Μελέτη αποκαλύπτει ότι τα περιστέρια ζούσαν ήδη μαζί με τους ανθρώπους πριν από 3.400 χρόνια

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο

Χάρτης της περιοχής που πραγματοποιήθηκαν οι ανασκαφές, στην Κύπρο. Φωτ.: Anderson L. Carter et al., Antiquity (2026)
Μια νέα μελέτη από την Κύπρο υποδηλώνει ότι τα περιστέρια ζούσαν μαζί με τους ανθρώπους και είχαν ήδη αρχίσει να εξημερώνονται πριν από περίπου 3.400 χρόνια.

Τα ευρήματα μεταθέτουν προς τα πίσω την παλαιότερη άμεση απόδειξη για την εξημέρωση των περιστεριών κατά σχεδόν χίλια χρόνια και προσφέρουν μια διαφορετική οπτική για ένα πουλί που σήμερα συχνά θεωρείται μπελάς για τις πόλεις.

Οι ερευνητές μελέτησαν οστά πουλιών από την πόλη-λιμάνι της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, Χαλά Σουλτάν Τεκέ, έναν σημαντικό οικισμό που κατοικήθηκε μεταξύ 1650 και 1150 π.Χ. Η ομάδα επικεντρώθηκε σε λείψανα κοινών περιστεριών, ή Columba livia. Τα αποτελέσματά τους δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Antiquity.

Οι θεωρίες που δημιουργούνται για τα περιστέρια της αρχαιότητας

Οι ερευνητές επανεξέτασαν μια μεγάλη συλλογή οστών πουλιών που ανακαλύφθηκαν στον χώρο. Συνδύασαν τη ζωοαρχαιολογία με την ανάλυση σταθερών ισοτόπων, μια μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη μελέτη αρχαίων διατροφικών συνηθειών μέσω χημικών «υπογραφών» που διατηρούνται στα οστά. Τα στοιχεία έδειξαν ότι τα περιστέρια στο Χάλα Σουλτάν Τεκέ έτρωγαν τροφή πολύ παρόμοια με τη διατροφή των ανθρώπων που ζούσαν εκεί.

Σύμφωνα με την ομάδα, αυτό υποδηλώνει μια στενή σχέση μεταξύ ανθρώπων και περιστεριών. Τα πουλιά πιθανότατα τρέφονταν με ανθρώπινα απορρίμματα ή φρόντιζαν και τα τάιζαν άμεσα οι κάτοικοι. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα περιστέρια πιθανότατα εκτρέφονταν στον χώρο και είχαν ήδη φτάσει σε ένα στάδιο ημι-εξημέρωσης γύρω στο 1400 π.Χ.

Προηγούμενα άμεσα στοιχεία για εξημερωμένα περιστέρια προέρχονταν από την ελληνιστική Ελλάδα και χρονολογούνταν περίπου από το 323 έως το 265 π.Χ. Τα νέα ευρήματα τοποθετούν τις στενές σχέσεις ανθρώπων-περιστεριών πολύ νωρίτερα στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο χώρος βρίσκεται εντός της φυσικής περιοχής εξάπλωσης των άγριων περιστεριών, γεγονός που καθιστά την Κύπρο σημαντική περιοχή για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο το είδος αυτό προσαρμόστηκε σταδιακά στη ζωή κοντά στους ανθρώπους. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα στοιχεία υποστηρίζουν αυτό που οι αρχαιολόγοι αποκαλούν «συμβιωτική πορεία προς την εξημέρωση». Σε αυτή τη διαδικασία, τα ζώα αρχίζουν να ζουν κοντά στους ανθρώπους για να επωφεληθούν από τροφή και καταφύγιο, πριν εξημερωθούν πλήρως.

Οι σχέσεις με τους ανθρώπους

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι τα περιστέρια πιθανώς διαδραμάτιζαν ρόλο πέρα από την παραγωγή τροφής. Πολλά οστά περιστεριών βρέθηκαν καμένα και θαμμένα μαζί με άλλα ζωικά υπολείμματα μέσα σε τελετουργικούς χώρους.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα πτηνά καταναλώνονταν κατά τη διάρκεια τελετουργικών γευμάτων που συνδέονταν με θρησκευτικές ή κοινωνικές δραστηριότητες στην Κύπρο της Εποχής του Χαλκού.

Δεν έχουν εντοπιστεί πύργοι περιστεριών ή ειδικές εγκαταστάσεις εκτροφής στην περιοχή. Ωστόσο, οι μετρήσεις των οστών και τα δεδομένα ισοτόπων υποδηλώνουν μακροχρόνια διαχείριση των πτηνών από τον άνθρωπο. Οι ερευνητές περιγράφουν τα ευρήματα ως μερικά από τα πρώτα άμεσα βιομοριακά στοιχεία που δείχνουν ότι οι άνθρωποι και τα περιστέρια μοιράζονταν το ίδιο περιβάλλον διαβίωσης.

Η ομάδα ελπίζει ότι η έρευνα θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται για τα περιστέρια σήμερα. Στην Κύπρο της Εποχής του Χαλκού, τα περιστέρια αποτελούσαν μέρος της καθημερινής ζωής και των τελετουργικών πρακτικών. Η μακροχρόνια σχέση τους με τον άνθρωπο χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πίσω, πολύ νωρίτερα από ό,τι πίστευαν κάποτε πολλοί ιστορικοί.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine

«ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Μια μολύβδινη βολίδα σφενδόνης από την αρχαία Ίππο, κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, φέρει την ελληνική επιγραφή «ΜΑΘΟΥ». Οι ερευνητές τη διαβάζουν ως σαρκαστικό μήνυμα προς τον εχθρό, κάτι σαν «πάρε το μάθημά σου», αποκαλύπτοντας μια απρόσμενα ανθρώπινη πλευρά του αρχαίου πολέμου: μαζί με το βλήμα ταξίδευε και ο χλευασμός.
Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Ο Εντγκάρ Μορέν, ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους της σύγχρονης Ευρώπης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 104 ετών. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ένας ακούραστος ερμηνευτής της Ιστορίας και των μεγάλων προκλήσεων του καιρού του.
Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Η νέα έκθεση The Garbage Man στο ARKEN Museum της Δανίας φέρνει για πρώτη φορά σε μουσείο τα γιγάντια τρολ του Thomas Dambo, φτιαγμένα από πεταμένο ξύλο, υφάσματα, χαρτόνια και σκουπίδια που ξαναγίνονται παραμύθι.
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας

Στη φωτογραφική σειρά 24 Hour Party, People, η Juliette Cassidy ακολουθεί για ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο τη hardcore και car tuning υποκουλτούρα της Βαρκελώνης, καταγράφοντας σε φιλμ 35mm έναν κόσμο που πίσω από την ένταση κρύβει φροντίδα, πίστη και δικούς του κανόνε
Η τσίχλα της Νίνα Σιμόν και τα ιερά λείψανα της ποπ κουλτούρας

Με αφορμή την έκθεση Holy Pop! στο Somerset House, η ποπ λατρεία αντιμετωπίζεται σαν θρησκεία: από ιδιωτικά shrines για τον Prince, την Britney Spears και τον Elvis μέχρι μια τσίχλα της Νίνα Σιμόν που φυλάσσεται σαν ιερό αντικείμενο.
Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Μιλώντας για το Spider-Noir, ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ότι ο Σαμ Ράιμι τον ήθελε για τον ρόλο του Γκριν Γκόμπλιν στο Spider-Man του 2002. Εκείνος, όμως, προτίμησε τότε να κάνει το Adaptation.
Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ’ όσο έδειχνε

Με αφορμή την έκθεση Marilyn Monroe: Hollywood Icon στο Academy Museum του Λος Άντζελες, το θρυλικό ροζ φόρεμα από το «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» επιστρέφει στο κοινό. Ένα εύθραυστο αντικείμενο, φτιαγμένο βιαστικά μέσα στον πανικό ενός στούντιο που προσπάθησε να ελέγξει τη σεξουαλική εικόνα της Μονρό και κατέληξε να της χαρίσει έναν από τους πιο αθάνατους μύθους της.
Η Betye Saar πριν γίνει μύθος έραβε μαγικά ρούχα

Με αφορμή την έκθεση Let’s Get It On: The Wearable Art of Betye Saar στο Roberts Projects του Λος Άντζελες, η σχεδόν 100χρονη καλλιτέχνιδα επιστρέφει στα κοστούμια, τα κοσμήματα και τα φυλαχτά που έφτιαχνε από τα ’50s έως τα ’70s το κρυφό εργαστήριο από όπου γεννήθηκε η γλώσσα των assemblages της.
Ένας χαμένος πίνακας της Λεονόρα Κάρινγκτον βγαίνει πρώτη φορά στο φως

Το Villa Pilar, που η σουρεαλίστρια ζωγράφισε το 1940 ενώ νοσηλευόταν σε σανατόριο στο Σανταντέρ, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά δημόσια στο Freud Museum του Λονδίνου πριν ταξιδέψει στην πόλη όπου δημιουργήθηκε
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βγάζει νέο άλμπουμ με τον Τζον Λένον ακόμα στο μυαλό του

Στο The Boys of Dungeon Lane, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επιστρέφει στα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ, στη μνήμη του Τζον Λένον, σε ένα νέο τραγούδι με τον Ρίνγκο Σταρ και στην απρόσμενη έμπνευση που πήρε από τους Oasis.
Ο Τομ Χόλαντ πρότεινε μια “αραχνο-εφηβεία” για το νέο Spider-Man και το στούντιο το απέρριψε αμέσως

Ο ηθοποιός αποκάλυψε στο Empire ότι συμμετείχε για πρώτη φορά στις σεναριακές συζητήσεις του Spider-Man: Brand New Day, προτείνοντας έναν Πίτερ Πάρκερ που χάνει τον έλεγχο καθώς οι δυνάμεις του αλλάζουν.
Ο Τζον Τραβόλτα έγινε σκηνοθέτης και αγόρασε 12 μπερέδες

Στην πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, ο Τζον Τραβόλτα εξήγησε γιατί υιοθέτησε τον μπερέ ως νέο σήμα κατατεθέν του: ήθελε να νιώσει σαν παλιός σκηνοθέτης και, όπως λέει, «και οι άντρες μπορούν να διασκεδάσουν».
Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Ο Τομ Χανκς και ο Τιμ Άλεν παρουσίασαν στο Λονδίνο το Toy Story 5, όπου η Pixar βάζει τον Γούντι, τον Μπαζ και τη Τζέσι απέναντι στον νέο μεγάλο αντίπαλο της παιδικής ηλικίας: τις οθόνες.
