ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Chios Pass 2026: Ανακοινώθηκε νέο voucher για διακοπές στη Χίο

Νέο πακέτο μέτρων για τους πληγέντες από την καταστροφική φωτιά που έπληξε το νησί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Chios Pass 2026: Ανακοινώθηκε νέο voucher για διακοπές στη Χίο Facebook Twitter
Φωτ. από τη φωτιά στη Χίο / EUROKINISSI
0

Nέο voucher για διακοπές στη Χίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, μετά την καταστροφική φωτιά που έπληξε το νησί πριν λίγες ημέρες.

Το νέο αυτό voucher με ονομασία «Chios Pass 2026», περιλαμβάνεται στα μέτρα της κυβέρνησης, για τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στο νησί.

Στα μέτρα αυτά μάλιστα περιλαμβάνεται ειδική πρόβλεψη για την περιοχή της Αμανής, ενώ μεταξύ άλλων απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ και επιδότηση ενοικίου για τους κατοίκους που έχασαν τα σπίτια τους στη φωτιά.

Αναλυτικότερα, σε τηλεδιάσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, με τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή και τον βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη, αποφασίστηκαν τα εξής:

  • Επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ για όσους έχασαν τα σπίτια τους
  • Γρήγορες αποζημιώσεις με ολοκλήρωση αιτήσεων έως τις 8 Σεπτεμβρίου και αυτοψίες κτιρίων έως 24 Αυγούστου
  • Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ για πληγέντες
  • Χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ προς Δήμο και ΔΕΥΑΧ για αποκατάσταση υποδομών
  • Επιπλέον ενίσχυση λόγω νησιωτικότητας και ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις, ώστε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας
 
 
Οικονομία

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κορυφαίος οικονομολόγος «βλέπει» επικείμενη ύφεση: Ποιους τρεις παράγοντες παρακολουθεί

Οικονομία / Κορυφαίος οικονομολόγος «βλέπει» επικείμενη ύφεση στις ΗΠΑ: Ποιους τρεις παράγοντες παρακολουθεί

Ο οικονομολόγος Μαρκ Ζάντι προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στο χείλος ύφεσης, εξηγώντας ποιοι δείκτες απασχόλησης θα επιβεβαιώσουν την επιβράδυνση
LIFO NEWSROOM
Ενοίκια: Νέα διαδικασία χωρίς δικαστήριο για τις λήξεις μισθώσεων – Τι προβλέπεται για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Οικονομία / Ενοίκια: Νέα διαδικασία χωρίς δικαστήριο για τις λήξεις μισθώσεων – Τι προβλέπεται για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Από το 2026, η απόδοση ακινήτου μετά τη λήξη μίσθωσης θα μπορεί να γίνεται χωρίς δικαστική απόφαση, μέσω ειδικής «διαταγής» από δικηγόρο. Η ρύθμιση δίνει νέα εργαλεία στους ιδιοκτήτες αλλά προκαλεί ενστάσεις από ενοικιαστές, που ζητούν περισσότερες εγγυήσεις
LIFO NEWSROOM
 
 