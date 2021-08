Χάκερς έκλεψαν περίπου 600 εκατ. δολάρια σε μια -όπως φαίνεται- από τις μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων όλων των εποχών.

Η Poly Network, η οποία διαχειρίζεται μια πλατφόρμα διαλειτουργικότητας μεταξύ αλυσίδων blockchain, είπε ότι χάκερς εκμεταλλεύτηκαν μια αδυναμία στο σύστημά της και πήραν χιλιάδες ψηφιακά νομίσματα, όπως το Ethers.

Να σημειωθεί πως μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκαν πρόσφατα στις πλατφόρμες Coincheck και Mt Gox.

We are aware of the https://t.co/IgGJ0598Q0 exploit that occurred today. While no one controls BSC (or ETH), we are coordinating with all our security partners to proactively help. There are no guarantees. We will do as much as we can. Stay #SAFU. 🙏 https://t.co/TG0dKPapQT