Νότια Κορέα: Οι αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε τοίχους και έκοψαν συρματοπλέγματα για να συλλάβουν τον έκπτωτο πρόεδρο

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιολ συνελήφθη, έξι εβδομάδες μετά την προσπάθειά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο.

Μια αυτοκινητοπομπή από μαύρα SUV εθεάθη να φεύγει από τις πύλες της κατοικίας του στην πλαγιά του λόφου, όπου είχε κρυφτεί για εβδομάδες πίσω από συρματοπλέγματα και έναν μικρό στρατό προσωπικής ασφάλειας.

Ο Γιουν δήλωσε ότι «το κράτος δικαίου έχει καταρρεύσει πλήρως» σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που καταγράφηκε πριν τον συνοδεύσουν στην έδρα της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς. Είπε ότι συμμορφώνεται με το ένταλμα κράτησης για να αποτρέψει συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και της προεδρικής υπηρεσίας ασφαλείας. Ωστόσο, η συμμόρφωσή του δεν έφθασε μέχρι την πραγματική συνεργασία με τους αστυνομικούς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διερεύνησης της Διαφθοράς, η οποία δήλωσε ότι αρνιόταν να μιλήσει. Πρόσθεσε ότι προς το παρόν θα παραμείνει στο κέντρο κράτησης της Σεούλ.

