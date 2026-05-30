Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Ο Γάλλος φιλόσοφος, κοινωνιολόγος και στοχαστής Edgar Morin πέθανε σε ηλικία 104 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που σημάδεψε βαθιά τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, την πολιτική σκέψη και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη ύπαρξη στον σύγχρονο κόσμο. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του στο Παρίσι, κλείνοντας έναν αιώνα ζωής αφιερωμένο στην αναζήτηση της γνώσης, στην υπεράσπιση του ανθρωπισμού και στη διαρκή προσπάθεια κατανόησης της πολυπλοκότητας του ανθρώπινου πολιτισμού.

Ο Μορέν δεν υπήρξε απλώς ένας ακαδημαϊκός. Υπήρξε μια από τις σπάνιες προσωπικότητες που κατάφεραν να συνδέσουν τη σκέψη με τη δράση, τη θεωρία με τη ζωή. Γεννημένος στο Παρίσι το 1921 με το όνομα Εντγκάρ Ναούμ, από οικογένεια εβραϊκής καταγωγής με ρίζες στη Θεσσαλονίκη, έζησε από νωρίς τις μεγάλες τραγωδίες που θα καθόριζαν τον χαρακτήρα και τη σκέψη του. Ο πρόωρος θάνατος της μητέρας του, όταν ήταν μόλις δέκα ετών, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ψυχή του και αποτέλεσε, όπως ο ίδιος παραδεχόταν, ένα από τα βαθύτερα τραύματα της ζωής του.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εντάχθηκε στη Γαλλική Αντίσταση, πολεμώντας ενάντια στη ναζιστική κατοχή. Το ψευδώνυμο «Μορέν», που υιοθέτησε εκείνη την περίοδο, έμελλε να γίνει το όνομα με το οποίο θα τον γνώριζε ολόκληρος ο κόσμος. Οι εμπειρίες της Αντίστασης τον σημάδεψαν βαθιά και τον οδήγησαν σε μια δια βίου αναζήτηση των μηχανισμών που γεννούν τη βαρβαρότητα αλλά και της δύναμης που επιτρέπει στους ανθρώπους να αντιστέκονται σε αυτήν.

Μετά τον πόλεμο ακολούθησε μια λαμπρή αλλά αντισυμβατική διαδρομή. Παρότι συνδέθηκε αρχικά με το κομμουνιστικό κίνημα, δεν δίστασε να αποστασιοποιηθεί όταν διαπίστωσε τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του σταλινισμού. Η ανεξαρτησία της σκέψης του υπήρξε χαρακτηριστικό γνώρισμα ολόκληρης της πορείας του. Δεν υποτάχθηκε ποτέ σε δόγματα, πολιτικές γραμμές ή ιδεολογικές βεβαιότητες. Αντίθετα, αφιέρωσε τη ζωή του στην υπέρβαση των απλοϊκών ερμηνειών της πραγματικότητας και στην ανάδειξη της πολυπλοκότητας των κοινωνικών φαινομένων.

Το σπουδαιότερο ίσως πνευματικό του επίτευγμα ήταν η διαμόρφωση της θεωρίας της «σύνθετης σκέψης». Σε μια εποχή όπου η γνώση κατακερματιζόταν σε όλο και πιο εξειδικευμένα πεδία, ο Μορέν υποστήριξε ότι τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας δεν μπορούν να κατανοηθούν μέσα από αποσπασματικές προσεγγίσεις. Αντίθετα, απαιτούν τη σύνδεση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, εμπειριών και οπτικών γωνιών. Η πολύτομη σειρά έργων του με τίτλο «Η Μέθοδος» θεωρείται σήμερα ένα από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά και επιστημονικά εγχειρήματα του 20ού αιώνα.

Παράλληλα, υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάλυση των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων. Μελέτησε τη μαζική κουλτούρα, τα μέσα ενημέρωσης, τη νεολαία, τις κοινωνικές μεταβολές και τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, πολύ πριν αυτά τα θέματα βρεθούν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η ματιά του συνδύαζε πάντοτε την κοινωνιολογική παρατήρηση με τη φιλοσοφική εμβάθυνση και την ιστορική προοπτική.

Ιδιαίτερη θέση στο έργο του κατείχε η έννοια της «Γης-Πατρίδας». Ο Μορέν πίστευε ότι η ανθρωπότητα έχει πλέον κοινή μοίρα και ότι τα μεγάλα προβλήματα του καιρού μας –η οικολογική κρίση, οι πόλεμοι, οι ανισότητες, οι μεταναστευτικές ροές– δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από μεμονωμένα κράτη ή κοινωνίες. Υποστήριζε την ανάγκη μιας νέας παγκόσμιας συνείδησης, θεμελιωμένης στην αλληλεγγύη, τον διάλογο και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμεινε πνευματικά δραστήριος. Συνέχισε να γράφει, να παρεμβαίνει δημόσια και να σχολιάζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού τόνισε την ανάγκη να επανεξετάσουμε τον τρόπο ζωής μας και να οικοδομήσουμε κοινωνίες περισσότερο ανθρώπινες και ανθεκτικές. Παρά την προχωρημένη ηλικία του, δεν έχασε ποτέ την πίστη του στη δυνατότητα του ανθρώπου να μεταμορφώσει τον κόσμο προς το καλύτερο.

Η επιρροή του υπήρξε παγκόσμια. Τα έργα του μεταφράστηκαν σε δεκάδες γλώσσες και διδάσκονται σε πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική, οι ιδέες του επηρέασαν εκπαιδευτικά συστήματα, πανεπιστημιακά προγράμματα και κοινωνικά κινήματα. Αν και συχνά αντιμετωπίστηκε με επιφυλάξεις από μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας στη Γαλλία, η διεθνής αναγνώριση του έργου του υπήρξε τεράστια.

Όσοι τον γνώρισαν προσωπικά μιλούν για έναν άνθρωπο ζεστό, ανήσυχο, γεμάτο περιέργεια και βαθιά αγάπη για τον άνθρωπο. Παρέμεινε μέχρι τέλους ένας στοχαστής που αμφέβαλλε, αναζητούσε και συνομιλούσε με τον κόσμο γύρω του. Η σκέψη του δεν επιδίωκε να επιβάλει βεβαιότητες αλλά να ανοίγει δρόμους κατανόησης.

Με τον θάνατό του, η παγκόσμια διανόηση χάνει έναν από τους τελευταίους μεγάλους ανθρωπιστές του 20ού αιώνα. Ωστόσο, το έργο του παραμένει ζωντανό και επίκαιρο. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από πολώσεις, απλουστεύσεις και αβεβαιότητα, η πρόσκληση του Εντγκάρ Μορέν να σκεφτόμαστε σύνθετα, να αναγνωρίζουμε τις αντιφάσεις και να οικοδομούμε γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους μοιάζει πιο αναγκαία από ποτέ.

Ο Εντγκάρ Μορέν έφυγε από τη ζωή, αλλά η πνευματική του κληρονομιά συνεχίζει να φωτίζει τον δρόμο όσων αναζητούν μια βαθύτερη κατανόηση του ανθρώπου, της κοινωνίας και του κοινού μας μέλλοντος.



BONUS

Πνεύμα ανήσυχο και πολυσχιδές, ο Εντγκάρ Μορέν παρουσίασε το 1960 στο Φεστιβάλ των Καννών την ταινία Χρονικό ενός Καλοκαιριού (Chronique d’un été), την οποία συνυπέγραψε με τον σκηνοθέτη Ζαν Ρους. Το φιλμ αποτελεί μια σειρά συγκινητικών συνεντεύξεων με απλούς Παριζιάνους – εργαζομένους στους γαλλικούς σιδηροδρόμους, εργάτες της Renault και ανθρώπους της καθημερινότητας – που μιλούν για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και τις προκλήσεις της ζωής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ερώτηση απλή, σχεδόν καθημερινή, αλλά βαθιά υπαρξιακή. Τη διατυπώνει η Μαρσελίν Λοριντάν, επιζήσασα του Άουσβιτς, η οποία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων καταθέτει και τη δική της συγκλονιστική μαρτυρία για την εμπειρία της απέλασης και των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Σταματώντας για λίγα λεπτά, για μία ώρα ή ακόμη και για μια ολόκληρη ημέρα δίπλα σε ανθρώπους που συναντά τυχαία στους δρόμους του Παρισιού ή σε φίλους που υποδέχεται στο σπίτι της, τους απευθύνει το ίδιο ερώτημα: «Πώς ζεις;». Μια ερώτηση λιτή, αλλά βαθιά συγκινητική, που συμπυκνώνει την ανθρώπινη αγωνία, την ελπίδα και την αναζήτηση νοήματος.

