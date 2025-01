Νότια Κορέα: Χάος στη νέα προσπάθεια σύλληψης του καθαιρεθέντος προέδρου Γιουν Σουκ Γιολ

Αστάθεια επικρατεί στη Νότια Κορέα, καθώς αστυνομικοί και ανακριτές προσπαθούν να διεξάγουν έρευνα στην επίσημη οικία του καθαιρεθέντος προέδρου Γιουν Σουκ Γιολ, αλλά αντιμετωπίζουν αντίσταση από βουλευτλες του κυβερνώντος κόμματος και υποστηρικτές του Γιούν

Ο κ. Γιουν αρνείται να υποβληθεί σε ανάκριση και πρόβαλε αντίσταση στην προηγούμενη απόπειρα εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του σχετικά με την εφήμερη κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις αρχές Δεκεμβρίου που βύθισε τη Νότια Κορέα στη δίνη πολιτικής κρίσης.

Όπως αναφέρουν οι απεσταλμένοι του BBC, οι δικηγόροι του Γιουν φαίνεται πώς έχουν κάποια διαφωνία με την αστυνομία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yohnap, με έδρα τη Νότια Κορέα, οι άνδρες που έχουν αναλάβει να συλλάβουν τον Γιουν προειδοποίησαν τη νομική ομάδα του πρώην προέδρου ότι θα έχουν και εκείνοι την ίδια τύχη αν εμποδίσουν τη σύλληψη του Γιουν.

BREAKING:



A standoff has started at the presidential residence between 2000+ South Korean police officers and a military unit numbering around 200 well-armed soldiers protecting president Yoon.



The police officers are there to arrest the president for introducing martial law pic.twitter.com/lzY38A8fSX — Visegrád 24 (@visegrad24) January 14, 2025

Επί του παρόντος, επικρατεί ένταση μπροστά από το οδόφραγμα της αστυνομίας που οδηγεί στον προεδρικό περίβολο.

Facebook Twitter Μέλη της προεδρικής φρουράς συγκεντρώνονται πίσω από την είσοδο της επίσημης κατοικίας του προέδρου της Νότιας Κορέας / Φωτ: Getty Images

Η προεδρική φρουρά εμποδίζει τους αξιωματικούς του Γραφείου Διερεύνησης της Διαφθοράς (CIO) που βρίσκονταν έξω από την πύλη του συγκροτήματος. Σχημάτισαν ένα ανθρώπινο τείχος για να εμποδίσουν τους ερευνητές καθώς εκείνοι τους παρουσίαζαν το ένταλμα σύλληψης.

Getting tense in South Korea! pic.twitter.com/GvYrv35JOD — Pharaoh Dolla (@PharaohDolla) January 14, 2025

Ως έχει, η αστυνομία προσπαθεί να εισβάλλει στην κατοικία από διαφορετικά σημεία, ενώ οι ερευνητές του CIO προσπαθούν επίσης να εισέλθουν στην προεδρική κατοικία από το πίσω μέρος του συγκροτήματος.

South Korea: "On the morning of January 15, 2025, police officers were seen moving toward the entrance of the presidential residence in Yongsan-gu, Seoul, as the Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) proceeded to execute the second arrest warrant for… pic.twitter.com/w9bS4ZB929 — AZ Intel (@AZ_Intel_) January 14, 2025

Εν τω μεταξύ, έχει μαζευτεί πλήθος διαδηλωτών κατά του Γιουν που φωνάζουν «συλλάβετέ τον».

3,000 police deployed to the residence of South Korea's impeached President Yoon Suk-yeol, in a second attempt to arrest him as his supporters form a barricade to prevent the warrant's execution pic.twitter.com/j8rjy4lmUd — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 14, 2025

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νότια Κορέα: Νέο ένταλμα σύλληψης για τον καθαιρεθέντα προέδρο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νότια Κορέα: Διαδηλώσεις χιλιάδων ανθρώπων παρά το κρύο και το χιόνι