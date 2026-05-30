Κάνιε Γουέστ: Η Ιταλία ακυρώνει συναυλία του «για λόγους ασφαλείας»

Η εμφάνιση του Αμερικανού ράπερ ήταν προγραμματισμένη για τις 18 Ιουλίου

The LiFO team
Φωτογραφία: X
Η Ιταλία ακύρωσε τις συναυλίες των Κάνιε Γουέστ και Τράβις Σκοτ που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο στην πόλη Ρέτζιο Εμίλια της βόρειας Ιταλίας, ανακοίνωσαν το Σάββατο (30/5) οι τοπικές αρχές.

Ο νομάρχης της περιοχής, Σαλβατόρε Αντζιέρι, διέταξε την ακύρωση των εκδηλώσεων επικαλούμενος λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και τον κίνδυνο εκδήλωσης διαμαρτυριών.

Ο Κάνιε Γουέστ, γνωστός πλέον ως Ye, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με σειρά ακυρώσεων συναυλιών στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα εξαιτίας αντισημιτικών δηλώσεων που έχει κάνει, μεταξύ των οποίων επαίνους προς τον Χίτλερ και τη χρήση ναζιστικών συμβόλων και εικόνων στο έργο του.

Ο Τράβις Σκοτ, από την πλευρά του, συνεχίζει να δέχεται κριτική για ζητήματα ασφάλειας στις συναυλίες του μετά την τραγωδία στο φεστιβάλ Astroworld στο Χιούστον το 2021, όπου δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνωστισμού.

Ο Σκοτ επρόκειτο να εμφανιστεί στις 17 Ιουλίου στο «Pulse of Gaia Festival» στην RCF Arena των 103.000 θέσεων, ενώ ο Κάνιε Γουέστ θα ανέβαινε στη σκηνή την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τον νομάρχη, η απόφαση ελήφθη μετά από αιτήματα της ένωσης καταναλωτών CODACONS και της εβραϊκής κοινότητας των περιοχών Μόντενα και Ρέτζιο Εμίλια, οι οποίες εξέφρασαν ιδιαίτερες ανησυχίες για την παρουσία του Γουέστ.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η χρονική εγγύτητα των δύο συναυλιών και ο μεγάλος αριθμός θεατών που αναμενόταν να συρρεύσουν μέσα σε διάστημα 24 ωρών αποτέλεσαν βασικούς λόγους για την απαγόρευση. Παράλληλα, έκαναν λόγο για «συγκεκριμένο κίνδυνο» διαδηλώσεων, υπενθυμίζοντας ότι και άλλες συναυλίες του Κάνιε Γουέστ στην Ευρώπη έχουν ακυρωθεί το τελευταίο διάστημα.

Τον Απρίλιο, η Βρετανία αρνήθηκε να του επιτρέψει την είσοδο στη χώρα, κρίνοντας ότι η παρουσία του δεν εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον. Τον ίδιο μήνα αναβλήθηκε και προγραμματισμένη εμφάνισή του στη Μασσαλία, έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η γαλλική κυβέρνηση επιδίωκε να την μπλοκάρει.

Συναυλίες του έχουν επίσης ακυρωθεί στην Πολωνία και την Ελβετία.

Ο Κάνιε Γουέστ έχει κατά καιρούς ζητήσει συγγνώμη για παλαιότερες δηλώσεις του, υποστηρίζοντας ότι συνδέονταν με αδιάγνωστη διπολική διαταραχή. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να εμφανίζεται σε χώρες που τον υποδέχονται, ενώ είναι προγραμματισμένο να δώσει συναυλία στην Κωνσταντινούπολη αργότερα το Σάββατο.

Επιπλέον, έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις στην Ολλανδία τον επόμενο μήνα, καθώς η υπουργός Μετανάστευσης της χώρας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια για την είσοδό του.

Με πληροφορίες από Reuters

