Ο χάκερ, που ευθύνεται για μια από τις μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων όλων των εποχών, επέστρεψε σχεδόν ολόκληρο το ποσό των 600 εκατ. δολαρίων, λέγοντας ότι το έκανε «για πλάκα» και για να εκθέσει ένα κενό ασφαλείας.

Η Poly Network, η οποία διαχειρίζεται μια πλατφόρμα διαλειτουργικότητας μεταξύ αλυσίδων blockchain, επιβεβαίωσε χθες μέσω Twitter πως Ether tokens αξίας 268 εκατ. δολαρίων είχαν ανακτηθεί, ενώ τις επόμενες 24 ώρες, επιστράφηκαν tokens αξίας 342 εκατ. δολαρίων, που ανήκαν σε τρία κρυπτονομίσματα, στην εταιρεία.

Όπως εξήγησε, ο χάκερ -τον οποίο αποκαλεί «Mr. White Hat», όρος που αναφέρεται σε έναν ηθικό χάκερ που ευαισθητοποιείται για τα θέματα ασφάλειας- επέστρεψε όλα τα κλεμμένα χρήματα, εκτός από ένα μικρό ποσοστό που είχε «παγώσει» από τον εκδότη κρυπτονομισμάτων Tether μετά την πειρατεία.

The current status of the affected assets is as follows.

a) Approximately $238 million is currently being transferred to the 3/4 multi-signature wallet, while we still wait for Mr. White Hat to provide his final key authorization. — Poly Network (@PolyNetwork2) August 13, 2021

Τα περισσότερα από τα εναπομείναντα assets στην κατοχή του χάκερ είχαν μεταφερθεί σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι που ελεγχόταν τόσο από τον ίδιο όσο και από την εταιρεία, αλλά κάποια εξακολουθούν να απουσιάζουν.

Μέχρι στιμγής, παραμένει ασαφές εάν αυτά υπάγονται στα κλεμμένα assets ή σε δωρεές που ζήτησε ο ίδιος για να αποζημιωθούν όσοι μπορεί να έχασαν χρήματα λόγω της κυβερνοεπίθεσης.

Ο Τομ Ρόμπινσον, συνιδρυτής της Elliptic, με έδρα το Λονδίνο, δημοσίευσε μηνύματα του φερόμενου χάκερ, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Poly Network προσφέρθηκε να του καταβάλει 500.000 δολάρια αν επέστρεφε τα κλεμμένα και υποσχέθηκε «ασυλία από δίωξη για το περιστατικό»- πρόταση που, ωστόσο, δεν δέχτηκε.

Όταν επέστρεψε τα χρήματα, ο χάκερ φέρεται να ισχυρίστηκε πως «ήταν πάντα εντός σχεδίου να δοθούν πίσω». «Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Θα έλεγα ότι η ανακάλυψη αυτού του κενού στο σύστημα της Poly Network ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές στη ζωή μου», είπε.

The $600 million Poly Network hacker has published part one of a "Q&A":#polynetworkhack pic.twitter.com/3y1JQnHe50 — Tom Robinson (@tomrobin) August 11, 2021

The current status of the affected assets is as follows.

a) Approximately $238 million is currently being transferred to the 3/4 multi-signature wallet, while we still wait for Mr. White Hat to provide his final key authorization. — Poly Network (@PolyNetwork2) August 13, 2021

The current status of the affected assets is as follows.

a) Approximately $238 million is currently being transferred to the 3/4 multi-signature wallet, while we still wait for Mr. White Hat to provide his final key authorization. — Poly Network (@PolyNetwork2) August 13, 2021

The current status of the affected assets is as follows.

a) Approximately $238 million is currently being transferred to the 3/4 multi-signature wallet, while we still wait for Mr. White Hat to provide his final key authorization. — Poly Network (@PolyNetwork2) August 13, 2021

Με πληροφορίες από Guardian, BBC, CNN