερο έργο τέχνης που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία

Ο πίνακας «Number 7A, 1948» του Τζάκσον Πόλοκ πωλήθηκε έναντι 181 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για έργο του Αμερικανού ζωγράφου σε δημοπρασία.

Το έργο προερχόταν από τη συλλογή του εκλιπόντος μεγιστάνα των media Σι Νιούχαουζ και θεωρείται πλέον το τέταρτο ακριβότερο έργο τέχνης που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία, σύμφωνα με το ARTnews.

Ο Πόλοκ, που πέθανε το 1956, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του αφηρημένου εξπρεσιονισμού και έγινε γνωστός για την τεχνική «drip painting», κατά την οποία το χρώμα στάζει ή εκτοξεύεται πάνω στον καμβά.

Το προηγούμενο ρεκόρ για έργο του σε δημοπρασία ήταν τα 61,2 εκατ. δολάρια για τον πίνακα «Number 17, 1951», ο οποίος είχε πωληθεί το 2021. Άλλα έργα του έχουν αλλάξει χέρια έναντι υψηλότερων ποσών σε ιδιωτικές πωλήσεις.

Ο οίκος Christie’s χαρακτήρισε το «Number 7A, 1948» ως κομβικό έργο στην ιστορία της τέχνης. Ο πίνακας, με μαύρες πιτσιλιές και κόκκινες λεπτομέρειες πάνω σε καμβά μήκους άνω των τριών μέτρων, θεωρείται από ειδικούς ένα από τα έργα που καθιέρωσαν την πλήρως αφηρημένη ζωγραφική.

Στην ίδια δημοπρασία πωλήθηκε επίσης το γλυπτό «Danaide» του Ρουμάνου καλλιτέχνη Κονσταντίν Μπρανκούζι έναντι 107,6 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ για γλυπτό σε δημοπρασία.

Ρεκόρ σημείωσαν ακόμη έργα των Μαρκ Ρόθκο και Ζοάν Μιρό, τα οποία ξεπέρασαν τις προηγούμενες επιδόσεις των καλλιτεχνών σε δημοπρασίες.