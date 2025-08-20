Chios Pass 2026: Ανακοινώθηκε νέο voucher για διακοπές στη Χίο

Nέο voucher για διακοπές στη Χίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, μετά την καταστροφική φωτιά που έπληξε το νησί πριν λίγες ημέρες.

Το νέο αυτό voucher με ονομασία «Chios Pass 2026», περιλαμβάνεται στα μέτρα της κυβέρνησης, για τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στο νησί.

Στα μέτρα αυτά μάλιστα περιλαμβάνεται ειδική πρόβλεψη για την περιοχή της Αμανής, ενώ μεταξύ άλλων απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ και επιδότηση ενοικίου για τους κατοίκους που έχασαν τα σπίτια τους στη φωτιά.

Αναλυτικότερα, σε τηλεδιάσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, με τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή και τον βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη, αποφασίστηκαν τα εξής: