Ντόναλντ Τραμπ κατά Τέιλορ Σουίφτ: Θα είναι άπιστη αν υποστηρίξει τον Τζο Μπάιντεν

Στην επίθεση πέρασε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φιλοδοξεί τον Νοέμβριο του 2024 να κερδίσει τον Τζο Μπάιντεν στην κούρσα για την προεδρία των ΗΠΑ, εξαπολύοντας αυτή τη φορά βέλη εναντίον της Τέιλορ Σουίφτ.

Ο Τραμπ είπε ότι η Σουίφτ θα θεωρηθεί ότι είναι "άπιστη" σε περίπτωση που αποφασίσει να στηρίξει τον νυν πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην προεκλογική κούρσα.

Η δήλωση Τραμπ φυσικά δεν είναι ουρανοκατέβατη καθώς οι συνωμοσιολογικοί κύκλοι προωθούν μία θεωρία κατά την οποία η Τέιλορ Σουίφτ είναι «φυτευτή» από το Πεντάγωνο και μάλιστα η σχέση της με τον παίκτη των Kansas City Chiefs, Τράβις Κελσι και η νίκη της ομάδας του στον τελικό του Superbowl, σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να αποκτήσει η Τέιλορ Σουίφτ την πλατφόρμα που θα της φανεί χρήσιμη ώστε να γείρει την προεκλογική πλάστιγγα υπέρ του Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ είπε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να υποστηρίξει τον απατεώνα Τζο Μπάιντεν» και δεν θα ήταν ποτέ «άπιστη απέναντι στον άνθρωπο που της απέφερε τόσα χρήματα».

Ο Τραμπ είπε ότι ο Σουίφτ και άλλοι καλλιτέχνες επωφελήθηκαν από τον Νόμο για τον Εκσυγχρονισμό της Μουσικής, ο οποίος βοήθησε τους καλλιτέχνες να κερδίζουν ευκολότερα δικαιώματα και τέλη αδειοδότησης μέσω υπηρεσιών ροής μουσικής, και ο οποίος ψηφίστηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Η Σουίφτ υποστήριξε τον Μπάιντεν στην προεκλογική κούρσα του 2020, αν και δεν έχει υποστηρίξει ακόμη κανέναν δημόσια στην τελευταία εκστρατεία. Μια πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram στην οποία ενθάρρυνε τους υποστηρικτές της να ψηφίσουν φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 35.000 άνθρωποι να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Ο Τραμπ είπε ότι ο Μπάιντεν «δεν έκανε τίποτα για τον Τέιλορ και ποτέ δεν θα κάνει» και είπε ότι του αρέσει ο Κέλσι «αν και μπορεί να είναι φιλελεύθερος και μάλλον δεν με αντέχει».

Οι άνθρωποι της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν διασκέδασαν λίγο με τις δηλώσεις του Τραμπ κάνοντας την παρακάτω ανάρτηση:

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE