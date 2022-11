Ο Έλον Μασκ απαντά για την χρέωση στο Twitter: «Τα σχόλιά σας εκτιμώνται, τώρα πληρώστε $8»

Η Αλεξάντρια Οκάζιο- Κορτέζ κατηγόρησε τον Έλον Μασκ ότι προσπαθεί να πουλήσει την «ελευθερία του λόγου» με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο του Twitter να ανταπαντά: «Τα σχόλιά σας εκτιμώνται, τώρα πληρώστε 8 δολάρια».

Η 33χρονη Αμερικανίδα πολιτικός και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ δεν δίστασε να κάνει γνωστή την άποψή της για τον 51χρονο ιδρυτή της SpaceX και κατηγόρησε τον Έλον Μασκ επειδή πρότεινε να χρεώνονται οι χρήστες 8 δολάρια το μήνα για να πιστοποιείται το προφίλ.

«Lmao με έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί ειλικρινά να πουλήσει στον κόσμο την ιδέα ότι η "ελευθερία του λόγου" είναι στην πραγματικότητα ένα συνδρομητικό πρόγραμμα 8 δολαρίων/[μήνα]», έγραψε.

Lmao at a billionaire earnestly trying to sell people on the idea that “free speech” is actually a $8/mo subscription plan — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 2, 2022

Ο επιχειρηματίας έδωσε στη συνέχεια την καυστική απάντησή του.

Your feedback is appreciated, now pay $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Ο Έλον Μασκ, η περιουσία του οποίου υπολογίζεται στα 223 δισ. δολάρια, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το «σύστημα αρχόντων και χωρικών» που ισχύει στο Twitter είναι «μαλ***ς».

«Η εξουσία στον λαό! Μπλε για 8 δολάρια/[μήνα]», έγραψε.

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου του, το οποίο δεν είναι σαφές πότε θα τεθεί σε ισχύ, οι επαληθευμένοι χρήστες θα έχουν «προτεραιότητα σε απαντήσεις, mention και αναζητήσεις... δυνατότητα δημοσίευσης μεγάλης διάρκειας βίντεο και ηχητικών και τις μισές διαφημίσεις».

Είπε επίσης ότι εκδότες που είναι «πρόθυμοι να συνεργαστούν» με το Twitter θα λάβουν «paywall bypass» και σταρ των social media δευτερεύουσα επικεφαλίδα όπως οι πολιτικοί. Οι δημιουργοί περιεχομένου θα ανταμείβονται επίσης μέσω μιας ροής εσόδων.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

There will be a secondary tag below the name for someone who is a public figure, which is already the case for politicians — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

«Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις», έγραψε στο Twitter την Τετάρτη. Επίσης, πανηγύρισε για το γεγονός ότι «δέχεται επιθέσεις από τη δεξιά και την αριστερά ταυτόχρονα», χαρακτηρίζοντάς το «καλό σημάδι».

you get what you pay for — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Being attacked by both right & left simultaneously is a good sign — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Ο CEO της Tesla έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων με την πρότασή του, μεταξύ άλλων και από τον συγγραφέα Στίβεν Κινγκ και την ηθοποιό Κάθι Μπερκ.

Είχε προηγουμένως σκεφτεί να επιβάλει «συνδρομή επαλήθευσης» κόστους 20 δολαρίων/μήνα, αλλά φαίνεται πως μείωσε το ποσό μετά την κριτική που άσκησε ο Στίβεν Κινγκ.

Ο Μασκ επιδιώκει να υλοποιήσει την υπόσχεσή του να κάνει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης κερδοφόρα, εισάγοντας χρέωση για τους χρήστες του Twitter που θέλουν να διατηρήσουν το σήμα επαλήθευσης.

Ωστόσο, το σχέδιό του να χρεώνει 20 δολάρια το μήνα φάνηκε να μην αρέσει στον Στίβεν Κινγκ. «20 δολάρια το μήνα για να κρατήσω το μπλε τσκε μου; Εκείνοι θα έπρεπε να με πληρώνουν», έγραψε στο Twitter,όπου μετρά 6,9 εκατομμύρια followers.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

Ο Μασκ απάντησε: «Πρέπει κάπως να πληρώνουμε τους λογαριασμούς! Το Twitter δεν μπορεί να βασίζεται εξ ολοκλήρου σε διαφημιστές», «Τι θα λέγατε για 8 δολάρια;», ρώτησε, η οποία είναι και η τιμή στην οποία έχει καταλήξει.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8? — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Ο Στίβεν Κινγκ δεν είναι ο μοναδικός χρήστης του Twitter που απειλεί να εγκαταλείψει την πλατφόρμα αν καθιερωθεί χρέωση.

Η ηθοποιός, συγγραφέας και κωμικός Κάθι Μπερκ δήλωσε επίσης ότι δεν σκοπεύει ναπληρώσει, γράφοντας στο Twitter: «Ο Μασκ μπορεί να πάει να γαμ*** με την ιδέα του να χρεώνει τους blue-tickers. Δίνω τα πάντα σε αυτό το σάιτ ΔΩΡΕΑΝ. Αυτό θα έπρεπε να με πληρώνει. Δεν το χρειάζομαι ούτως ή άλλως».

Musk can fuck off with his idea of charging blue tickers. I give my all to this hell site for FREE. Cheeky bitch should be paying ME. Don’t need the poxy thing anyway.

He may take our vibes but he’ll never take our memedom! — Kath 🇺🇦💙🙀❄️🇪🇺✊🏾 (@KathyBurke) October 31, 2022

Στους διάσημους που έχουν απειλήσει να μποϊκοτάρουν την ιστοσελίδα περιλαμβάνονται επίσης η τηλεοπτική σεναριογράφος Σόντα Ράιμς, η ηθοποιός Μία Φάροου, καθώς και η Τέα Λεόνι, η Τζαμίλα Ταμίλ, και οι συγγραφείς και ακτιβιστές Σον Κινγκ και Έιμι Σίσκιντ.

Ο Τζορτζ Τακέι, ο οποίος υποδύθηκε τον Hikaru Sulu στο Star Trek, δήλωσε επίσης ότι θα εξέταζε αποχώρηση, ενώ ο επιχειρηματίας Τζέισον Καλακάνης δημοσίευσε μια δημοσκόπηση στην οποία ρωτούσε τους χρήστες αν θα πλήρωναν 5, 10 ή 15 δολάρια το μήνα ή τίποτα για την επαλήθευση. Περίπου το 81% δήλωσε ότι δεν θα πλήρωνε.

«Ενδιαφέρον», απάντησε ο Έλον Μασκ.