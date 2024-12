Νότια Κορέα: Πέντε γυναίκες, συνάδελφοι σε υπηρεσία, βρίσκονταν στο αεροσκάφος που συνετρίβη

Πέντε γυναίκες, συνάδελφοι σε εταιρεία, είχαν περάσει μαζί τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους και βρίσκονταν στο αεροσκάφος που συνετρίβη, στη Νότια Κορέα.

Τώρα οι συνάδελφοί τους πενθούν, στα άδεια τους γραφεία, όπου ένα ημερολόγιο με μαρκαρισμένες τις ημέρες μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων θυμίζει σε όλους πόσο διαφορετική ήταν η ζωή λίγες ημέρες πριν.

Οι πέντε γυναίκες συνάδελφοι, που είχαν ταξιδέψει στην Μπανγκόκ για να γιορτάσουν την προαγωγή τους, συγκαταλέγονται στους 179 επιβάτες της πτήσης 7C2216 της Jeju Air που σκοτώθηκαν όλοι όταν το αεροσκάφος τους συνετρίβη στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Μουάν, στο πιο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί σε έδαφος της Νότιας Κορέας.

Σε αυτό το γραφείο δημόσιας εκπαίδευσης, σοκαρισμένοι από το δυστύχημα και τον χαμό των συναδέλφων και των φίλων τους, οι εργαζόμενοι φορώντας τη μαύρη κορδέλα του πένθους στο μανίκι τους, έκλαιγαν καθισμένοι στα γραφεία τους βλέποντας άδεια εκείνα των συναδέλφων τους που σκοτώθηκαν.

Πάνω τους είχαν αποθέσει λευκά χρυσάνθεμα, ενώ σε ένα γραφείο υπήρχαν ακόμη οι κούτες με βιβλία και γραφική ύλη που ανήκαν σε ένα άλλο θύμα το οποίο επρόκειτο να αλλάξει γραφείο μετά την Πρωτοχρονιά. «Μοιάζει με ψέμα», λέει ο Λι Ντάε-κουν, ένας αξιωματούχος στην Υπηρεσία Εκπαίδευσης του Τζεολανάμντο, ο οποίος εργαζόταν στην ίδια υπηρεσία με ένα από τα θύματα. «Σαν να την βλέπω μπροστά μου. Όποτε βλέπω τα λουλουδια στο άδειο γραφείο με κατακλύζει η θλίψη».

Το Reuters δεν κατονομάζει τα θύματα κατ' απαίτηση των συναδέλφων τους που έχουν ζητήσει σεβασμό της ιδιωτικότητάς τους.

