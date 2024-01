Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο 25χρονου ομήρου

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο ο 25χρονος όμηρος Σαχάρ Μπαρούχ.

Πρόκειται για έναν από τους Ισραηλινούς ομήρους της Χαμάς, που είχε αιχμαλωτίσει κατά την επίθεση της στις 7 Οκτωβρίου. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «ενημερώσαμε την οικογένεια Μπαρούχ ότι ο Σαχάρ, που κρατείτο όμηρος στη Γάζα, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης που διεξήχθη από ειδικές δυνάμεις τη νύχτα της 8ης Δεκεμβρίου». Πρόσθεσε επίσης πως «σ’ αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τις συνθήκες του θανάτου του και αν σκοτώθηκε από πυρά των δυνάμεών μας ή αν δολοφονήθηκε από τη Χαμάς».

Sahar Baruch has just been announced dead. The 25-year-old was kidnapped by Hamas as he ran into a burning home to grab his brother's inhaler. During an attempt to rescue Sahar, fire broke out between Hamas and the IDF during which 2 Israeli soldiers were seriously injured. It… pic.twitter.com/c5mLCFsxs1

Τον θάνατο του 25χρονου ομήρου είχε ανακοινώσει η Χαμάς στις 9 Δεκεμβρίου. Είχε δώσει στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο, στο οποίο φαίνεται το πτώμα του, ενώ υποστήριξε πως ο Σαχάρ Μπαρούχ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού, η οποία απέτυχε. Επίσης, τον θανάτου του ομήρου επιβεβαίωσαν και σύλλογος συγγενών ομήρων και το κιμπούτς Μπεερί, όπου διέμενε ο 25χρονος.

Να σημειωθεί πως ο αδελφός του, Ιντάν, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ωστόσο οι γονείς του και δύο άλλα αδέρφια του γλύτωσαν από τη σφαγή στο κιμπούτς, εκεί όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 85 άνθρωποι.

The IDF has notified the family of Sahar Baruch, who was taken hostage on Oct 7, that he was killed during a failed rescue mission on Dec 8.



The IDF says it is unable to determine if Sahar was murdered by Hamas or killed by Israeli fire. Two soldiers were seriously wounded in… pic.twitter.com/uwoWjJ220P