Συνελήφθη ο παυθείς πρόεδρος της Νότιας Κορέας

Οι αρχές της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του παυθέντα προέδρου Γιουν Σουκ Γιολ, κάπου ενάμισι μήνα αφού βύθισε τη χώρα σε πολιτικό χάος κηρύσσοντας εφήμερο στρατιωτικό νόμο την 3η Δεκεμβρίου, έπειτα από έφοδο στην κατοικία του.

Η ομάδα που διενεργεί την έρευνα σε βάρος του «εκτέλεσε ένταλμα σύλληψης του προέδρουΓιουν Σουκ Γιολ σήμερα στις 10:33» (σ.σ. τοπική ώρα· 03:33 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο κ. Γιουν, που αντιμετωπίζει δίωξη για «ανταρσία» εξαιτίας της κήρυξης στρατιωτικού νόμου —η κατηγορία επισύρει ως ακόμη και την ποινή του θανάτου— είναι ο πρώτος αρχηγός του νοτιοκορεατικού κράτους που συλλαμβάνεται στην ιστορία της χώρας.

Clashes ongoing now outside the Residence of Impeached South Korean President Yoon Suk Yeol, as Corruption Police attempt to enter his Home in order to carry out an Arrest Warrant against Yeol for Abuse of Power. pic.twitter.com/FEQWVrBNOY