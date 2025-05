Πρωτοφανές περιστατικό σε πτήση της Delta: Περιστέρια «επιβιβάστηκαν» μέσα στο αεροσκάφος

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε αεροσκάφος της Delta Airlines, στο αεροδρόμιο Μινεάπολις-Σαιντ Πολις στις ΗΠΑ, όταν εισέβαλαν περιστέρια μέσα στην καμπίνα του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό, όλα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο στο αεροδρόμιο, μόλις λίγη ώρα πριν την προγραμματισμένη απογείωση της πτήσης της Delta Airlines με προορισμό το Ουισκόνσιν.

Tότε όπως καταγράφηκε και στο βίντεο, επιβάτες και πλήρωμα αντίκρισαν αρχικά ένα περιστέρι να διασχίζει την καμπίνα, που ήταν ήδη γεμάτη κόσμο. Στη συνέχεια ένας άνδρας διακρίνεται να σηκώνει το μπουφάν του στην προσπάθειά του να το σταματήσει, την ώρα που στο σημείο επικρατεί πανικός, με τους υπόλοιπους επιβάτες να φωνάζουν.

Το περιστέρι τελικά έπεσε στο πάτωμα, ωστόσο όπως έγινε γνωστό δεν ήταν το μόνο που «επιβιβάστηκε» στην πτήση.

Two pigeons decided to take a ride onboard a Minneapolis to Wisconsin Delta Airlines plane, leading to a delay.



Video shows a passenger trying to capture one of the birds with his jacket, after it began flying around the cabin shortly after boarding, prompting the aircraft to… pic.twitter.com/0MzQlQpLQJ