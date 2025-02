Ο Έλον Μασκ ζητά να αποσυρθεί ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός - «Ας πάμε στον Άρη»

Με μία ανάρτηση του στο Χ, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, ο Έλον Μασκ, στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε την άμεση απόσυρση του Διεθνής Διαστημικού Σταθμού (ΔΔΣ).

«Ήρθε η ώρα να γίνουν οι προετοιμασίες για να τεθεί εκτός τροχιάς ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. Έχει εξυπηρετήσει τον σκοπό του. Προσφέρει πολύ λίγη πρόσθετη χρησιμότητα», έγραψε ο Μασκ.

«Ας πάμε στον Άρη», συμπλήρωσε.

It is time to begin preparations for deorbiting the @Space_Station.



It has served its purpose. There is very little incremental utility.



Let’s go to Mars. — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025

Ωστόσο, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι ήδη προγραμματισμένο να τεθεί εκτός τροχιάς το 2030, μετά από τρεις δεκαετίες λειτουργίας. Απαντώντας σε έναν χρήστη του X που ανέφερε τα υπάρχοντα σχέδια για την απόσυρση του ΔΔΣ, ο ισχυρός άνδρας της Tesla και της SpaceX υποστήριξε ότι αυτή πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν.

«Η απόφαση εναπόκειται στον Πρόεδρο, αλλά η δική μου σύσταση είναι το συντομότερο δυνατό. Προτείνω σε δύο χρόνια από τώρα.»

The decision is up to the President, but my recommendation is as soon as possible.



I recommend 2 years from now. — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025

Στον απόηχο των αναρτήσεων του Μασκ, η NASA εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει: «Τα τρέχοντα σχέδια αποστολών της NASA προβλέπουν τη χρήση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και των μελλοντικών εμπορικών διαστημικών σταθμών σε χαμηλή γήινη τροχιά για τη διεξαγωγή πρωτοποριακής επιστήμης, καθώς και ως πεδίο εκπαίδευσης για επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη. Ανυπομονούμε να ακούσουμε περισσότερα για τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τον οργανισμό μας και την επέκταση της εξερεύνησης προς όφελος όλων».

Έντονη διαμάχη του Μασκ με αστροναύτη στο X

Τα σχόλια του Μασκ για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ήρθαν λίγα λεπτά αφού ενεπλάκη σε μια έντονη διαμάχη με τον Αντρέας «Άντι» Μόγκενσεν, έναν Δανό αστροναύτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, ο οποίος έχει πετάξει δύο φορές στον ΔΔΣ.

Ο Μόγκενσεν κατηγόρησε τον Μασκ ότι έλεγε ψέματα όταν υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο αστροναύτες που είναι αποκλεισμένοι εδώ και μήνες στον ΔΔΣ βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση για «πολιτικούς λόγους».

Hannity: You’re going to help rescue two astronauts



Musk: They were left up there for political reasons pic.twitter.com/jc07ooW018 — Acyn (@Acyn) February 19, 2025

Ο Έλον Μασκ υπονόησε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν επέλεξε να κρατήσει τους αστροναύτες στο διάστημα για περισσότερο χρόνο από όσο ήταν απαραίτητο.

Ο αστροναύτης Αντρέας «Άντι» Μόγκενσεν απάντησε σε αυτή την ανάρτηση του Μασκ, γράφοντας: «Τι ψέμα. Και από κάποιον που παραπονιέται για την έλλειψη ειλικρίνειας από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης»

Σε απάντηση, ο Μασκ αποκάλεσε τον Μόγκενσεν «πλήρως καθυστερημένο». Είπε ότι η SpaceX, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, θα μπορούσε να είχε φέρει πίσω τους αστροναύτες «αρκετούς μήνες πριν» και ότι είχε κάνει μια τέτοια προσφορά στην κυβέρνηση Μπάιντεν.

You are fully retarded.



SpaceX could have brought them back several months ago.



I OFFERED THIS DIRECTLY to the Biden administration and they refused.



Return WAS pushed back for political reasons.



Idiot. — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025

«Η SpaceX θα μπορούσε να τους είχε φέρει πίσω αρκετούς μήνες πριν», έγραψε ο Μασκ. «Το πρότεινα άμεσα στη διοίκηση Μπάιντεν και αρνήθηκαν. Η επιστροφή τους καθυστέρησε για πολιτικούς λόγους». Ο Μασκ δεν διευκρίνισε τι περιελάμβανε αυτή η πρόταση.

Γιατί οι αστροναύτες είναι αποκλεισμένοι στον ΔΔΣ

Οι αστροναύτες Μπουτς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιαμς πέταξαν στον ΔΔΣ τον Ιούνιο με ένα Boeing Starliner για μια οκταήμερη δοκιμαστική αποστολή για την πιστοποίηση του νέου διαστημοπλοίου. Ωστόσο, προβλήματα με τους προωθητήρες οδήγησαν τη NASA να αποφασίσει ότι το Starliner θα έπρεπε να επιστρέψει στη γη χωρίς το πλήρωμά του και η υπηρεσία ανέθεσε στη SpaceX να φέρει τους βετεράνους αστροναύτες πίσω.

Στη συνέχεια, η NASA ανακοίνωσε ότι το ζευγάρι θα επέστρεφε με το διαστημόπλοιο της αποστολής SpaceX Crew-9, το οποίο εκτοξεύτηκε τον Σεπτέμβριο με πλήρωμα δύο αντί για τεσσάρων ατόμων, προκειμένου να τους φιλοξενήσει.

Το ταξίδι της επιστροφής είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο, αλλά αργότερα μετατέθηκε για τον Μάρτιο λόγω καθυστερήσεων από τη SpaceX στην προετοιμασία του διαστημοπλοίου για το Crew-10, το πλήρωμα του οποίου θα αντικαταστήσει το πλήρωμα του Crew-9. Αν υπήρχε εναλλακτικό σχέδιο διάσωσης που θα μπορούσε να είχε εκτελεστεί νωρίτερα, ο Μασκ δεν το έχει αποκαλύψει.

Απαντώντας στον Μασκ, ο Μόγκενσεν - ο οποίος πέταξε με μια κάψουλα SpaceX Crew Dragon κατά τη διάρκεια αποστολής στον ΔΔΣ το 2023 - δήλωσε: «Έλον, σε θαυμάζω εδώ και καιρό και όσα έχεις καταφέρει, ειδικά στη SpaceX και την Tesla. Γνωρίζεις εξίσου καλά με εμένα ότι ο Μπουτς και η Σούνι επιστρέφουν με το πλήρωμα-9, όπως ήταν το σχέδιο από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ακόμα και τώρα, δεν στέλνετε ένα σκάφος διάσωσης για να τους φέρετε πίσω. Επιστρέφουν με την κάψουλα Dragon που βρίσκεται στον ISS από τον περασμένο Σεπτέμβριο».

Elon, I have long admired you and what you have accomplished, especially at SpaceX and Tesla.



You know as well as I do, that Butch and Suni are returning with Crew-9, as has been the plan since last September. Even now, you are not sending up a rescue ship to bring them home.… — Andreas Mogensen (@Astro_Andreas) February 20, 2025

Με πληροφορίες από Guardian, Yahoo News

