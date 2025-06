Νότια Κορέα: Πέθανε νεογέννητο μετά από πρόωρο τοκετό σε πτήση

Ένα αγοράκι που γεννήθηκε πρόωρα σε πτήση της Jeju Air από τις Φιλιππίνες προς τη Νότια Κορέα, πέθανε, σύμφωνα με την αστυνομία του αεροδρομίου.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν αναφορά νωρίς το πρωί της Κυριακής ότι το βρέφος που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης δεν ανέπνεε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Korea Herald.

Όταν έφτασαν οι γιατροί, το νεογέννητο δεν είχε σφυγμό και διαπιστώθηκε ο θάνατός του μετά τη μεταφορά σε κοντινό νοσοκομείο.

Η μητέρα με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, ηλικίας περίπου 30 ετών, ταξίδευε από το Κλαρκ με τον σύζυγό της, τη πεθερά και την κόρη της στην πτήση, η οποία προσγειώθηκε στο κύριο αεροδρόμιο της χώρας περίπου στις 6:20 το πρωί.

