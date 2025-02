Πού το πάει ο Έλον Μάσκ; Οι χώρες της Ευρώπης δέχονται η μία μετά την άλλη τις επιθέσεις του

Την επιθετική γραμμή Τραμπ ακολουθεί ο Έλον Μασκ, ο οποίος επιχειρεί να παρέμβει στις χώρες της Ευρώπης, ανάλογα με τις προτιμήσεις του.

Σήμερα ήταν η σειρά της Ουκρανίας και της Ρουμανίας -μετά την Βρετανία και την Γερμανία το προηγούμενο διάστημα- που ο δισεκατομμυριούχος θέλησε να εμπλακεί στα εσωτερικά τους. Όπως φαίνεται ο Μασκ θέλει όχι μόνο να έχει λόγο, αλλά και να κατευθύνει τις εξελίξεις ανάλογα με τις επιθυμίες του.

Ο Μασκ έχει προβεί σε ωμές παρεμβάσεις σε εσωτερικές υποθέσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών, έχοντας προβεί σε χυδαίες υβριστικές επιθέσεις κατά πολλών ευρωπαίων ηγετών. Μεταξύ άλλων στηρίζει με σθένος το ακροδεξιό AfD στις γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές που θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή, ενώ μεταξύ των στόχων του είναι και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Μία ημέρα αφότου αποκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Ζελένσκι «δικτάτορα» ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας κατηγορεί τον ουκρανό πρόεδρο γιατί δεν κάνει εκλογές.



Θεωρεί ακόμη ότι ο Τραμπ καλά κάνει και αγνοεί τον Ζελένσκι και επιδιώκει να φτάσει σε συνθήκη ειρήνης. Και αυτό «ανεξάρτητα από την αηδιαστική, τεράστια μηχανή δωροδοκίας που τρέφεται από τα πτώματα Ουκρανών στρατιωτών».

Unfortunately, @CommunityNotes is increasingly being gamed by governments & legacy media.



Working to fix this …



It should be utterly obvious that a Zelensky-controlled poll about his OWN approval is not credible!!



If Zelensky was actually loved by the people of Ukraine, he… https://t.co/gy0NjtPwiq