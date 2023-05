O Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι βρήκε CEO για το Twitter- Και είναι γυναίκα

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε πως βρήκε CEO για το Twitter, μια γυναίκα την οποία δεν κατονόμασε.

Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα, ο δισεκατομμυριούχος ανέφερε πως η νέα διευθύνουσα σύμβουλος του Twitter θα αναλάβει καθήκοντα σε περίπου έξι εβδομάδες.

«Με ενθουσιασμό ανακοινώνω ότι προσέλαβα νέα CEO για το Twitter. Θα ξεκινήσει σε περίπου έξι εβδομάδες», έγραψε ο Έλον Μασκ. «Ο ρόλος μου θα μετατραπεί στου εκτελεστικού προέδρου και του διευθυντή τεχνολογίας», συμπλήρωσε.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.