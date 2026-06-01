Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Νέα στοιχεία - Για βοήθεια φώναζε η 39χρονη, τι λένε οι γείτονες

Τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα, ερευνούν οι τοπικές Αρχές.

Θύμα της νέας γυναικοκτονίας μια 39χρονη, με τον 41χρονο σύζυγό της να ομολογεί πως την σκότωσε, υποστηρίζοντας αρχικά ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Ωστόσο, οι γείτονες που κάλεσαν στην Αστυνομία, άκουσαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί, στη συνέχεια, αντίκρισαν το θύμα που έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε σώμα και κεφάλι.

Την ίδια ώρα, στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού, τα οποία λαμβάνουν φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Το χρονικό

Με ένα κουζινομάχαιρο ο δράστης, χτύπησε στο κεφάλι, τον λαιμό, το στήθος και την πλάτη την 39χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή στην κρεβατοκάμαρα τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά τους, 6 και 10 ετών, που δεν αντιλήφθηκαν όσα έγιναν.

Η γυναικοκτονία αποκαλύφθηκε στις 01:47 τα ξημερώματα, όταν περίοικοι κάλεσαν στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη Μεσσηνία και κατήγγειλαν ότι άκουσαν γυναικείες φωνές, που καλούσαν σε βοήθεια.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας και της Τροχαίας, έφτασαν στις 01:52, με τους γείτονες του ζευγαριού να τους ενημερώνουν ότι πριν από λίγο είχε σταματήσει η γυναίκα να φωνάζει.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος, και μετά από εντολές τους ο 41χρονος άνοιξε, φέροντας στα ρούχα που φορούσε διάσπαρτες κηλίδες αίματος.

Προχωρώντας στο εσωτερικό του σπιτιού εντόπισαν στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας, νεκρή την 39χρονη με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της ενώ στο αριστερό της χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τι υποστήριξε ο 41χρονος

Ο 41χρονος συνελήφθη από τις Αρχές, καθώς ομολόγησε την πράξη του. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε τσακωμός. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο 41χρονος ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε την σύζυγό του, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για το πώς έγιναν όλα.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε τη σορό της 39χρονης, που έφερε πολλαπλά τραύματα ακόμη και στην πλάτη, στοιχείο που δείχνει ότι προσπάθησε να ξεφύγει αλλά δεν τα κατάφερε.

Tα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα βρήκαν οι αστυνομικοί στο δωμάτιο τους, τα απομάκρυναν χωρίς να αντιληφθούν τη δολοφονία της μητέρας τους, και μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τον τελευταίο καιρό είχαν πυκνώσει οι τσακωμοί ανάμεσα στο ζευγάρι. Όπως αναφέρουν, άκουγαν περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, δεν είχε γίνει καμία καταγγελία στο ΑΤ της Καλαμάτας για ενδοοικογενειακή βία, ενώ κανένας από τους δύο δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

