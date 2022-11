Ο Έλον Μασκ θα χρεώνει 8$ μηνιαίως τους πιστοποιημένους λογαριασμούς

Τα πάνω-κάτω ήρθαν στο Twitter από τη στιγμή που ο Έλον Μασκ το πήρε στα χέρια του.

Αφού δέχθηκε «πυρά» για το πλάνο του να χρεώνει τους χρήστες του Twitter 19,99 δολάρια το μήνα για να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν έναν πιστοποιημένο λογαριασμό, ο δισεκατομμυριούχος ήρθε με αντιπρόταση.

Σύμφωνα με το CNN, ο Μασκ γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να χρεώνει 8 δολάρια για τη συνδρομητική υπηρεσία του Twitter, που ονομάζεται «Twitter Blue», με την υπόσχεση να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να πληρώσει για να λάβει ένα πολυπόθητο «μπλε τικ» για την επαλήθευση του λογαριασμού του.

«Το τρέχον σύστημα αρχόντων και χωρικών του Twitter για το ποιος έχει ή δεν έχει μπλε τικ είναι μα@@κία. Εξουσία στον λαό! Μπλε για 8 δολάρια/μήνα», έγραψε ο Έλον Μασκ, ενώ μοιράστηκε λεπτομέρειες.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.