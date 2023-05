Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε αλλαγές στο Twitter- Κρυπτογραφημένα μηνύματα και βιντεοκλήσεις

Μια μέρα μετά την κριτική του στο WhatsApp ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε πως σχεδιάζει μια κρυπτογραφημένη υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων για το Twitter.

Σύμφωνα με τον Έλον Μασκ τα άμεσα μηνύματα που αποστέλλονται στο Twitter θα είναι κρυπτογραφημένα. Τα ιδιωτικά μηνύματα θα μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Χθες σε αναρτήσεις του στο Twitter ο Έλον Μασκ κατηγόρησε την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων της Meta, WhatsApp, ότι δεν είναι αξιόπιστη.

Ο Έλον Μασκ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα είναι σε θέση να δει τα μηνύματα των χρηστών του Twitter «ακόμη και αν υπήρχε ένα όπλο στο κεφάλι του». Επίσης, έγραψε στο Twitter για άλλα νέα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας, όπως φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…